Nashik Crime:13 वर्षीय मुलीवर अत्याचार, गर्भवती झाल्यानंतर आत्महत्या, गर्भाच्या DNA ने उघड केला नराधमाचा चेहरा आणि…

काय घडलं नेमकं?
नोव्हेंबर 2019 मध्ये सटाणा तालुक्यातील 13 वर्षीय पीडित मुलीवर आरोपीने वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप होता. सातत्याने होत असलेल्या शारीरिक व मानसिक छळाला कंटाळून पीडितेने स्वतःला पेटवून घेत आत्महत्या केली होती. शवविच्छेदनाच्या दरम्यान तिच्या पोटात सात महिन्यांचा गर्भ असल्याचे निष्पन्न झाले. पीडिता जळाल्यामुळे गर्भाचाही मृत्यू झाल्याचा वैद्यकीय अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. अशातच आरोपी, पीडिता, गर्भाचे डीएनए नमुने तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. तज्ज्ञांच्या अहवालात आरोपी हाच गर्भाचा पिता असल्याचे स्पष्ट झाल्याने हा पुरावा न्यायालयीन प्रक्रियेत महत्त्वाचा ठरलाय.
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आरोपीला जन्मठेप
न्यायालयाने न्यायाधीश के.जी. पालदेवार यांनी सादर झालेला पुरावा आणि सरकारी पक्षाचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत आरोपीला दोषी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या प्रकरणामुळे नाशिकच्या सटाणा तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली होती. मात्र गर्भाचा डीएनए जुळल्याने अत्याचार करणाऱ्या नराधमाला अखेर कोर्टाने कठोर शिक्षा सुनावत जन्मठेपची शिक्षा सुनावली आहे.
आषाढीला फराळ वाटप करून घरी निघाले अन्…; जमिनीच्या वादातून 65 वर्षीय शेतकऱ्याचा मृत्यू
आषाढी एकादशीच्या दिवशी फराळ वाटपाचा कार्यक्रम आटोपून घरी परतणाऱ्या 65 वर्षीय शेतकऱ्याचा जमिनीच्या जुन्या वादातून झालेल्या मारहाणीत मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना नाशिकमध्ये घडली आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांनी चार संशयितांना ताब्यात घेत तपास सुरू केला आहे. दत्तू अर्जुन जाधव (६५ वर्षीय) असे मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. पाथर्डी-पिंपळगाव शिवरस्ता परिसरातील महालक्ष्मीनगर येथे ही घटना घडली. गेल्या काही वर्षांपासून मृत दत्तू जाधव आणि संशयित यांच्यात जमिनीच्या मालकीवरून वाद आहे. ते एकमेकांचे नातेवाईक असून त्यांचा जमिनीचा दावा न्यायालयात प्रलंबित आहे.
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Ans: नैसर्गिक मृत्यूपर्यंत सश्रम जन्मठेप.
Ans: गर्भाचा DNA अहवाल.
Ans: पॉक्सो (POCSO) कायद्यांतर्गत.