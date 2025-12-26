Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Khopoli Crime : शिंदेंच्या सेनेतील नगरसेविकेच्या पतीची निर्घृण हत्या, काळ्या रंगाच्या कारमधून उतरले अन्… खोपीलीमध्ये एकच खळबळ

Khopoli Crime News : खोपोली शहरात आज (26 डिसेंबर 2026) सकाळी एक धक्कादायक घटना घडली आहे. नवनिर्वाचित नगरसेविका मानसी काळेखेंचे पती मंगेश काळेखे यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली.

  • नगरसेविका मानसी काळोखे यांचे पती मंगेश काळोखे यांची निर्घृण हत्या
  • सकाळी मुलाला शाळेत सोडून घरी जात असताना मंगेश काळोखे यांची हत्या
  • मंगेश काळोखे हे माजी नगरसेवक होते
Khopoli Crime News in Marathi : रायगडच्या खोपोलीतून एक अतिशय धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. आज (शुक्रवार, २६ डिसेंबर) खोपोली महानगरपालिका शिंदे सेनेच्या नगरसेविका मानसी काळोखे यांच्या पतीचीसकाळी ७ वाजता निर्घृण हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. घटनास्थळाजवळील काही प्रत्यक्षदर्शी नागरिकांनी पाहिले असता, हल्लेखोर काळ्या रंगाच्या वाहनातून आल्याची माहिती दिली. मात्रा मंगेश काळोखे यांची हत्या केल्यानंतरच आरोपी घटनास्थळावरून पळून गेले.

मुलाला शाळेतून घरी परतांना हल्ला

या घटनेची माहिती मिळताच खोपोली पोलिसांनी हल्लेखोरांचा तपास सुरू केला आहे. मंगेश काळोखे यांच्या हत्ये मागे कोणाचा सहभाग आहे, या संदर्भात पोलीस अधिक माहिती घेत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलाला शाळेत सोडून घरी परतत असताना काळोखे यांच्यावर हल्ला झाल्याची माहिती आहे. मात्र ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर दिवसाढवळ्या हत्येच्या घटनेनं खोपोली शहर हादरले आहे. तर राज्याच्या राजकीय वर्तुळातही मोठी खळबळ उडाली आहे.

मंगेश काळोखे हे माजी नगरसेवक म्हणून काम करत होते. आज (26 डिसेंबर) सकाळी काळोखे त्यांच्या मुलाला शाळेत सोडायला गेले होते. मात्र घरी परतताना त्यांच्यावर काही अज्ञातांना हल्ला चढवत निर्घृणपणे संपवलंय. हल्लेखोप हे एक काळ्या रंगाच्या गाडीतून आले होते. यावेळी त्यांनी तोंडाला रुमाल बांधला असल्याने त्यांची ओळख पटू शकली नसल्याचे उपस्थित प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलंय. सध्या पोलिस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत. मात्र एकीकडे निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु असताना दिवसाढवळ्या या हत्येच्या घटनेने खोपोली शहर हादरले आहे. मात्र या हल्ल्यामागे नेमकं कारण काय? हा हल्ला कुणी केला, या बाबत तपशील अद्याप कळू शकलेला नाही. त्यामुळे हल्लेखोरांना अटक केल्यानंतरच या घटनेचा उलगडा होणार आहे.

