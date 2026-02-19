Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Uttarpradesh Crime: मामाने भाच्याचा विळ्याने गळा चिरून केली हत्या; अनैतिक संबंधांमुळे रक्तरंजित थरार

उत्तर प्रदेशातील रामपूरमध्ये मामाने स्वतःच्या चुलत भाच्याची विळ्याने गळा चिरून निर्घृण हत्या केली. भाच्याच्या पत्नीशी असलेल्या अनैतिक संबंधांमुळे हा वाद चिघळल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले.

Updated On: Feb 19, 2026 | 02:04 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • मामाने विळ्याने भाच्याचा गळा चिरून हत्या केली
  • भाच्याच्या पत्नीशी अनैतिक संबंधांमुळे वाद वाढला
  • पोलिसांनी आरोपीला तात्काळ अटक केली
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका मामाने आपल्या चुलत भाच्याची हत्या निर्घृणपणे केल्याचे समोर आले आहे. या हत्येमागचं कारण ऐकून सगळ्यांनाच धक्का बसला आहे. मामाचे त्याच्या भाच्याच्या बायकोसोबत अनैतिक संबंध होते. याच वादातून ही हत्या झाल्याची माहिती आहे. उत्तरप्रदेश रामपूर जिल्ह्यातील ही घटना आहे.

काय नेमकं प्रकरण?

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी मामाचे त्याच्याच भाच्याच्या पत्नीशी प्रेमसंबंध होते. याच कारणावरून कुटुंबात गेल्या अनेक दिवसांपासून तणाव होता. याच वादाचा राग मनात धरून आरोपीने मध्यरात्री संधी साधून भाच्यावर जीवघेणा हल्ला केला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन पोस्ट मार्टमसाठी रामपूर जिल्हा रुग्णालयात पाठवला आणि तातडीने कारवाई करत आरोपी नसीम याला बेड्या ठोकल्या.

या घटनेने मृताच्या कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. कुटुंबियांच्या चौकशीनंतर मृताच्या मामानेच हे कृत्य केल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याच्याकडून हत्येसाठी वापरलेले शास्त्रही जप्त केले आहे. हत्येचे नेमके कारण अद्याप पूर्णपणे स्पष्ट झाले नसले तरी सखोल तपासाअंती सर्व बाबी समोर येतील.

चित्रपटालाही लाजवेल अशी घटना! पतीचा खून, प्रियकराच्या वरातीत नाचली आणि…

उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका महिलेने आपल्या ४५ वर्षीय पतीची हत्या केली. त्यानंतर काही दिवसांनी आपल्या प्रियकराच्या लग्नाच्या वरातीत जाऊन नाचल्याचे समोर आले आहे. एका चित्रपटालाही लाजवेल अशी ही घटना समोर आली आहे. पोलिसांनी दोघांनाही अटक केली असून या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

उत्तर प्रदेशच्या कौशांबी जिल्ह्यातील मंझनपुर परिसरात ही घटना घडली. एका महिलेचे गावातीलच एका तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. मात्र, तिच्या घरच्यांनी तिचे लग्न एका 45 वर्षीय व्यक्तीसोबत लावून दिले. लग्नानंतर देखील तिचे प्रेमसंबंध सुरूच होते. पती तिच्या आणि प्रियकराच्या नात्यात अडथळा ठरत होता. त्यामुळे, तिने आपल्या प्रियकराच्या मदतीने पतीला कायमचे संपवण्याचा कट रचला.

महिलेने प्रियकराच्या साथीने आपल्या पतीची हत्या केली. त्यानंतर पुरावा नष्ट करण्याच्या उद्देशाने मृतदेह लपवून टाकला. काही दिवसानंतर, जेव्हा महिलेचा प्रियकर दुसऱ्या मुलीसोबत लग्न करत होता, तेव्हा ही महिला चक्क त्याच्या लग्नाच्या वरातीत पोहोचली आणि तिथे मनसोक्त नाचू लागली. तिचा हा निर्लज्जपणा पाहून अनेकांना आश्चर्य वाटले, पण पतीच्या हत्येमागे तिचाच हात असेल, असा संशय कोणाला आला नाही.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: हत्येमागचे कारण काय?

    Ans: भाच्याच्या पत्नीशी असलेल्या अनैतिक संबंधांमुळे वाद चिघळला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: आरोपीला अटक करून हत्येचे शस्त्र जप्त केले आणि तपास सुरू आहे.

  • Que: तपासाची स्थिती काय आहे?

    Ans: घटनेचा सर्व बाजूंनी सखोल तपास सुरू आहे.

Published On: Feb 19, 2026 | 02:04 PM

