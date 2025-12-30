🚨 Special Staff, @DCPCentralDelhi busted an international mobile phone smuggling racket. ♦️4 accused persons/receivers of stolen/snatched mobile phones arrested
हे मोबाईल फोन कसे तस्करी केले जात होते?
मध्य जिल्हा स्पेशल स्टाफ टीमने हे महत्त्वपूर्ण यश मिळवले आहे. पोलिसांनी आंतरराष्ट्रीय मोबाईल तस्करी रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे आणि चार कट्टर गुन्हेगारांना अटक केली आहे. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी दिल्लीच्या विविध भागातून चोरीचे आणि हिसकावून घेतलेले महागडे मोबाईल फोन गोळा केले. त्यानंतर त्यांनी विशेष सॉफ्टवेअर आणि अनलॉकिंग टूल्स वापरून मोबाईल फोनची सुरक्षा टाळली आणि ते कोलकाता मार्गे बांगलादेशला पाठवले.
११६ महागडे मोबाईल फोन जप्त
पोलिसांनी आरोपींकडून आयफोन, सॅमसंग, व्हिवो, ओप्पो, रेडमी, मोटोरोला, वनप्लस आणि नथिंगसह एकूण ११६ महागडे मोबाईल फोन जप्त केले आहेत. याशिवाय, एक TVS NTORQ स्कूटर, आधार कार्ड, अनलॉकिंग टूल्स आणि परदेशी सॉफ्टवेअर देखील जप्त करण्यात आले आहेत.
पोलिसांनी टोळीला कसे पकडले?
या टोळीचा सूत्रधार समीर उर्फ राहुल असल्याचे सांगितले जाते, जो प्रति मोबाईल १५०० रुपयांपर्यंत बेकायदेशीरपणे फोन अनलॉक करत असे. आरोपी चोरीच्या व्ही सिम कार्डवरून बनावट संदेश पाठवत असे जेणेकरून पीडितांना त्यांचा आयक्लाउड आयडी डिलीट करावा लागेल जेणेकरून फोन सहज विकता येईल. संपूर्ण कारवाईदरम्यान, दिल्ली पोलिसांनी १०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमधील फुटेज तपासले, तांत्रिक देखरेख आणि मानवी बुद्धिमत्तेचा वापर केला. आतापर्यंत दिल्लीच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये मोबाईल हिसकावणे आणि चोरीचे ४२ हून अधिक गुन्हे उलगडण्यात आले आहेत.
