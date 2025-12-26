Khopoli Crime : शिंदेंच्या सेनेतील नगरसेविकेच्या पतीची निर्घृण हत्या, काळ्या रंगाच्या कारमधून उतरले अन्… खोपीलीमध्ये एकच खळबळ

या घटनेची माहिती मिळताच खोपोली पोलिसांनी हल्लेखोरांचा तपास सुरू केला आहे. मंगेश काळोखे यांच्या हत्ये मागे कोणाचा सहभाग आहे, या संदर्भात पोलीस अधिक माहिती घेत आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, मुलाला शाळेत सोडून घरी परतत असताना काळोखे यांच्यावर हल्ला झाल्याची माहिती आहे. मात्र ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर दिवसाढवळ्या हत्येच्या घटनेनं खोपोली शहर हादरले आहे. तर राज्याच्या राजकीय वर्तुळातही मोठी खळबळ उडाली आहे.
मंगेश काळोखे हे माजी नगरसेवक म्हणून काम करत होते. आज (26 डिसेंबर) सकाळी काळोखे त्यांच्या मुलाला शाळेत सोडायला गेले होते. मात्र घरी परतताना त्यांच्यावर काही अज्ञातांना हल्ला चढवत निर्घृणपणे संपवलंय. हल्लेखोप हे एक काळ्या रंगाच्या गाडीतून आले होते. यावेळी त्यांनी तोंडाला रुमाल बांधला असल्याने त्यांची ओळख पटू शकली नसल्याचे उपस्थित प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितलंय. सध्या पोलिस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत. मात्र एकीकडे निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु असताना दिवसाढवळ्या या हत्येच्या घटनेने खोपोली शहर हादरले आहे. मात्र या हल्ल्यामागे नेमकं कारण काय? हा हल्ला कुणी केला, या बाबत तपशील अद्याप कळू शकलेला नाही. त्यामुळे हल्लेखोरांना अटक केल्यानंतरच या घटनेचा उलगडा होणार आहे.
याचदरम्यान ओबीसी नेते प्राध्यापक लक्ष्मण हाके यांचे कार्यकर्ते पवन कारवार आणि त्यांच्या तीन साथीदारांनी सप्टेंबर महिन्यात सावरगाव येथील हॉटेलबाहेर पंधरा अज्ञात तरुणींवर हल्ला केला होता. यात कारवार आणि त्यांच्या साथीदारांना गंभीर दुखापत झाली. या प्रकरणातील आरोपींना माजलगाव ग्रामीण पोलिसांनी ताब्यात घेऊन न्यायालयात हजर केले असते आणि न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. माजलगाव ग्रामीण पोलिसांनी तांत्रिक पूर्वव्यावरुन करण शिंदे, प्रल्हाद नरवडे, संपत लाटे किंवा तिन्ही आरोपींना न्यायालयात आणण्याचा प्रयत्न केला.
काही दिवसांनी, ओबीसी आंदोलक अॅड मंगेश ससाणे यांनी माजलगाव ग्रामीण पोलिस ठाण्यात जाऊन पवन कारवार हल्ला प्रकरणात कोणतीही कारवाई न झाल्याने माजलगाव ग्रामीण पोलिसांकडून योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी केली. त्यानंतरच माजलगाव ग्रामीण पोलिसांनी कारवाई केली आहे.