Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Sbi Apprentice Recruitment 2026 Apply Online 7150 Vacancies Eligibility Stipend

SBI Recruitment 2026: एसबीआयमध्ये ७,१५० जागांसाठी बंपर भरती! ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख पहा एका क्लिकवर…

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने अप्रेंटिसच्या ७,१५० रिक्त जागांसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. कोणत्याही शाखेतील पदवीधरांना ८ जून २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करता येईल. दरमहा १५,००० रुपये स्टायपेंड मिळेल.

Updated On: May 20, 2026 | 11:00 AM
sbi job

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

SBI Apprentice Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI)  म्हणजेच एसबीआयमध्ये मोठ्या प्रमाणात अप्रेंटिस पदासाठी भरती निघाली असून यासाठी अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इच्छुक उमेद्वार 8 जूनपर्यंत एसबीआयच्या अधिकृत करिअर पोर्टल sbi.co.in वर जाऊन अर्ज करू शकतात. या भरती मोहिमेच्या माध्यमातून 7,150 रिक्त जागा भरण्याचे एसबीआयचे उद्दिष्ट आहे. या भरती मोहिमेअंतर्गत उमेद्वारांना एक वर्षांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी प्रतिमहिना 15,000 रुपये विद्यावेतन मिळेल.

पात्रता निकष काय आहेत?

  • संबंधित पदासाठी उमेद्वाराने मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून पदवी पूर्ण केलेली असावी, याशिवाय त्याने नॅशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) द्वारे आयोजित पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
  • अर्जदाराचे वय किमान 20 ते कमाल 28 वर्षे असावे. जी 30 ऑगस्ट 2026 पर्यंत ग्राह्य धरली जाईल.
Salary Structure : टीम इंडियाच्या कर्णधाराला खरोखरच जास्त पगार मिळतो का? एकदा वाचाच बीसीसीआयचे मानधनाचे संपूर्ण गणित…

अर्ज शुल्क किती आहे?

सामान्य, ओबीसी आणि ईडब्लूएस प्रवर्गातील उमेद्वारांसाठी अर्ज शुल्क 300 रुपये तर अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जमाती आणि दिव्यांग प्रवर्गांतील उमेद्वारांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.

अर्ज कसा करावा?

  • सर्वप्रथम उमेद्वाराने एसबीआयच्या sbi.co.inअधिकृत करिअर पोर्टलवर जावे.
  • त्यानंतर ‘करिअर/भरती’ (Careers/Recruitment) सेक्शनमध्ये जावे.
  • तिथे ‘एसबीआय अप्रेंटिस भरती २०२६’ (SBI Apprentice Recruitment 2026) या लिंकवर क्लिक करावे.
  • आता लॉगिन करून नोंदणी (Registration) प्रक्रिया पूर्ण करावी.
  • आता तुमचा अर्ज भरा आणि आवश्यक शुल्क भरा.
  • नंतर सर्व माहिती व्यवस्थित भरली आहे का? याची तपासणी करा व नंतर फॉर्म सबमिट करा.
  • भविष्यातील संदर्भासाठी फॉर्मची एक प्रिंट काढून ठेवा.

निवड प्रक्रिया कशी असेल?

या भरतीसाठी निवड प्रक्रियेत 100 गुणांची ऑनलाईन लिखित परीक्षा होईल. ऑनलाईन लिखित परिक्षेत सामान्य आणि वित्तीय जागरूकता, रिझनिंग व कॉम्पुटर ॲप्टिट्यूड, इंग्रजी, क्वांटिटेव्ह ॲप्टिट्यूड असे चार विभाग असतील. तसेच या भरती प्रक्रियेत उमेद्वाराच्या स्थानिक भाषेतील प्राविण्यचं देखील मूल्यमापन केल जाईल.

RCC Nanded: शिवराज मोटेगावकर यांच्या अटकेनंतर नांदेडमधील नामांकित कोचिंग क्लासेस बंद; काय आहे पडद्यामागचे सत्य?

Web Title: Sbi apprentice recruitment 2026 apply online 7150 vacancies eligibility stipend

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 10:59 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?
1

Modi Govt Order: बाप रे! Lockdown सारखे निर्देश… ‘हे’ करु नकात! सरकारने बँकांना नेमका काय दिला आदेश?

SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज
2

SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप! देशभरातील बँकिंग सेवा दोन दिवस ठप्प होण्याची शक्यता; जाणून घ्या याचे कारण
3

SBI कर्मचाऱ्यांचा मोठा संप! देशभरातील बँकिंग सेवा दोन दिवस ठप्प होण्याची शक्यता; जाणून घ्या याचे कारण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मेडिकल बिलांनी काढला घाम; तज्ज्ञांचा हेल्थ इन्शुरन्स अपडेट करण्याचा सल्ला, विमा का महत्त्वाचा? जाणून घ्या

मेडिकल बिलांनी काढला घाम; तज्ज्ञांचा हेल्थ इन्शुरन्स अपडेट करण्याचा सल्ला, विमा का महत्त्वाचा? जाणून घ्या

May 20, 2026 | 11:00 AM
SBI Recruitment 2026: एसबीआयमध्ये ७,१५० जागांसाठी बंपर भरती! ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख पहा एका क्लिकवर…

SBI Recruitment 2026: एसबीआयमध्ये ७,१५० जागांसाठी बंपर भरती! ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख पहा एका क्लिकवर…

May 20, 2026 | 10:59 AM
Rishabh Pant पुन्हा नव्या वादात! भरलेल्या मैदानात वापरला अपशब्द, म्हणाला, ‘आम्ही F$*king…’, ओलांडल्या मर्यादा

Rishabh Pant पुन्हा नव्या वादात! भरलेल्या मैदानात वापरला अपशब्द, म्हणाला, ‘आम्ही F$*king…’, ओलांडल्या मर्यादा

May 20, 2026 | 10:52 AM
PM Modi Norway Visit : भारताचा मोठा अपमान? नॉर्वेजियन मीडियाने PM मोदींना म्हटले ‘गारुडी’ ; ‘त्या’ व्यंगचित्राने पेटला वाद

PM Modi Norway Visit : भारताचा मोठा अपमान? नॉर्वेजियन मीडियाने PM मोदींना म्हटले ‘गारुडी’ ; ‘त्या’ व्यंगचित्राने पेटला वाद

May 20, 2026 | 10:49 AM
Mumbai News: ‘थ्री स्टार’ पार्किंग हब उभारण्याची योजना! वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी मुंबई महापालिकेचा मास्टर प्लान

Mumbai News: ‘थ्री स्टार’ पार्किंग हब उभारण्याची योजना! वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी मुंबई महापालिकेचा मास्टर प्लान

May 20, 2026 | 10:45 AM
BRICS Summit 2026: ग्लोबल पॉवर प्ले! दिल्लीत भरणार महासत्तांचा दरबार; पुतिन-जिनपिंग यांच्या दौऱ्याकडे जगाचे लक्ष

BRICS Summit 2026: ग्लोबल पॉवर प्ले! दिल्लीत भरणार महासत्तांचा दरबार; पुतिन-जिनपिंग यांच्या दौऱ्याकडे जगाचे लक्ष

May 20, 2026 | 10:39 AM
खऱ्या आयुष्यात घडून आला चित्रपटाचा सीन! मेहंदीच्या रात्री आगीत जळाली नवरी, वराने रुग्णालयात बांधली लग्नगाठ; Video Viral

खऱ्या आयुष्यात घडून आला चित्रपटाचा सीन! मेहंदीच्या रात्री आगीत जळाली नवरी, वराने रुग्णालयात बांधली लग्नगाठ; Video Viral

May 20, 2026 | 10:32 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM