16 घरफोड्यांचा पोलिसांनी लावला छडा, दोन सराईत चोरट्यांना ठोकल्या बेड्या; तब्बल लाखोंचे दागिने जप्त

यवतमाळ : मागील काही दिवसात यवतमाळ शहरात अनेक ठिकाणी घरफोड्यांचे सत्र सुरू होते. या चोरट्यांनी अक्षरशः उच्छाद मांडला होता. पोलिसांपुढे या चोरट्यांना पकडण्याचे आव्हान उभे ठाकले होते. दरम्यान या चोरट्यांचा शोध घेत पोलिसांनी दोन सराईतांना अटक करून तब्बल १६ घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आणले आहेत. आरोपींकडून १५ लाख ६८ हजाराचा सोन्या-चांदीचे दागिने व इतर मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. ही कारवाई शुक्रवारी रात्री करण्यात आली आहे.
सागर ऊर्फ राजरतन पवार (वय ३५, रा. शिवाजीनगर, चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती), विजयसिंग मानसिंग पवार (वय २५, रा. तरोडा, ता. चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती) अशी चोरट्यांची नावे आहेत. शहरातील विविध भागांत घरफोड्यांच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता यांनी स्थानिक गुन्हे शाखेला समांतर तपासाचे निर्देश दिले होते. दरम्यान एलसीबीचे पथक पेट्रोलिंग करीत असताना बाभूळगाव ते करळगाव घाटामध्ये दोघे जण विनाक्रमांकाच्या दुचाकीवर तोंडाला मास्क बांधून यवतमाळकडे जाताना दिसले. या दोघांवरही संशय येताच पोलिसांनी त्यांची चौकशी केली.
प्रथम त्यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली. मात्र पोलिसांनी त्यांच्या ताब्यातील बॅगेची पंचासमक्ष झडती घेतली असता १०८.६१ ग्रॅम सोन्याचे दागिने, २३४ ग्रॅम चांदीचे दागिने, ८९ हजार ३०० रुपये रोख, तसेच पेचकस, लोखंडी हूक, टॉर्च आदी घरफोडीचे साहित्य आढळून आले. यात १५.६८ लाख रुपये किमतीचे सोन्या-चांदीचे दागिने, रोख रक्कम आणि गुन्ह्यात वापरलेली दुचाकी जप्त केली. या कारवाईमुळे यवतमाळ, बाभूळगाव, दारव्हा, दिग्रस आणि आर्णी परिसरातील एकूण १६ गुन्ह्यांची उकल झाली. पोलिस तपासात आरोपींनी यवतमाळ जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी घरफोड्या केल्याची कबुली दिली.
ही कारवाई पोलिस अधीक्षक कुमार चिंता, अपर पोलिस अधीक्षक अशोक थोरात, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक सतीश चवरे यांच्या मार्गदर्शनात सागर इंगळे, अजय डोळे, प्रशांत हेडाऊ, रूपेश पाली, नीलेश राठोड, रितुराज मेढवे, सुनील पैठणे, प्रतीक नेवरे, देवेंद्र होले, आकाश सूर्यवंशी यांनी केली.
१५ घरफोड्यासह एक जबरी चोरी उघडकीस
यवतमाळ जिल्ह्यातील १५ घरफोड्या आणि एका जबरी चोरीच्या गुन्ह्याचा छडा लावत दोन सराईत आरोपींना अटक केली आहे. यात यवतमाळ शहर पोलिस ठाण्याचे ३, अवधूतवाडीचे ६, लोहारा २, बाभूळगाव २ तसेच दारव्हा, आर्णी आणि दिग्रस पोलिस स्टेशनअंतर्गत प्रत्येकी १ असे एकूण १६ गुन्हे उघडकीस आले.