Uttarpradesh Crime: बर्थडे पार्टीत डीजेवर मुली नाचल्या अन् वाद भडकला; दाजीने मेहुण्याचा चाकू भोसकून खून

उत्तर प्रदेशातील मेरठमध्ये बर्थडे पार्टीत डीजेवर मुली नाचल्याने वाद पेटला. संतापलेल्या दाजीने हस्तक्षेप करणाऱ्या मेहुण्याच्या छातीवर चाकूने वार केला. उपचारांपूर्वीच मेहुण्याचा मृत्यू; आरोपी अटकेत.

Updated On: Dec 31, 2025 | 08:39 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • मेरठच्या लिसाडी गेट परिसरात बर्थडे पार्टीदरम्यान घटना
  • मुलींच्या डान्सवरून दाजी–मेहुण्यात वाद, चाकूहल्ला
  • आरोपी दाजी सलीम अटकेत; चाकू जप्त, तपास सुरू
उत्तरप्रदेश: उत्तरप्रदेश येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. बर्थडे पार्टी दाजीनेच आपल्या मेहुण्याच्या चाकू भोसकून हत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बर्थडे पार्टीत डीजेवर डान्स केल्यानंतर आरोपी दाजी प्रचंड संतापला आणि त्याने रागाच्या भरात आपल्या मुलींचा हात पकडून त्यांना घरी घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर, मेहुण्याने आपल्या दाजीला असं करण्यापासून थांबवलं तेव्हा या दोघांमध्ये वाद झाला आणि याच वादातून आरोपीने त्याच्या मेहुण्याच्या छातीवर चाकूने वार केला. यात मेहुणा गंभीरीरत्या जखमी झाला आणि रक्ताच्या थारोळ्यात जमिनीवर कोसळला. त्याला उपचारांसाठी रुग्णालयात नेले असतांना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला. ही घटना उत्तरप्रदेश येथील मेरठ मध्ये घडली.

Mumbai Customs Action: मुंबई विमानतळावर कस्टम्सची मोठी कारवाई! ४० कोटींहून अधिक किमतीचे ड्रग्ज, सोने आणि परकीय चलन जप्त

काय घडलं नेमकं?

लिसाडी गेट पोलीस स्टेशन हद्दीतील गुर्जर चौक येथे राहणाऱ्या नईम यांच्या 6 वर्षीय मुलीचा रविवारी वाढदिवस होता. त्यावेळी, मामा सलीम आणि त्याच्या कुटुंबियांना सुद्धा पार्टीत बोलावलं आणि संध्याकाळी तो आपल्या मुलीला घेऊन पार्टीत आला. त्यावेळी त्याचा मेहुणा युनूस सुद्धा बर्थडे पार्टीसाठी आला होता. केक कटिंगनंतर, डीजेच्या गाण्यावर सगळे डान्स करत असतांना सलीमच्या मुलीसुद्धा सगळ्यांसोबत नाचू लागल्या. हे पाहून सलीम संतापला. त्याने आपल्या मुलींचा हात पकडून थांबवण्याचा प्रयत्न केला.

यादरम्यान, त्याच्या मेहुणा यूनुसने दाजीला समजवण्यासाठी थांबवले. यावेळी दोघांमध्ये वाद झाला आणि या वादातून सालिमने आपल्या मेहुणा युनूसवर चाकूने वार केला. युनूस यावेळी गंभीर जखमी झाला. युनूस रक्ताच्या थारोळ्यात खाली कोसळला. त्याला उपचारांसाठी रुग्णालयात नेले असतांना वाटेतच त्याचा मृत्यू झाला.

तपास सुरु

या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले. पोलिसांनी पंचनामा केला असून तेथून आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. हत्येत वापारण्यात आलेला चाकू सुद्धा पोलिसांनी जप्त केला आहे. या घटनेतील मृतकाचे नाव युनूस (37) आहे तर आरोपीचे नाव सलीम (60) असे आहे. आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला असून प्रकरणाचा तपास सुरु आहे.

Mobile Theft News: तुमचा चोरी झालेला मोबाईल थेट बांगलादेशात? पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय टोळीच्या आवळल्या मुसक्या

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: मेरठ, लिसाडी गेट पोलिस स्टेशन हद्दीत.

  • Que: वादाचं कारण काय होतं?

    Ans: डीजेवर मुली नाचल्याने दाजीचा संताप आणि हस्तक्षेप.

  • Que: पोलीस कारवाई काय?

    Ans: आरोपीला अटक, शस्त्र जप्त; मृतदेह पोस्टमॉर्टमला.

Published On: Dec 31, 2025 | 08:39 AM

