Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Telangana Crime When His Wife Refused To Return From Her Parents House The Enraged Husband Set His In Laws House On Fire

Telangana Crime: पत्नी माहेरून परत येईना, संतापलेल्या पतीने थेट सासरच्या घरालाच पेटवले

पत्नी माहेरून परत येण्यास नकार दिल्याने संतापलेल्या दारुडी पतीने सासरच्या घरात पेट्रोल ओतून आग लावली. घराचे मोठे नुकसान झाले; मात्र कुटुंबीयांनी मागील दाराने पळ काढल्याने जीवितहानी टळली. आरोपी पसार असून पोलीस शोध घेत आहे

Updated On: Jan 17, 2026 | 12:52 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • पत्नी पतीच्या छळाला कंटाळून मुलांसह माहेरी राहत होती
  • नकार मिळताच पतीने सासरच्या घराला पेट्रोल ओतून आग लावली
  • कुटुंबीय थोडक्यात बचावले; आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल
तेलंगणा: तेलंगणा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीने माहेरून परत येण्यास नकार दिला म्हणून पतीने रागाच्या भरात थेट आपल्या सासरच्या घरालाच आग लावल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. यात घराचे मोठे नुकसान झाले आहे. सासरच्या मंडळींनी मागील दाराने पळ काढल्यामुळे सुदैवाने मोठा अनर्थ टळला. या प्रकरणी माथेफिरू पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना निजामपेट येथे घडली. या घटनेने एकच खळबळ उडाली आहे.

Beed Crime: बीडमध्ये अमानुष कौटुंबिक हिंसाचार; मुलांच्या भांडणातून पेटला संताप, विवाहितेला तापत्या लोखंडी गजाने चटके

काय घडल नेमकं?

पिटलम बलैया यांची मुलगी सायव्वा हिचा विवाह १५ वर्षांपूर्वी रवी नावाच्या तरुणाशी झाला होता. तीन मुले देखील या दाम्पत्याला आहे. मात्र रवीला दारूचे व्यसन होते. तो रोज दारू पिऊन पत्नीला अमानुष मारहाण आणि छळ करत होता. म्हणून या सततच्या त्रासाला कंटाळून सायव्वा गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या मुलांसह माहेरी राहत होती.

पंचायतीची भरवण्यात आल्या मात्र…

या दोघांमधील वाद मिटवण्यासाठी आनंद गावातील ज्येष्ठांच्या उपस्थितीत पंचायतीही भरवण्यात आल्या. मात्र रवीचा दारूचा व्यसन करणं आणि छळ करण यात काही बदल झाला नाही. त्यामुळे सायव्वा पुन्हा पतीच्या घरी जाण्यास तयार नव्हती. याचाच राग रवीच्या मनात होता.

पेट्रोल ओतून लावली आग

गुरुवारी रात्री रवी आपल्या सासरच्या घरी पोहोचला. तिथे त्याने पत्नीला आपल्यासोबत पाठवण्यासाठी सासरच्या मंडळींशी जोरदार वाद घातला. परंतु त्याच्या वागणुकीत बदल न आल्याने सासरच्यांनी मुलीला त्याच्यासोबत पाठवण्यास स्पष्ट नकार दिला. हा नकार ऐकताच रवीचा पारा चढला. त्याने आपल्यासोबत बाटलीत आणलेले पेट्रोल संपूर्ण घरात शिंपडले आणि आग लावून दिली.

सुदैवाने जीवितहानी नाही

या आगीने क्षणार्धात रौद्र रूप धारण केले. घराच्या आवारात उभी असलेली सायकल आणि इतर साहित्य जळून खाक झाले. आग लागल्याचे लक्षात येताच घरातील सदस्यांनी प्रसंगावधान राखत मागच्या दाराने बाहेर धाव घेतली. सुदैवाने कोणालाही इजा झाली नाही. या गोंधळाचा फायदा घेत आरोपी रवी घटनास्थळावरून पसार झाला.

गुन्हा दाखल

सासरच्या मंडळींनी आगीला शांत करत पोलीस ठाण्यात धाव घेतली आणि तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपी पतीविरुद्ध विविध कलमान्वये गुन्हा नोंदवला असून त्याचा शोध सुरु केला आहे. पोलिसांनी त्याला लवकरात लवकर अटक करण्याचा आश्वासन दिले आहे.

Belgaum crime: विधवा मुलीच्या पैशांवर डोळा? प्रेमसंबंधाच्या संशयातून अभियंत्यावर जीवघेणा हल्ला

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पतीने सासरच्या घराला आग का लावली?

    Ans: पत्नी माहेरून परत येण्यास तयार नसल्यामुळे रागाच्या भरात हे कृत्य केले.

  • Que: या घटनेत कोणी जखमी झाले का?

    Ans: नाही. सासरच्या मंडळींनी प्रसंगावधान राखून मागील दाराने पळ काढला.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली आहे?

    Ans: आरोपी पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्याचा शोध सुरू आहे.

Web Title: Telangana crime when his wife refused to return from her parents house the enraged husband set his in laws house on fire

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 12:52 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या
1

Nagpur Crime: नागपुरात एकाच दिवशी दोन हत्या! नकारातून तरुणीचा खून, रामझुला पुलाखाली अज्ञात तरुणाची निर्घृण हत्या

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या
2

Madhyapradesh Crime: पत्नीचा भोपालमध्येच राहण्याचा हट्ट ठरला जीवघेणा; पतीने रागाच्या भरात पत्नीची केली हत्या

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या
3

Latur Crime: लातूरमध्ये मातेची क्रूरता! पती उशिरा आल्याच्या रागातून दीड वर्षीय चिमुकलीची चाकूने हत्या

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…
4

Delhi Crime: १४ वर्षीय मुलावर ट्यूशन टीचरकडून लैंगिक अत्याचार; मित्रानेच घेतला कायदा हातात आणि…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Numberlogy: माघी गणेश जयंतीच्या दिवशी या मुलांकांच्या लोकांना मिळेल अमाप संपत्ती

Jan 22, 2026 | 08:46 AM
सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

सांगली जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकणारे दरोडेखोर अखेर सापडले; सव्वा तीन कोटींचा मारला होता डल्ला

Jan 22, 2026 | 08:36 AM
Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Celebration of Life Day : धावपळीत जगणं विसरलात का? आजच्या दिवशी करा स्वतःशी मैत्री; वाचा ‘का’ आहे आजचा दिवस खास

Jan 22, 2026 | 08:35 AM
IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत

IND vs NZ : भारतीय संघाच्या अडचणी वाढल्या! चालू सामन्यात वाहू लागले रक्त! स्टार अष्टपैलू खेळाडूच्या बोटाला गंभीर दुखापत

Jan 22, 2026 | 08:33 AM
‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

‘याचे परिणाम वाईट होतील…’ सूर्यकुमार यादव प्रकरणात वाढ; 100 कोटींच्या मानहानी खटल्यावर खुशी मुखर्जी संतापली

Jan 22, 2026 | 08:31 AM
फिरण्याचे शौकीन आहात? मग Travel Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती असायलाच हवेत…

फिरण्याचे शौकीन आहात? मग Travel Insurance चे फायदे तुम्हाला माहिती असायलाच हवेत…

Jan 22, 2026 | 08:31 AM
१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

१० मिनिटांत लहान मुलांसाठी बनवा आरोग्यादायी ब्रोकोली सूप, पौष्टिक पदार्थाने करा दिवसाची आनंदी सुरुवात

Jan 22, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM