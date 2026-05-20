Akola Crime: प्रेमाचे नाटक, लग्नाचे खोटे आमिष अन् 2 वर्ष अत्याचार! मोबाईलमधील फोटोंनी उघड केला प्रियकराचं गुपित

अकोल्यात एका विवाहित तरुणाने लग्नाचे आमिष दाखवून महिलेवर दोन वर्ष अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मोबाईलमधील फोटोंमधून आरोपी विवाहित असल्याचे उघड झाले. महिलेच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी आरोपीला अटक करून न्यायालयीन कोठडीत पाठवले.

Updated On: May 20, 2026 | 09:23 AM
crime(फोटो सौजन्य-social media)
  • लग्नाचे आमिष दाखवून दोन वर्ष महिलेवर अत्याचार
  • मोबाईलमधील फोटोंमुळे आरोपी विवाहित असल्याचे उघड
  • महिलेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी आरोपीला अटक केली
अकोला: अकोला येथून एक संतापजनक आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. एका व्यक्तीने एका तरुणीवर प्रेमाचे नाटक करून लग्नाचे खोटे आमिष दाखवून दोन वर्षापासून सलग अत्याचार आणि फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणातील पीडित तरुणीने ज्या व्यक्तीवर जीवापाड प्रेम केले तोच व्यक्ती आधीपासून विवाहित असल्याचे समोर आले आहे. जेव्हा ही माहिती तिच्या समोर आली तेव्हा तिच्या पायाखालची जमीनच सरकली. तिने तातडीने पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली असून अखेर त्या तरुणाला पोलीस कोठडी झाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

अकोला शहरातील खदान पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत राहणाऱ्या एका तरुणांनी या प्रकरणातील तरुणीला आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले होते. त्यानंतर तिला लवकरच लग्न करू असे खोटे आश्वासन दिले. तिच्यासोबत जवळीक निर्माण केली. आरोपींनी गेल्या दोन वर्षात तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले, यामध्ये अनैसर्गिक अत्याचाराचा ही समावेश आहे. पीडित तरुणी जेव्हा जेव्हा लग्नाचा विषय काढायची तेव्हा तो काहीतरी सांगून वेळ मारून यायचं. या वागण्यावरून पीडितेला संशय आला. तिने त्याच्या मोबाईलची तपासणी केली तेव्हा तिला काही फोटो आणि माहिती मिळाली. ते बघून तिच्या पायाखालची जमीनच सरकली.

या प्रकरणातील आरोपी तरुण हा आधीच विवाहित होता हे सत्य त्याने तरुणीपासून लपवून ठेवले होते. तरुणीला आपली मोठी फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तिने तातडीने त्याला जाब विचारला. मात्र सत्यसमोर येऊनही आरोपीने तिचा पाठलाग करणे आणि तिला धमकावणे सोडले नाही. या सगळ्या त्रासाला कंटाळून तिने पोलिसांकडे धाव घेतली.

पीडित तरुणीने आरोपी विरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखत तात्काळ कारवाई करत आरोपीला अटक केले. त्याला अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने त्याला 20 ने पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत असून या घटनेने शहरात मोठी चर्चा सुरू आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना अकोला शहरातील खदान पोलीस स्टेशन हद्दीत घडली.

  • Que: महिलेला आरोपीबद्दल सत्य कसे समजले?

    Ans: आरोपीच्या मोबाईलमधील फोटो आणि माहितीतून तो विवाहित असल्याचे समजले.

  • Que: पोलिसांनी आरोपीवर काय कारवाई केली?

    Ans: पोलिसांनी आरोपीला अटक करून न्यायालयात हजर केले, त्यानंतर त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.

Published On: May 20, 2026 | 09:23 AM

