SBI Apprentice Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) म्हणजेच एसबीआयमध्ये मोठ्या प्रमाणात अप्रेंटिस पदासाठी भरती निघाली असून यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेद्वार 8 जूनपर्यंत एसबीआयच्या अधिकृत करिअर पोर्टल sbi.co.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. या भरती मोहिमेच्या माध्यमातून 7,150 रिक्त जागा भरण्याचे एसबीआयचे उद्दिष्ट आहे. या भरती मोहिमेअंतर्गत उमेद्वारांना एक वर्षांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्रतिमहिना 15,000 रुपये विद्यावेतन मिळेल.
सामान्य, ओबीसी आणि ईडब्लूएस प्रवर्गातील उमेद्वारांसाठी अर्ज शुल्क 300 रुपये तर अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जमाती आणि दिव्यांग प्रवर्गांतील उमेद्वारांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.
