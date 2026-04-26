व्यवसायासाठी सावकाराकडून कर्ज घेणं पडलं महागात; कोऱ्या चेकवर जबरदस्तीने सह्या घेतल्या अन्…

निफाड : व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जाच्या पैशांवर अवाजवी व्याजाची मागणी करत, जिवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या आणि बेकायदेशीर सावकारी करणाऱ्या एका इसमाविरुद्ध निफाड पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याप्रकरणी अनिता सुनील खरात (वय ३६, रा. गायत्री नगर, निफाड) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून भाऊसाहेब पंडित बोरगुडे (रा. नैताळे, ता. निफाड) याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार अनिता खैरात यांचा साड्या विक्रीचा व्यवसाय असून व्यवसायासाठी भांडवलाची गरज भासल्याने त्यांनी २०२४ मध्ये संशयित आरोपी भाऊसाहेब बोरगुडे याच्याकडून व्याजाने पैसे घेतले होते. खरात यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, त्यांनी घेतलेल्या कर्जापोटी मुद्दल आणि व्याजासह मोठी रक्कम वेळोवेळी परत केली होती. मात्र, आरोपीने अधिक पैशांची मागणी लावून धरली होती. काही रक्कम परत करण्यास उशीर झाल्याने आरोपीने तक्रारदार आणि त्यांच्या पतीला अश्लील भाषेत शिवीगाळ करून जिवे मारण्याची धमकी दिली.
तसेच, व्याजाच्या पैशांसाठी तक्रारदाराकडून काही कोऱ्या कागदपत्रांवर आणि चेकवर जबरदस्तीने सह्या घेतल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर, कर्जाच्या बदल्यात जमीन नावावर करून देण्यासाठी पीडितेवर दबाव तंत्राचा वापर करण्यात आला होता.
या जाचाला कंटाळून अखेर खरात यांनी निफाड पोलीस ठाण्यात धाव घेऊन तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन संशयित आरोपीविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम ३०८, ३५१ (२), ३५२ आणि महाराष्ट्र सावकारी अधिनियम कलम ३९, ४५, ४८ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. या घटनेमुळे निफाड परिसरातील अवैध सावकारी करणाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली असून, पोलीस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहेत.
दुबईतील कंपनीकडून व्यापाऱ्याला गंडा
द्राक्ष आणि डाळिंब निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यास दुबईतील कंपनीने एक कोटी ३६ लाखांचा गंडा घातला आहे. याप्रकरणी दुबई, पाकिस्तानातील कंपनीच्या दोन मालकांसह मुंबईतील दोघा कर्मचाऱ्यांवर विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पौर्णिमा विजय पाटील (वय ४२, रा. उत्तर शिवाजीनगर) यांनी फिर्याद दिली.