Beed Crime: बीडमध्ये अमानुष कौटुंबिक हिंसाचार; मुलांच्या भांडणातून पेटला संताप, विवाहितेला तापत्या लोखंडी गजाने चटके

Belgaum crime: विधवा मुलीच्या पैशांवर डोळा? प्रेमसंबंधाच्या संशयातून अभियंत्यावर जीवघेणा हल्ला
काय नेमकं प्रकरण?
घरात कपडे धुण्याचे काम सुरू होते. दरम्यान, अश्विनीचा मुलगा शिवांश आणि दिराचा मुलगा सुरज यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून भांडण झाले. त्यावेळी सासरे मोहन साधू मोरे यांनी थेट शिवांशला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. हे बघून अश्विनीने त्यांना जाब विचारलं तर तिच्यावरच संताप व्यक्त करण्यात आला. पती शहाजी मोहन मोरे याने अश्विनीला अश्लील भाषेत शिवीगाळ करत मारहाण केली.
गरम गजाचे चटके
या हिंसाचारात सासू विजयमाला हिने गरम केलेला लोखंडी गज पतीच्या हातात दिला आणि त्याच तापलेल्या लोखंडी गजाने पतीने अश्विनीच्या डाव्या पायाच्या पोटरीवर तसेच हातावर एकूण पाच ठिकाणी चटके दिले. एवढेच नाही तर, सासऱ्याने “हिला जिवंत पेटवून द्या” असे देखील म्हंटले. अश्विनी यात गंभीर जखमी झाली. तिला उपचारासाठी जाण्यापासून रोखण्यात आले.
गुन्हा दाखल
त्यानंतर तिने कसे तसे करत आपल्या वडिलांना फोन करून घटनास्थळी बोलावून घेतले. अंबाजोगाई येथे उपचार घेतल्यानंतर तिने बर्दापूर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार नोंदवली. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 118, 115 (2), 351 (2) व 3 (5) अन्वये पती, सासू आणि सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलीस पुढील तपास करत आहे.
Gondia News: १११९ वाहनचालकांवर आकारला लाखोंचा दंड, ‘सिग्नल जम्प’च्या नावावर केली दंडात्मक कारवा
Ans: बीड जिल्ह्यातील बर्दापूर गावात 12 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी.
Ans: पीडितेचा पती, सासू आणि सासरा.
Ans: संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू आहे.