"त्याने मला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला...," बेंगळुरू मेट्रोमध्ये महिलेचा विनयभंग; मात्र पोलिसांच्या तपासणीवर प्रश्नचिन्ह

त्याऐवजी आरोपीचे वय आणि मद्यधुंद अवस्थेत असल्याने पोलिसांनी त्याला इशारा देऊन सोडून दिले. प्राथमिक माहितीनुसार, बेलागावी येथील रहिवासी मुथप्पा याने महिलेला अयोग्यरित्या स्पर्श केल्याचा आणि तिच्याकडे पाहून हसल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे तिला मनस्तापाला सामोरे जावं लागलं. मुथप्पाच्या वागण्याने संतप्त झालेल्या महिलेने मेट्रो सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना सतर्क केले.
यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून मुथप्पाची चौकशी केली. परिस्थिती चिघळल्यानंतर मुथप्पाने जाहीरपणे माफी मागितली, अगदी केम्पेगौडा (मॅजेस्टिक) मेट्रो स्टेशनवर उपस्थित असलेल्या लोकांच्या पाया पडून. मात्र त्यानंतर महिलेने आरोपीला उप्परपेट पोलिस स्टेशनमध्ये नेले. पोलिसांनी अश्लील वर्तनासाठी एनसीआर दाखल केला आणि माफी मागितल्यानंतर त्याला सोडून दिले.
खाजगी कंपनीत घरकाम करणारा मुथप्पा जेव्हा त्याला पोलिस स्टेशनमध्ये आणले गेले तेव्हा तो मद्यधुंद असल्याचे मानले जाते. शुक्रवारी, अरेकेरे येथील रहिवासी असलेल्या महिलेने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला. ज्यामध्ये पोलिसांनी कठोर कारवाई न करण्याचा आणि संशयिताबद्दल सहानुभूती दाखवल्याचा आरोप केला. त्याचे वय आणि मद्यधुंद स्थितीचा उल्लेख करून त्याला इशारा देऊन सोडून दिले.
पीडितेने सांगितले की, ती त्याचे वर्तन सहन करू शकत नव्हती कारण ती प्रवासादरम्यान वारंवार तिला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करत होती, जरी ती दूर गेल्यानंतरही…, मॅजेस्टिकमध्ये उतरल्यानंतर, तिने तो मेट्रो स्टेशनभोवती फिरत असताना आणि तिच्याकडे हसत असल्याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. तिने सुरक्षा रक्षकांकडे जाण्यापूर्वी त्याला थप्पड मारल्याचेही कबूल केले.
पोलिसांनी निष्क्रियतेचे आरोप फेटाळून लावले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तपास कर्मचाऱ्यांनी महिलेला औपचारिक तक्रार दाखल करण्यास सांगितले होते, परंतु तिच्या पालकांनी हस्तक्षेप केला आणि तिला एफआयआर दाखल न करण्याचा सल्ला दिला.