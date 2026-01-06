Solapur Crime: आधी प्रेयसीचा गळा चिरला, नंतर प्रियकराने स्वतःच्याही गळ्यावर केले वार; कारण काय?

धक्कादायक ! चौघांच्या टोळक्याने तरुणाची चाकूने भोसकून केली हत्या; आधी बेदम मारहाण केली अन् नंतर…
काय नेमकं प्रकरण?
मुलीच्या आईचे महेर हे अक्कलकोट तालुक्यातील मैंदर्गी आहे. मुलीचे मामा खाजप्पा पोतेनवरू हे मैंदर्गीत राहतात. तेथे स्नेहा बारावीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी मामाकडे होती. येथे मैंदर्गीजवळील नागूरतांडा येथील आदित्यशी तिची ओळख झाली. तो स्नेहाला मोबाइलवरून ‘तुझ्यासोबत लग्न करणार आहे,’ असे म्हणायचा. ‘तू तिच्याशी बोलू नको, परत आमच्या घराकडे फिरकू नको, तुझ्यासोबत आम्ही मुलीचे लग्न लावून देणार नाही,’ असे कुटुंबियांनी त्याला सांगितले होते. म्हणजेच स्नेहाच्या कुटुंबियांना दोघांच्या प्रेमसंबंधाला विरोध होता. मात्र तरीही दोघे संपर्कात होते. त्यातूनच हा प्रकार घडल्याचे संशय व्यक्त केला जात आहे.
काय घडलं नेमकं?
रविवारी दुपारी दीडच्या सुमारास आई शाळेतून घरी आली. त्यावेळी मुलगी स्नेहा घरात नव्हती. आईने दुसरी मुलगी प्रतीक्षाला विचारले असता स्नेहा नवीन वर्षानिमित्त स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी अक्कलकोटला गेल्याचे तिने सांगितले. त्यानंतर शेजारच्या मैत्रिणीकडून स्नेहाचा अक्कलकोटमध्ये घातपात झाल्याचे समजले. त्यानंतर स्नेहाचे आई व नातेवाईक अक्कलकोटमधील सरकारी दवाखान्यात गेले. तिथे स्नेहाच्या गळ्यावर धारदार तीक्ष्ण हत्याराने वार केल्याने रक्तस्त्राव झाल्याने उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. आता मुलीचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केला आहे. जखमी तरुणावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरु आहे.
गुन्हा दाखल
स्नेहाच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून अक्कलकोट उत्तर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे. आरोपी आदीत्य चव्हाणवर उपचार झाल्यानंतर त्याला अटक करण्यात येईल.
