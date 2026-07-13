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चॉकलेटच्या बहाण्याने 15 वर्षीय मुलीवर अत्याचार, दुचाकीवर बसवले अन्…; लातूरच्या उदगीरमधील संतापजनक घटना

Updated On: Jul 13, 2026 | 03:25 PM IST
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सारांश

मुखेड तालुक्यातील १५ वर्षीय मुलीवर चॉकलेट देण्याचे आमिष दाखवून अत्याचार केल्याप्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात एका संशयिताविरुद्ध पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

चॉकलेटच्या बहाण्याने 15 वर्षीय मुलीवर अत्याचार, दुचाकीवर बसवले अन्...; लातूरच्या उदगीरमधील संतापजनक घटना

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उदगीर : राज्यासह देशभरात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली असून, वाढत्या घटनांमुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अशातच आता लातूर जिल्ह्यातून एक संतापजनक घटना समोर आली आहे. मुखेड तालुक्यातील १५ वर्षीय मुलीवर चॉकलेट देण्याचे आमिष दाखवून अत्याचार केल्याप्रकरणी उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात एका संशयिताविरुद्ध पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना १० जुलै रोजी सकाळी साडेसात ते साडेनऊच्या दरम्यान घडली आहे.

 

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित मुलगी दुकानात गेली असता संशयिताने तिला चॉकलेट देण्याच्या बहाण्याने जबरदस्तीने दुचाकीवर बसवले. त्यानंतर शहरातील अवलकोंडा रोडवरील जयहिंद महाविद्यालयाच्या पाठीमागील मोकळ्या जागेत नेऊन तिच्यावर अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. तसेच हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास जीवे मारण्याची धमकीही दिल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. पीडित मुलीच्या आईने दिलेल्या फिर्यादीवरून अमोल लक्ष्मण कोकाटे (रा. नाईक चौक, उदगीर) याच्याविरुद्ध उदगीर ग्रामीण पोलिस ठाण्यात पोक्सो कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. घटनेची माहिती मिळताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी गजानन भातलवंडे आणि पोलिस निरीक्षक दिलीप गाडे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास उदगीर ग्रामीण पोलिस करीत आहेत.

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७ वर्षांच्या चिमुरडीवर सुरक्षारक्षकाचा अत्याचार

मुंबईतील पायधुनी परिसरातून माणुसकीला काळीमा फासणारी एक अत्यंत संतापजनक घटना समोर आली आहे. एका इमारतीमध्ये वॉशरुमसाठी गेलेल्या ७ वर्षीय निष्पाप मुलीवर तेथील सुरक्षारक्षकाने अमानुष लैंगिक अत्याचार केल्याचे उघडकीस आले आहे. या पाशवी कृत्यामुळे संपूर्ण परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली असून नागरिकांमध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे. घटनेची माहिती मिळताच शेकडो रहिवासी रस्त्यावर उतरले. संतप्त जमावाने थेट पायधुनी पोलीस ठाण्याबाहेर एकत्र येत जोरदार निदर्शने केली आणि मुख्य रस्ता अडवून धरत ‘रास्तारोको’ केला. यामुळे परिसरातील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली होती. पीडित बालिका इमारतीच्या वॉशरूममध्ये गेली असताना नराधम सुरक्षारक्षकाने तिच्यावर हल्ला केला. या पाशवी अत्याचारामुळे चिमुरडी गंभीर जखमी झाली असून, घटनेची माहिती मिळताच तिला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. सध्या वैद्यकीय पथकाकडून तिच्यावर अतिदक्षतेखाली उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी या प्रकरणी वेगाने पावले उचलत गुन्हा दाखल केला असून, नराधम आरोपीला बेड्या ठोकल्या आहेत.

Web Title: The police have registered a case against the accused for outraging the modesty of a girl in udgir

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Published On: Jul 13, 2026 | 03:25 PM

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