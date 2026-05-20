मेडिकल बिलांनी काढला घाम; तज्ज्ञांचा हेल्थ इन्शुरन्स अपडेट करण्याचा सल्ला, विमा का महत्त्वाचा? जाणून घ्या

२० लाखांपेक्षा कमी रकमेचे आरोग्य विमा संरक्षण आता अपुरे का आहे?
भारतात वैद्यकीय उपचारांचा खर्च वेगाने वाढत आहे. आकडेवारीनुसार, देशात वैद्यकीय महागाई वार्षिक चौदा टक्के दराने वाढत आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, ज्या उपचारासाठी गेल्या वर्षीं १,००,००० खर्च येत होता, त्यासाठी आता या वर्षी १,१४,००० खर्च येत आहे. कर्करोग, किडनी फेल्युअर किंवा हृदय शस्त्रक्रिया यांसारख्या गंभीर आजारांसाठी, मोठ्या महानगरांमधील रुग्णालयांमध्ये बिल सहजपणे १,५०,००० ते २,५०,००० पर्यंत पोहोचते. जर तुम्ही मोठ्या महानगरात राहत असाल, तर कुटुंबासाठी २,५०,००० ते ५,००,००० चे बेस कव्हर आता अत्यावश्यक गरज बनली आहे.
देशात कमी रकमेच्या विमा संरक्षणाचे युग पूर्णपणे संपुष्टात येत आहे का?
कमी रकमेच्या विमा संरक्षणाचे युग आता संपुष्टात येत आहे. पॉलिसीबझारची गेल्या आठ महिन्यांची आकडेवारी हे स्पष्टपणे दर्शवते, सरकारने आरोग्य विम्यावरील १८% जीएसटी रद्द करताच, भारतीयांनी कमी खर्चाच्या विम्याकडून मोठ्या रकमेच्या विम्याकडे वळण्यास सुरुवात केली. खालील तक्त्यावरून हे सहजपणे समजू शकते.
आरोग्य विम्याच्या जुन्या आणि नवीन नियमांमध्ये किती महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत?
विमा कंपन्यांनी ग्राहकांच्या फायद्यासाठी त्यांच्या नियमांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. पूर्वी विमा खरेदी करण्यासाठी वयोमर्यादा होती, पण आता कोणतीही वयोमर्यादा नाही. आता, ६५ वर्षांपेक्षा जास्त क्याचे ज्येष्ठ नागरिकही सहजपणे नवीन आरोग्य विमा मिळवू शकतात. याव्यतिरिक्त, आधीपासून असलेल्या आजारांवरील उपचारांसाठी पूर्वी चार वर्षांपर्यंतचा प्रदीर्घ प्रतीक्षा कालावधी लागत असे, तो आता तीन वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. सर्वांत चांगली गोष्ट म्हणजे, नवीन पॉलिसींमध्ये आता रोबोटिक सर्जरी, स्टेम सेल थेरपीसारख्या प्रगत उपचारांचाही समावेश आहे.
विमा खरेदी करताना किंवा नूतनीकरण करताना कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष दिले पाहिजे?
तुमची पॉलिसी पूर्णपणे वाचल्याशिवाय तिचे नूतनीकरण कधीही करू नका, कारण कंपन्या दरवर्षी नियम बदलतात. सर्वप्रथम, तुमच्या योजनेत एखादी उप-मर्यादा (जसे की खोलीच्या भाड्याची मर्यादा) जोडली गेली आहे का, हे तपासा. तसेच, तुमच्या पॉलिसीमध्ये उपभोग्य वस्तूंच्या संरक्षणाचा (कन्झ्युमेबल्स कव्हर) समावेश आहे का, हे तपासा, कारण रुग्णालयाच्या बिलांपैकी १० ते १५ टक्के खर्च मास्क, ग्लोव्हज आणि पीपीई किट्स यांसारख्या वस्तूंवर होतो. याव्यतिरिक्त, तुमच्या योजनेत अमर्याद पुनस्र्थापना (अनलिमिटेड रिस्टोअर) सुविधा आहे याची खात्री करा. एकाच वर्षात कुटुंबातील अनेक सदस्य एकाच वेळी आजारी पडल्यास हे वैशिष्ट्य खूप उपयुक्त ठरते.
लोक अधिकाधिक मोठ्या विमा संरक्षणाची मागणी का करत आहेत?
बाजारात मोठ्या विमा संरक्षणाच्या वाढत्या मागणीमागे तीन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे जीएसटी हटवल्यामुळे प्रीमियममध्ये थेट १८ टक्क्यांची घट झाली आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठे संरक्षण निवडण्यास प्रोत्साहन मिळत आहे. दुसरे प्रमुख कारण म्हणजे भारतातील वैद्यकीय खर्च दर ५ ते ७ वर्षांनी दुप्पट होतो. राष्ट्रीय आरोग्य लेखा अहवालानुसार, देशातील एकूण वैद्यकीय खचपिकी ३९ ते ४७ टक्के खर्च आजही व्यक्तींना स्वतःच्या खिशातून करावा लागतो. तिसरे कारण म्हणजे बहुतेक कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना पुरेसे आरोग्य संरक्षण देत नाहीत. त्यामुळे, लोक स्वतःच्या वैयक्तिक संरक्षणासाठी मोठे संरक्षण खरेदी करत आहेत.
जुने आणि छोटे विमा संरक्षण अद्ययावत करण्याची हीच योग्य वेळ आहे का ?
प्रमाणित वित्तीय नियोजक (सटीफाईड फायनान्शिअल प्लानर) निशा संघवी यांच्या मते, जर तुमचे जुन्या दरावर अजूनही कमी कव्हरेज असेल, तर ते अपग्रेड (वाढवण्यासाठी) करण्याची हीच योग्य वेळ आहे. जर तुमचे बेस कव्हर कमी असेल, तर तुम्ही सुपर टॉप-अप प्लॅन खरेदी करून ते सहजपणे ५० लाख रुपये किवा १ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकता. शून्य जीएसटी लागू झाल्यामुळे, हे आता पूर्वीपेक्षा खूपच स्वस्त झाले आहे. एक योग्य आणि सर्वसमावेशक विमा योजना गंभीर आजाराच्या प्रसंगी तुमची आयुष्यभराची बचत नष्ट होण्यापासून वाचवू शकते. त्यामुळे, तुमच्या पॉलिसीचे नूतनीकरण करताना बेस कव्हर वाढवण्याचा निश्चितपणे विचार केला पाहिजे.
