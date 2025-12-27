Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Vijay Hazare Trophy सामने खेळल्यानंतर रोहित शर्मा-विराट कोहली मालामाल! BCCI कडून मिळतोय भरघोस पगार

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये विराट दिल्लीकडून आणि रोहित मुंबईकडून खेळत आहे. दोघेही बीसीसीआयचे करारबद्ध खेळाडू आहेत, परंतु विजय हजारे ट्रॉफीमधून त्यांना भरपूर कमाई देखील होते.

Updated On: Dec 27, 2025 | 11:52 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

कसोटी आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्त झालेले आणि फक्त एकदिवसीय स्वरूपात खेळणारे रोहित शर्मा आणि विराट कोहली वर्षानुवर्षे विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळत आहेत. त्यामुळे या स्पर्धेचा उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. या दोन दिग्गज खेळाडूंच्या उपस्थितीमुळे स्पर्धेतील रस वाढला आहे. दोघांनीही त्यांच्या पहिल्या सामन्यात शतके झळकावली आहेत, ज्यामुळे चाहत्यांना या कार्यक्रमावर लक्ष ठेवण्यास भाग पाडले आहे.

विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये विराट दिल्लीकडून आणि रोहित मुंबईकडून खेळत आहे. दोघेही बीसीसीआयचे करारबद्ध खेळाडू आहेत, परंतु विजय हजारे ट्रॉफीमधून त्यांना भरपूर कमाई देखील होते. विजय हजारेंच्या पगाराचा मुख्य निकष म्हणजे खेळाडूने खेळलेल्या लिस्ट ए सामन्यांची संख्या. तर, रोहित शर्मा आणि विराट कोहली कोणत्या श्रेणीत येतात आणि त्यांना प्रत्येक सामन्यासाठी किती फी मिळते ते जाणून घेऊया.

बॉक्सिंग डे कसोटीच्या दुसऱ्या दिवशी कॅचवरुन वाद…रूटने स्लिपमध्ये घेतलेल्या झेलमुळे लॅबुशेन बाद! पहा Video

वरिष्ठ श्रेणी (४० पेक्षा जास्त लिस्ट अ सामने)

प्लेइंग इलेव्हन: प्रति मॅच ६०,००० रुपये

राखीव खेळाडू: प्रति सामना ३०,००० रुपये

मध्यम-स्तरीय श्रेणी (२१ ते ४० लिस्ट अ सामने)

प्लेइंग इलेव्हन: प्रति मॅच ५०,००० रुपये

राखीव खेळाडू: प्रति सामना २५,००० रुपये

ज्युनियर श्रेणी (० ते २० लिस्ट अ सामने)

प्लेइंग इलेव्हन: प्रति मॅच ४०,००० रुपये

राखीव खेळाडू: प्रति सामना २०,००० रुपये

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा दोघांनीही ४० सामने खेळले आहेत, त्यामुळे त्यांना प्रत्येक सामन्यासाठी ६०,००० रुपये मिळतात. बीसीसीआय त्यांना दोघांनाही प्रत्येक एकदिवसीय सामन्यासाठी ६००,००० रुपये पगार देते. विजय हजारे ट्रॉफीमधील कमाई केवळ सामन्याच्या फीसपुरती मर्यादित नाही. खेळाडू इतर मार्गांनीही कमाई करतात.

पीटरसननंतर, वॉनने ऑस्ट्रेलियाची घेतली शाळा…भारताला दिले समर्थन! आयसीसीने शिक्षा देण्याची केली मागणी

यामध्ये स्पर्धेदरम्यान प्रवास, जेवण आणि निवास भत्ता समाविष्ट आहे. याव्यतिरिक्त, सामनावीर खेळाडूला सामान्यतः ₹१०,००० रोख बक्षीस मिळते. बाद फेरी आणि अंतिम फेरीत पोहोचणाऱ्या संघांना देण्यात येणारी बक्षीस रक्कम अनेकदा खेळाडू आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांमध्ये वाटली जाते. विजय हजारे ट्रॉफीच्या पहिल्या सामन्यात मुंबईचा सामना सिक्कीमशी झाला. या सामन्यात रोहित शर्माने १५५ धावा केल्या. त्यानंतर उत्तराखंडविरुद्ध रोहितची बॅट चांगली कामगिरी करू शकली नाही आणि तो आपले खातेही उघडू शकला नाही. दरम्यान, दिल्लीकडून खेळणाऱ्या विराट कोहलीने आंध्रविरुद्धच्या सामन्यात १३१ धावा केल्या. त्यानंतर गुजरातविरुद्ध त्याने ७७ धावा केल्या.

Published On: Dec 27, 2025 | 11:52 AM

