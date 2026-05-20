Police Attack Tasgaon: तासगावात पोलिसांवर दगडफेक! मंदिर चोरीच्या तपासासाठी गेलेल्या पथकावर हल्ला

जयश्री शिवाजी चव्हाण, बबलू पपलू शिंदे, पूजा हिंमत शिंदे, प्रशांत हिंमत शिंदे (रा. तुरची फाटा, गायरान पारधी वस्ती), अरविंद राजू चव्हाण (रा. सांडगेवाडी) आणि मच्छिंद्र श्रीशैल चव्हाण (रा. बेळंकी, ता. जत) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. तर सुरेश भोसले, अमर सूर्यवंशी आणि संतोष माळी हे पोलीस कर्मचारी जखमी झाले आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नागाव कवठे येथील नागनाथ मंदिरातून दागिने चोरीला गेल्याप्रकरणी तपास सुरू होता. सीसीटीव्ही फुटेज आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे काही संशयितांचा माग काढत पोलीस मंगळवारी सकाळी तुरची फाटा परिसरातील वस्तीत चौकशीसाठी पोहोचले होते.
चौकशीदरम्यान संशयितांच्या घरातून कटावणी आणि चेहरा झाकण्यासाठी वापरण्यात येणारे मास्क पोलिसांना मिळाले. सीसीटीव्हीतील साहित्याशी त्यांचे साम्य आढळल्याने पोलिसांनी बबलू शिंदे आणि प्रशांत शिंदे यांच्याकडे अधिक चौकशी सुरू केली. यावेळी काही महिलांनी चौकशीला विरोध करत आरडाओरडा केल्याने परिसरात तणाव निर्माण झाला. त्यानंतर मोठ्या संख्येने जमाव जमा झाला आणि पोलिसांशी हुज्जत घालण्यात आली.
दरम्यान, संशयितांना पोलिसांच्या वाहनात बसविण्याचा प्रयत्न होत असताना जमावाने अचानक दगडफेक सुरू केली. या हल्ल्यात पोलिसांच्या वाहनाची समोरील काच फुटली. पोलीस कर्मचारी सुरेश भोसले यांच्या हाताला एका महिलेने चावा घेतल्याचा उल्लेख फिर्यादीत करण्यात आला आहे. अमर सूर्यवंशी यांच्या छातीला दगड लागून दुखापत झाली, तर संतोष माळी हेही जखमी झाले.
घटनेची माहिती मिळताच तासगाव पोलीस ठाण्यातून अतिरिक्त बंदोबस्त घटनास्थळी रवाना करण्यात आला. त्यानंतर पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत काही संशयितांना ताब्यात घेतले. काही आरोपी मात्र पसार झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
जखमी पोलीस कर्मचारी सुरेश भोसले यांच्या फिर्यादीवरून तासगाव पोलीस ठाण्यात सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. फरार संशयितांचा शोध घेण्यासाठी विविध पथके रवाना करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.
या घटनेमुळे तासगाव तालुक्यात मोठी खळबळ उडाली असून पोलिसांवर थेट हल्ला झाल्याने कायदा-सुव्यवस्थेबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे.