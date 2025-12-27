Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Uttar Pradesh Crime Gorakhpur Married By Hiding Physical Disability Now Demanding Car As Dowry

Uttar Pradesh Crime : “तो माझ्याशी लैंगिक संबंध ठेवत नव्हता कारण…”, लग्नाच्या दीड वर्षानंतर पत्नीची पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्यातील एका महिलेने तिच्या पतीवर लग्नाच्या दीड वर्षानंतरही शारीरिक संबंध ठेवण्यापासून रोखल्याचा आरोप केला आहे. तिच्याकडे हुंड्यासाठी कारची मागणी करून तिचा छळही केला.

Updated On: Dec 27, 2025 | 12:03 PM
"तो माझ्याशी लैंगिक संबंध ठेवत नव्हता कारण...", लग्नाच्या दीड वर्षानंतर पत्नीची पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

"तो माझ्याशी लैंगिक संबंध ठेवत नव्हता कारण...", लग्नाच्या दीड वर्षानंतर पत्नीची पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Follow Us:
Follow Us:
  • महिलेचा हुंड्यासाठी छळ
  • शारीरिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ
  • सासरच्या कुटुंबाविरोधात तक्रार दाखल
Uttar Pradesh Crime News Marathi : उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर जिल्ह्यातील गोला पोलीस स्टेशन परिसरात हुंड्यासाठी छळ आणि फसवणुकीचा एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. एका विवाहित महिलेने तिच्या पती आणि सासरच्या कुटुंबावर गंभीर आरोप केले आहेत आणि न्यायासाठी पोलिसांकडे दाद मागितली आहे. महिलेचे म्हणणे आहे की, तिचा नवरा तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ आहे, तरीही त्याचे सासरचे लोक हुंड्यासाठी तिचा छळ करत आहेत.

लग्न मोठ्या थाटामाटात साजरे झाले, पण नंतर वाद सुरू

पीडितेच्या भावाने (गोला परिसरातील रहिवासी) पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, २५ एप्रिल २०२४ रोजी खजनी पोलीस स्टेशन परिसरातील एका तरुणाशी त्याच्या बहिणीचे लग्न लावून दिले. कुटुंबाने लग्नासाठी त्यांच्या क्षमतेपेक्षा जास्त हुंड्यावर लाखो रुपये खर्च केले. त्यानंतर पती आणि सासरे, जे पशुवैद्यकीय डॉक्टर आहेत, त्यांनी लग्नानंतर लगेचच चारचाकी गाडीची मागणी करण्यास सुरुवात केली.

“त्याने मला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला…,” बेंगळुरू मेट्रोमध्ये महिलेचा विनयभंग; मात्र पोलिसांच्या तपासणीवर प्रश्नचिन्ह

पतीचे सत्य आणि छळ

लग्नानंतर काही काळातच महिलेला तिच्या पतीच्या वागण्यात बदल जाणवू लागला. तो अनेकदा वेगळ्या खोलीत किंवा घराबाहेर झोपायचा. नंतर विवाहित महिलेला कळले की तिचा पती लैंगिक संबंध ठेवण्यास असमर्थ आहे आणि त्याच्यावर गुप्त उपचार सुरू आहेत,अशी माहिती पीडितेने पोलिसांना दिली.

मारहाण आणि घरातून हाकलून लावणे

जेव्हा महिलेने या सत्याचा आणि हुंड्याच्या मागणीचा विरोध केला तेव्हा २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी तिच्या सासरच्या लोकांनी तिच्यावर क्रूरपणे हल्ला केला. असा आरोप आहे की, त्यांनी तिचे सर्व दागिने काढून घेतले आणि तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली, नंतर तिला घराबाहेर हाकलून लावले.

पीडितेने तिच्या पालकांच्या घरी जाऊन सत्य सांगितले तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट झाली. त्यानंतर तिच्या सासरच्यांनी तिच्यावर हल्ला केला, तिच्याशी गैरवर्तन केले आणि तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली असा आरोप आहे. शेवटी, तिला घराबाहेर हाकलून लावण्यात आले. सध्या, पीडिता तिच्या पालकांच्या घरी राहते आणि तिला तीव्र मानसिक त्रास होत आहे.

पीडितेचा भाऊ अजय कुमार याने सांगितले की, त्याच्या बहिणीचा सतत शारीरिक आणि मानसिक छळ केला जात होता. हुंड्याची मागणी पूर्ण न केल्याबद्दल तिचा अपमान केला जात होता आणि जेव्हा तिने तिच्या पतीबद्दल सत्य सांगितले तेव्हा तिला तिच्या सासरच्या घरातून हाकलून देण्यात आले. आता कुटुंबाने न्यायाच्या आशेने पोलिसांकडे धाव घेतली आहे.

पोलिसांची कारवाई

पीडित महिला सध्या तिच्या आईवडिलांच्या घरी राहत आहे. तिच्या तक्रारीवर पोलिसांनी कडक भूमिका घेतली आहे. गोला पोलिसांनी पती आणि सासू-सासऱ्यांविरुद्ध हुंडा प्रतिबंधक कायदा, मारहाण आणि इतर गंभीर आरोपांखाली गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जात असून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे स्टेशन हाऊस ऑफिसर राहुल शुक्ला यांनी सांगितले.

JALGAON News: मुक्ताईनगर पोलिसांची मोठी कारवाई, फेसबुकवरून फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; नकली नोटा-मोबाईल जप्त

Web Title: Uttar pradesh crime gorakhpur married by hiding physical disability now demanding car as dowry

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 12:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक
1

Mumbai Crime: दिल्ली बॉम्बस्फोटाच्या धमकीने माजी महापालिका अधिकाऱ्याला १६ लाखांचा गंडा; ATS–NIA नावाखाली सायबर फसवणूक

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;
2

Buldhana: लाडक्या बहीण योजनेच्या पैशांवर डल्ला! पत्नी माहेरी गेली अन् नवऱ्याने दुसरीच ‘बायको’ बँकेत उभी केली;

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी
3

Wardha Crime: मानसिक रुग्णाचा नग्नावस्थेत तांडव; दंडुक्याच्या हल्ल्यात दोन ठार, पोलिसासह चौघे जखमी

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…
4

Gadchiroli Crime: मित्रानेच केला घात! सोन्याच्या चैनसाठी आरडी एजंटची दारू पाजून सत्तूरने निर्घृण हत्या; आधी दारू पाजली, नंतर…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

पोटावर फुग्यासारखी लटकलेली चरबी कमी करण्यासाठी नियमित करा ‘या’ पदार्थांचे सेवन,डॉक्टर सेठींनी सांगितला सोपा उपाय

Jan 23, 2026 | 05:30 AM
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM