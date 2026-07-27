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Nashik Crime:13 वर्षीय मुलीवर अत्याचार, गर्भवती झाल्यानंतर आत्महत्या, गर्भाच्या DNA ने उघड केला नराधमाचा चेहरा आणि…

Updated On: Jul 27, 2026 | 10:48 AM IST
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सारांश

नाशिकच्या सटाणा तालुक्यातील 13 वर्षीय मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात विशेष पॉक्सो न्यायालयाने आरोपी सुनील जाधव याला दोषी ठरवत नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. पीडितेच्या गर्भाच्या DNA अहवालात आरोपीच गर्भाचा पिता असल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायालयाने हा महत्त्वाचा पुरावा ग्राह्य धरला.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात आरोपीला विशेष पॉक्सो न्यायालयाने दोषी ठरवले.
  • गर्भाच्या DNA अहवालात आरोपीच गर्भाचा पिता असल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायालयाने तो महत्त्वाचा पुरावा मान्य केला.
  • आरोपीला नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली.
नाशिक: नाशिकच्या सटाणा तालुक्यातील 13 वर्षीय अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात विशेष पॉक्सो न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. पीडितेच्या आत्महत्येनंतर गर्भाच्या डीएनए (DNA) अहवालातून आरोपीच गर्भाचा पिता असल्याचे निष्पन्न झाल्याने न्यायालयाने आरोपीला दोषी ठरवत नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत सश्रम जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

काय घडलं नेमकं?

नोव्हेंबर 2019 मध्ये सटाणा तालुक्यातील 13 वर्षीय पीडित मुलीवर आरोपीने वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. सातत्याने होत असलेल्या शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळून पीडितेने स्वतःला पेटवून घेत आत्महत्या केली होती. शवविच्छेदनाच्या दरम्यान तिच्या पोटात सात महिन्यांचा गर्भ असल्याचे निष्पन्न झाले. पीडिता जळाल्यामुळे गर्भाचाही मृत्यू झाल्याचा वैद्यकीय अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. अशातच आरोपी, पीडिता, गर्भाचे डीएनए नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. तज्ज्ञांच्या अहवालात आरोपी हाच गर्भाचा पिता असल्याचे स्पष्ट झाल्याने हा पुरावा न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाचा ठरलाय.

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आरोपीला जन्मठेप

न्यायालयाने न्यायाधीश के.जी. पालदेवार यांनी सादर झालेला पुरावा आणि सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आरोपीला दोषी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणामुळे नाशिकच्या सटाणा तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली होती. मात्र गर्भाचा डीएनए जुळल्याने अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला अखेर कोर्टाने कठोर शिक्षा सुनावत जन्मठेपची शिक्षा सुनावली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपीला कोणती शिक्षा सुनावण्यात आली?

    Ans: नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत सश्रम जन्मठेप.

  • Que: न्यायालयात निर्णायक पुरावा कोणता ठरला?

    Ans: गर्भाचा DNA अहवाल.

  • Que: हा गुन्हा कोणत्या कायद्यांतर्गत चालवण्यात आला?

    Ans: पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत.

Web Title: Nashik crime 13 year old girl sexually assaulted and dies by suicide after becoming pregnant fetal dna reveals the perpetrators identity and

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Published On: Jul 27, 2026 | 10:48 AM

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