Akola Crime: प्रेमाचे नाटक, लग्नाचे खोटे आमिष अन् 2 वर्ष अत्याचार! मोबाईलमधील फोटोंनी उघड केला प्रियकराचं गुपित

काय घडलं नेमकं?
अकोला शहरातील खदान पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत राहणाऱ्या एका तरुणांनी या प्रकरणातील तरुणीला आपल्या प्रेमाच्या जाळ्यात ओढले होते. त्यानंतर तिला लवकरच लग्न करू असे खोटे आश्वासन दिले. तिच्यासोबत जवळीक निर्माण केली. आरोपींनी गेल्या दोन वर्षात तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले, यामध्ये अनैसर्गिक अत्याचाराचा ही समावेश आहे. पीडित तरुणी जेव्हा जेव्हा लग्नाचा विषय काढायची तेव्हा तो काहीतरी सांगून वेळ मारून यायचं. या वागण्यावरून पीडितेला संशय आला. तिने त्याच्या मोबाईलची तपासणी केली तेव्हा तिला काही फोटो आणि माहिती मिळाली. ते बघून तिच्या पायाखालची जमीनच सरकली.
या प्रकरणातील आरोपी तरुण हा आधीच विवाहित होता हे सत्य त्याने तरुणीपासून लपवून ठेवले होते. तरुणीला आपली मोठी फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच तिने तातडीने त्याला जाब विचारला. मात्र सत्यसमोर येऊनही आरोपीने तिचा पाठलाग करणे आणि तिला धमकावणे सोडले नाही. या सगळ्या त्रासाला कंटाळून तिने पोलिसांकडे धाव घेतली.
पीडित तरुणीने आरोपी विरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखत तात्काळ कारवाई करत आरोपीला अटक केले. त्याला अकोला जिल्हा व सत्र न्यायालयासमोर हजर केले असता न्यायालयाने त्याला 20 ने पर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस करत असून या घटनेने शहरात मोठी चर्चा सुरू आहे.
Ans: ही घटना अकोला शहरातील खदान पोलीस स्टेशन हद्दीत घडली.
Ans: आरोपीच्या मोबाईलमधील फोटो आणि माहितीतून तो विवाहित असल्याचे समजले.
Ans: पोलिसांनी आरोपीला अटक करून न्यायालयात हजर केले, त्यानंतर त्याला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली.