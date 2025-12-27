Uttar Pradesh Crime : “तो माझ्याशी लैंगिक संबंध ठेवत नव्हता कारण…”, लग्नाच्या दीड वर्षानंतर पत्नीची पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

पीडितेच्या भावाने (गोला परिसरातील रहिवासी) पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, २५ एप्रिल २०२४ रोजी खजनी पोलीस स्टेशन परिसरातील एका तरुणाशी त्याच्या बहिणीचे लग्न लावून दिले. कुटुंबाने लग्नासाठी त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त हुंड्यावर लाखो रुपये खर्च केले. त्यानंतर पती आणि सासरे, जे पशुवैद्यकीय डॉक्टर आहेत, त्यांनी लग्नानंतर लगेचच चारचाकी गाडीची मागणी करण्यास सुरुवात केली.
लग्नानंतर काही काळातच महिलेला तिच्या पतीच्या वागण्यात बदल जाणवू लागला. तो अनेकदा वेगळ्या खोलीत किंवा घराबाहेर झोपायचा. नंतर विवाहित महिलेला कळले की तिचा पती लैंगिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ आहे आणि त्याच्यावर गुप्त उपचार सुरू आहेत,अशी माहिती पीडितेने पोलिसांना दिली.
जेव्हा महिलेने या सत्याचा आणि हुंड्याच्या मागणीचा विरोध केला तेव्हा २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी तिच्या सासरच्या लोकांनी तिच्यावर क्रूरपणे हल्ला केला. असा आरोप आहे की, त्यांनी तिचे सर्व दागिने काढून घेतले आणि तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली, नंतर तिला घराबाहेर हाकलून लावले.
पीडितेने तिच्या पालकांच्या घरी जाऊन सत्य सांगितले तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट झाली. त्यानंतर तिच्या सासरच्यांनी तिच्यावर हल्ला केला, तिच्याशी गैरवर्तन केले आणि तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली असा आरोप आहे. शेवटी, तिला घराबाहेर हाकलून लावण्यात आले. सध्या, पीडिता तिच्या पालकांच्या घरी राहते आणि तिला तीव्र मानसिक त्रास होत आहे.
पीडितेचा भाऊ अजय कुमार याने सांगितले की, त्याच्या बहिणीचा सतत शारीरिक आणि मानसिक छळ केला जात होता. हुंड्याची मागणी पूर्ण न केल्याबद्दल तिचा अपमान केला जात होता आणि जेव्हा तिने तिच्या पतीबद्दल सत्य सांगितले तेव्हा तिला तिच्या सासरच्या घरातून हाकलून देण्यात आले. आता कुटुंबाने न्यायाच्या आशेने पोलिसांकडे धाव घेतली आहे.
पीडित महिला सध्या तिच्या आईवडिलांच्या घरी राहत आहे. तिच्या तक्रारीवर पोलिसांनी कडक भूमिका घेतली आहे. गोला पोलिसांनी पती आणि सासू-सासऱ्यांविरुद्ध हुंडा प्रतिबंधक कायदा, मारहाण आणि इतर गंभीर आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जात असून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे स्टेशन हाऊस ऑफिसर राहुल शुक्ला यांनी सांगितले.