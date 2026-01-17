Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Inhuman Domestic Violence In Beed Anger Flared Up Over A Childrens Quarrel Married Woman Branded With A Hot Iron Rod

Beed Crime: बीडमध्ये अमानुष कौटुंबिक हिंसाचार; मुलांच्या भांडणातून पेटला संताप, विवाहितेला तापत्या लोखंडी गजाने चटके

बीड जिल्ह्यातील बर्दापूर गावात मुलांच्या किरकोळ भांडणात हस्तक्षेप केल्याने विवाहितेवर पती, सासू व सासऱ्यांनी अमानुष अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. तापत्या लोखंडी गजाने चटके देत जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली.

Updated On: Jan 17, 2026 | 12:18 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • मुलांच्या भांडणातून संताप; विवाहितेवर घरच्यांचा हिंसाचार
  • पतीने तापत्या लोखंडी गजाने पाच ठिकाणी चटके दिल्याचा आरोप
  • पती, सासू, सासऱ्यांविरोधात गंभीर कलमान्वये गुन्हा
बीड: बीड येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. कौटुंबिक वादातून एका विवाहितेवर अमानुष अत्याचार केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. या घटनेने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे. मुलांमधील किरकोळ भांडण थांबवण्यासाठी हस्तक्षेप करणाऱ्या विवाहितेचा पती, सासू आणि सासऱ्याने मिळून अमानवी छळ केल्याचा आरोप पीडितेने केला आहे. याप्रकरणी पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणातील पीडित महिलेचे नाव अश्विनी शहाजी मोरे (वय 23) असे आहे.

Belgaum crime: विधवा मुलीच्या पैशांवर डोळा? प्रेमसंबंधाच्या संशयातून अभियंत्यावर जीवघेणा हल्ला

काय नेमकं प्रकरण?

घरात कपडे धुण्याचे काम सुरू होते. दरम्यान, अश्विनीचा मुलगा शिवांश आणि दिराचा मुलगा सुरज यांच्यात क्षुल्लक कारणावरून भांडण झाले. त्यावेळी सासरे मोहन साधू मोरे यांनी थेट शिवांशला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. हे बघून अश्विनीने त्यांना जाब विचारलं तर तिच्यावरच संताप व्यक्त करण्यात आला. पती शहाजी मोहन मोरे याने अश्विनीला अश्लील भाषेत शिवीगाळ करत मारहाण केली.

गरम गजाचे चटके

या हिंसाचारात सासू विजयमाला हिने गरम केलेला लोखंडी गज पतीच्या हातात दिला आणि त्याच तापलेल्या लोखंडी गजाने पतीने अश्विनीच्या डाव्या पायाच्या पोटरीवर तसेच हातावर एकूण पाच ठिकाणी चटके दिले. एवढेच नाही तर, सासऱ्याने “हिला जिवंत पेटवून द्या” असे देखील म्हंटले. अश्विनी यात गंभीर जखमी झाली. तिला उपचारासाठी जाण्यापासून रोखण्यात आले.

गुन्हा दाखल

त्यानंतर तिने कसे तसे करत आपल्या वडिलांना फोन करून घटनास्थळी बोलावून घेतले. अंबाजोगाई येथे उपचार घेतल्यानंतर तिने बर्दापूर पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार नोंदवली. या प्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 118, 115 (2), 351 (2) व 3 (5) अन्वये पती, सासू आणि सासऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलीस पुढील तपास करत आहे.

 

Gondia News: १११९ वाहनचालकांवर आकारला लाखोंचा दंड, ‘सिग्नल जम्प’च्या नावावर केली दंडात्मक कारवा

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे व कधी घडली?

    Ans: बीड जिल्ह्यातील बर्दापूर गावात 12 जानेवारी 2026 रोजी दुपारी.

  • Que: अत्याचाराचा आरोप कोणावर आहे?

    Ans: पीडितेचा पती, सासू आणि सासरा.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली?

    Ans: संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू आहे.

Web Title: Inhuman domestic violence in beed anger flared up over a childrens quarrel married woman branded with a hot iron rod

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 12:18 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Belgaum crime: विधवा मुलीच्या पैशांवर डोळा? प्रेमसंबंधाच्या संशयातून अभियंत्यावर जीवघेणा हल्ला
1

Belgaum crime: विधवा मुलीच्या पैशांवर डोळा? प्रेमसंबंधाच्या संशयातून अभियंत्यावर जीवघेणा हल्ला

Rajasthan Crime: महाराष्ट्रातील तरुणीवर उदयपूरमधील फार्महाऊसवर सामूहिक अत्याचार, इव्हेंटसाठी बोलावले अन्…
2

Rajasthan Crime: महाराष्ट्रातील तरुणीवर उदयपूरमधील फार्महाऊसवर सामूहिक अत्याचार, इव्हेंटसाठी बोलावले अन्…

Dharashiv Crime : व्याजाने रक्कम देणाऱ्या मित्राच्या घरी चोरी; तीन मित्र गजाआड, ७९,७८०चा मुद्देमाल जप्त
3

Dharashiv Crime : व्याजाने रक्कम देणाऱ्या मित्राच्या घरी चोरी; तीन मित्र गजाआड, ७९,७८०चा मुद्देमाल जप्त

Thane : धक्कादायक! पक्ष्याचा जीव वाचवताना जवानाचा जागीच गेला जीव; शॉक लागून एकाचा झाला मृत्यू
4

Thane : धक्कादायक! पक्ष्याचा जीव वाचवताना जवानाचा जागीच गेला जीव; शॉक लागून एकाचा झाला मृत्यू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Beed Crime: बीडमध्ये अमानुष कौटुंबिक हिंसाचार; मुलांच्या भांडणातून पेटला संताप, विवाहितेला तापत्या लोखंडी गजाने चटके

Beed Crime: बीडमध्ये अमानुष कौटुंबिक हिंसाचार; मुलांच्या भांडणातून पेटला संताप, विवाहितेला तापत्या लोखंडी गजाने चटके

Jan 17, 2026 | 12:18 PM
Virat Kohli आणि Anushka Sharma यांनी अलिबागमध्ये खरेदी केली कोट्यवधींची जमीन!

Virat Kohli आणि Anushka Sharma यांनी अलिबागमध्ये खरेदी केली कोट्यवधींची जमीन!

Jan 17, 2026 | 12:10 PM
Amazon Sale 2026: फोन खरेदी करायचाय? हीच योग्य वेळ! 99,999 हजार रुपयांचा Motorola फोन आता घरी घेऊन या केवळ इतक्या किंमतीत

Amazon Sale 2026: फोन खरेदी करायचाय? हीच योग्य वेळ! 99,999 हजार रुपयांचा Motorola फोन आता घरी घेऊन या केवळ इतक्या किंमतीत

Jan 17, 2026 | 11:59 AM
PMC Election Result 2026: पुण्यात भाजपाचा डंका; अजित पवार निष्प्रभ! काँग्रेसने कसेबसे अस्तित्व राखले

PMC Election Result 2026: पुण्यात भाजपाचा डंका; अजित पवार निष्प्रभ! काँग्रेसने कसेबसे अस्तित्व राखले

Jan 17, 2026 | 11:55 AM
कमी पाणी पिणे करेल शरीराचा घातक! डिहायड्रेशन झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या

कमी पाणी पिणे करेल शरीराचा घातक! डिहायड्रेशन झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या

Jan 17, 2026 | 11:45 AM
लग्जरी बर्थ, ऑटोमॅटिक दरवाजे…; पंतप्रधान मोदी देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला दाखवणार हिरवा झेंडा, काय आहेत तिकीट दर?

लग्जरी बर्थ, ऑटोमॅटिक दरवाजे…; पंतप्रधान मोदी देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेनला दाखवणार हिरवा झेंडा, काय आहेत तिकीट दर?

Jan 17, 2026 | 11:41 AM
U19 World Cup Points Table : अफगाणिस्तानने केला मोठा उलटफेर, गुणतालिकेमध्ये पाकिस्तान तळाला! भारत नंबर 1

U19 World Cup Points Table : अफगाणिस्तानने केला मोठा उलटफेर, गुणतालिकेमध्ये पाकिस्तान तळाला! भारत नंबर 1

Jan 17, 2026 | 11:39 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Pimpri-Chinchwad : “भारतीय जनता पक्षाचा विजय हा धन शक्तीचा नसून जनशक्तीचा आहे “- शंकर जगताप

Jan 16, 2026 | 07:01 PM
Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Muncipal Election : सिंधुदुर्गात महायुतीची ताकद! नारायण राणेंचा मोठा दावा

Jan 16, 2026 | 06:56 PM
Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Mumbai : भाजपच्या विजयावर मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांची प्रतिक्रिया

Jan 16, 2026 | 06:39 PM
Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Sindhudurg : “ठाकरे बंधूंनी फ्लाईट पकडून पाकिस्तानला जावे” -नितेश राणे

Jan 16, 2026 | 06:34 PM
Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Thane News : ठाण्यात महायुतीला मोठं यश; प्रभाग 2 मध्ये भाजपचे संपूर्ण पॅनल विजयी

Jan 16, 2026 | 06:29 PM
Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Thane News : शिंदेंच्या बालेकिल्ल्यात ठाकरे गटाचा झेंडा; प्रभाग 13 अ मध्ये शहाजी खुसपे विजयी

Jan 16, 2026 | 06:24 PM
Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Mira Bhayandar : मीरा भाईंदरच्या प्रभाग ९ मध्ये काँग्रेसचा मोठा विजय

Jan 16, 2026 | 03:17 PM