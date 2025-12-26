Udaipur Crime : कानातले अन् अंतर्वस्त्रे गायब…! महिला मॅनेजरवर धावत्या कारमध्ये सामूहिक बलात्कार; कंपनीच्या CEO सह तिघांना अटक

उदयपूरमध्ये एका भव्य वाढदिवसाच्या पार्टीनंतर काही तासांतच एका महिलेचे आयुष्य अंधारात गेले. पार्टीनंतर जे सुरू झाले त्याचे रूपांतर एका क्रूर हत्याकांडात झाले. दारूच्या नशेत महिलेच्य अब्रुचे लचके तोडण्यात आले. जेव्हा ती महिला शुद्धीवर आली तेव्हा तिला सकाळी वेदनादायक सत्याने घाबरवले. तिचे सर्वस्व लुटण्यात आले होते. पण कारच्या डॅशकॅमवर टिपलेले आवाज आरोपीविरुद्ध सर्वात ठोस पुरावे बनले. ही कहाणी फक्त एका रात्रीची नाही, तर एका सीईओ आणि त्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या कारनाम्यांची कथा आहे.
उदयपूरमधील एका आयटी कंपनीच्या सीईओच्या वाढदिवस आणि नवीन वर्षाच्या पार्टीने एका महिला व्यवस्थापकाचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. कंपनीचे सीईओ जितेश सिसोदिया यांनी त्यांचा वाढदिवस साजरा करणाऱ्या हॉटेलमध्ये ही पार्टी आयोजित केली होती. पीडिता रात्री ९ वाजताच्या सुमारास पार्टीला पोहोचली आणि वातावरण उत्साही होते. पण रात्र जसजशी पुढे सरकत गेली तसतसे अनेक घटना घडल्या ज्यांनी पीडितेचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. असा आरोप आहे की सीईओ आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पार्टीनंतर सुनियोजित कट रचला आणि महिला व्यवस्थापकाला त्यांच्या वासनेच्या अधीन केले. या घटनेने संपूर्ण शहरात खळबळ उडाली आणि महिलांच्या सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. आतापर्यंतच्या तपासात सीईओच्या दुष्कृत्यांचा पर्दाफाश करणारे अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले आहेत.
पार्टी संपल्यानंतर, पीडिता घरी परतू इच्छित होती, परंतु कंपनीच्या महिला कार्यकारी प्रमुख शिल्पा सिरोही यांनी “पार्टीनंतरचा” प्रस्ताव मांडला. पीडितेने ऑफर देण्यास संकोच केला, परंतु कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांवर विश्वास ठेवून ती मान्य केली. तिला एका गाडीत बसवण्यात आले जिथे शिल्पाचा पती गौरव सिरोही आणि सीईओ जितेश सिसोदिया आधीच उपस्थित होते. पीडितेला सांगण्यात आले की तिला घरी सुरक्षितपणे सोडले जाईल. त्यानंतर जे घडलं ते फार भयानक होते…
पीडितेला गाडीत बसवल्यानंतर, गाडी वाटेत एका दुकानात थांबली. धूम्रपानाचे साहित्य खरेदी करण्यात आले, जे नंतर पीडितेला देण्यात आले. सीईओ जितेश, गौरव आणि शिल्पा गाडीत उपस्थित होते आणि त्यांनी पीडितेला घरी सोडण्याचे आश्वासन दिले होते. धूम्रपानाचे साहित्य येताच, पीडितेला धूम्रपान करण्यास भाग पाडण्यात आले. काही वेळातच तिची प्रकृती बिघडली आणि ती बेशुद्ध होऊ लागली. तिने स्वतःवरचे नियंत्रण गमावले. या दरम्यान, गाडी शहरातील रस्त्यांवरून धावत राहिली. पीडितेने सांगितले की तिला त्यानंतरच्या घटना स्पष्टपणे आठवत नाहीत, परंतु हे स्पष्ट आहे की हा एक सापळा होता.
धूम्रपानाच्या साहित्यात कदाचित अंमली पदार्थ मिसळण्यात आला होता, ज्यामुळे पीडिता बेशुद्ध झाली. पोलिस तपासात कोणत्याही विशिष्ट पदार्थाचा वापर करण्यात आला होता का याचा तपास सुरू आहे. सीईओ जितेश सिसोदिया आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या संधीचा फायदा घेतला. पीडितेची प्रकृती बिघडत असल्याचे पाहून ते थांबले नाहीत तर त्यांची कृती सुरूच ठेवली. अंमली पदार्थ पीडितेला कमकुवत करत होते, जे एक सुनियोजित रणनीती होती. आतापर्यंतच्या निष्कर्षांवरून असे दिसून येते की अशा पदार्थांचा वापर गुन्हा करण्यास मदत करतो. पोलिसांनी फॉरेन्सिक तपासणी सुरू केली आहे.
पीडितेला शुद्धीवर आल्यावर तिला समजले की तिचा विनयभंग होत आहे. तिने तीव्र निषेध केला आणि थांबण्याची विनंती केली, परंतु आरोपीने नकार दिला. कारमधील तीन जणांनी – सीईओ जितेश, गौरव आणि शिल्पा – तिच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. ही घटना पहाटे १:४५ वाजता सुरू झाली आणि पहाटे ५ वाजेपर्यंत सुरू राहिली. पीडितेला दाबण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु ती लढत राहिली. या घटनेने सीईओची क्रूरता उघडकीस आणली. पोलिसांच्या मते, हे सामूहिक बलात्काराचे स्पष्ट प्रकरण आहे, ज्यामुळे महिलांच्या सुरक्षिततेबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.
ही संपूर्ण घटना पहाटे १:४५ ते ५:०० च्या दरम्यान घडली, जेव्हा गाडी शहरात फिरत होती. पीडिता बेशुद्ध होती, परंतु अधूनमधून शुद्धीवर आली आणि प्रतिकार करत होती. आरोपींनी त्यांचे दुष्कृत्य चालू ठेवले. सकाळी हे सर्व संपले तेव्हा पीडितेला तिच्या घराजवळ अस्वस्थ अवस्थेत सोडण्यात आले. ती कशीतरी घरी पोहोचण्यात यशस्वी झाली. घरी पोहोचल्यावर, जेव्हा ती शुद्धीवर आली तेव्हा तिला वेदना जाणवत होत्या. तिच्या शरीराच्या प्रत्येक भागाला वेदना होत होत्या. ती वेदनेने भरलेली होती.
पीडितेच्या शरीरावर असंख्य जखमा होत्या आणि तिला वेदना जाणवत होत्या. त्या क्षणी, तिला जाणवले की तिचे कानातले, मोजे आणि अंतर्वस्त्रे गायब आहेत. हे ऐकून ती धक्का बसली आणि अस्वस्थ झाली. ती घटना समजून घेण्याचा प्रयत्न करत होती. तेव्हाच तिला आठवले की गाडीत डॅशकॅम आहे, जो पुरावा म्हणून काम करू शकतो. तिने तिच्या शरीराची स्थिती पाहिली आणि गुन्ह्याची व्याप्ती लक्षात आली. यामुळे तिला पोलिसांकडे जावे लागले.
डॅशकॅम रेकॉर्डिंगमधून मिळालेले खुलासे
पीडितेला कसे तरी गाडीतून ऑडिओ आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मिळाले. रेकॉर्डिंगमध्ये स्पष्टपणे संभाषणे आणि आवाज रेकॉर्ड केले गेले होते, ज्यामुळे बलात्काराची पुष्टी झाली. सीईओ जितेश सिसोदिया यांचा आवाज विशेषतः ऐकू येत होता. हे रेकॉर्डिंग पोलिस तपासाचा महत्त्वाचा आधार बनले. पीडितेने ते जतन केले आणि तिच्या तक्रारीसह पोलिसांसमोर सादर केले. पोलिस आता फॉरेन्सिक तपासणी करत आहेत. या तांत्रिक पुराव्यांमुळे प्रकरण बळकट झाले आणि आरोपींच्या कृती उघड झाल्या.
२३ डिसेंबर रोजी, घटनेच्या तीन दिवसांनी, पीडितेने उदयपूर पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली. जिल्हा पोलिस अधीक्षक योगेश गोयल यांनी प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि एएसपी माधुरी वर्मा यांना तपासाची जबाबदारी सोपवली. पीडितेच्या जबाब, वैद्यकीय अहवाल आणि तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू झाला. वैद्यकीय तपासणीत शरीरावर जखमा आणि गुप्तांगांवर खुणा आढळून आल्या, ज्यामुळे सामूहिक बलात्काराचा संशय निर्माण झाला. पोलिसांनी ताबडतोब कारवाई केली आणि पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली. पीडितेच्या तक्रारीने संपूर्ण प्रकरण जनतेच्या लक्षात आणून दिले.
२५ डिसेंबर रोजी, तक्रार मिळाल्यानंतर दोन दिवसांनी, पोलिसांनी सीईओ जितेश सिसोदिया, गौरव सिरोही आणि शिल्पा सिरोही यांना अटक केली. तिघांनाही न्यायालयात हजर करण्यात आले आणि त्यांना चार दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. जितेशचा पत्ता स्काय मरीना अपार्टमेंट्स, सुखाडिया सर्कल आहे, तर गौरव सिरोही आणि त्यांची पत्नी शिल्पा सुखेर येथील हितवाना अपार्टमेंट्स येथे राहतात. पोलिस ड्रग्ज आणि डॅशकॅम ऑडिओची चौकशी करत आहेत. ही कारवाई निष्पक्ष तपासाचा एक भाग आहे.
सीईओ जितेश सिसोदिया हे उदयपूर येथील जीकेएम आयटी प्रायव्हेट लिमिटेडचे मालक आहेत. कंपनी त्यांच्या वेबसाइटवर ४.७/५ रेटिंग देत आहे आणि महिलांसाठी सुरक्षित असल्याचा दावा करते. तथापि, या घटनेने हा दावा उघडकीस आणला. जितेश हा उदयपूरचा रहिवासी आहे आणि आयटी क्षेत्रात सक्रिय आहे. घटनेपूर्वी त्याची नकारात्मक प्रतिमा नव्हती, परंतु आता त्याची कृती लोकांच्या नजरेत आहे. पोलिस सूत्रांनुसार, ही त्याची अशी पहिलीच घटना वाटत नाही, परंतु तपास सुरू आहे.
जीकेएम आयटी प्रायव्हेट लिमिटेड स्वतःला महिला-अनुकूल म्हणून घोषित करते, परंतु सीईओच्या कृतींमुळे त्यांची प्रतिमा डागाळली आहे. पार्ट्यांमध्ये दारू आणि ड्रग्जचा वापर महिलांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करतो. कर्मचारी घाबरले आहेत आणि कंपनीचे रेटिंग आता विनोद बनले आहे. या घटनेमुळे कामाच्या ठिकाणी सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सीईओच्या मध्यवर्ती भूमिकेमुळे कंपनीच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला आहे. या प्रकरणाची चौकशी केल्यास अधिक माहिती मिळू शकते.
जर एखाद्या कंपनीच्या सीईओने अशी क्रूरता केली तर तिथे काम करणाऱ्या महिला कशा सुरक्षित आहेत? पीडितेच्या धाडसामुळे हे प्रकरण उघडकीस आले, अन्यथा आरोपीच्या शक्तीमुळे ते दडपता आले असते. या प्रकरणात पीडितेला न्याय मिळावा अशी मागणी जोर धरत आहे. पोलिसांनी निष्पक्ष चौकशीचे आश्वासन दिले आहे. आतापर्यंतच्या खुलाशांवरून स्पष्टपणे दिसून येते की अशा प्रकरणांमध्ये कठोर शिक्षा आवश्यक आहे.