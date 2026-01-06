Nanded Crime: नांदेडमध्ये माणुसकीला काळिमा! 60 वर्षीय नराधमाकडून 8 वर्षांच्या चिमुकलीचा विनयभंग, आरोपी अटकेत

Buldhana Accident : भीषण अपघातांची मालिका! बुलढाणा–छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर एसटी–दुचाकी धडक; तीन तरुणांचा जागीच मृत्यू
काय घडलं नेमकं?
लालवंडी येथील ८ वर्षांची पीडित मुलगी घराबाहेर खेळत होती. तुळशीराम विठ्ठल इंगळे हा इथे आला आणि त्याने तिला फसवून तिच्याच आजोबांच्या बंद घरात नेले. तिथे त्याने चिमुकलीवर अत्याचार केले. या घटनेने चिमुकली पूर्णपणे घाबरली होती. तिने कसतरी नराधमाच्या तावडीतून पळ काढला आणि आपली सुटका करून घेतली होती.
आरोपी अटकेत
तिने हा सगळा प्रकार आपल्या घरी जाऊन रडत रडत आपल्या आईला सांगितला. चिमुकलीच्या कुटुंबीयांनी पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. या प्रकरणाची तक्रार पोलीस ठाण्यात केली. पोलिसांनी आरोपी तुळशीराम इंगळे याला लालवंडी येथून अटक केली आहे. आरोपीवर संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आले आहे. याप्रकरणात पोलिसांनी पुढील तपास केला आहे. आता पुन्हा एकदा महिला, चिमुकली आणि मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. आरोपीला कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होताना दिसत आहे.
