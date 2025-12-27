Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Bengaluru Metro Girl Eve Teasing Victim Accused Police For Not Taking Action

“त्याने मला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला…,” बेंगळुरू मेट्रोमध्ये महिलेचा विनयभंग; मात्र पोलिसांच्या तपासणीवर प्रश्नचिन्ह

Bengaluru Crime News : बंगळुरू मेट्रोमध्ये एका महिलेचा विनयभंग केल्याचा आरोप असलेल्या एका तरुणाला केवळ इशारा देऊन सोडून देण्यात आल्याची घटना सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय बनली आहे. नेमकं काय आहे प्रकरण?

Updated On: Dec 27, 2025 | 11:26 AM
"त्याने मला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला...," बेंगळुरू मेट्रोमध्ये महिलेचा विनयभंग; मात्र पोलिसांच्या तपासणीवर प्रश्नचिन्ह

"त्याने मला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला...," बेंगळुरू मेट्रोमध्ये महिलेचा विनयभंग; मात्र पोलिसांच्या तपासणीवर प्रश्नचिन्ह

Follow Us:
Follow Us:
  • बेंगळुरू मेट्रोमध्ये महिलेचा विनयभंग
  • मात्र पोलिसांच्या तपासणीवर प्रश्नचिन्ह
  • पीडितेने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला
Bengaluru Crime News Marathi : राज्यात महिला अत्याचारांचे सत्र काही थांबत नसल्याचे दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे सुप्रीम कोर्टाने ही महिलेला स्पर्श करणं किंवा चोरून पाहणे म्हणजे विनयभंगाचा प्रकार होतो, अशी नोंद केली होती. महिलेल्याच्या संमतीशिवाय तिच्या शरीराला स्पर्श करणे, अश्लील कृती करणे तिला लैंगिक हेतून त्रास देणे म्हणजेच महिलेचा विनयभंग केल्यासारख आहे, अशाच एक संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. कर्नाटकातील बेंगळुरू मेट्रो ट्रेनमध्ये प्रवास करताना एका महिलेचा विनयभंग केल्याच्या आरोपाखाली ४५ वर्षीय पुरूषाला पोलीस ठाण्यात नेण्यात आले. पीडितेने सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला ज्यामध्ये पोलिसांनी कोणतीही कठोर कारवाई केली नाही असा आरोप केला.

त्याऐवजी आरोपीचे वय आणि मद्यधुंद अवस्थेत असल्याने पोलिसांनी त्याला इशारा देऊन सोडून दिले. प्राथमिक माहितीनुसार, बेलागावी येथील रहिवासी मुथप्पा याने महिलेला अयोग्यरित्या स्पर्श केल्याचा आणि तिच्याकडे पाहून हसल्याचा आरोप आहे, ज्यामुळे तिला मनस्तापाला सामोरे जावं लागलं. मुथप्पाच्या वागण्याने संतप्त झालेल्या महिलेने मेट्रो सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना सतर्क केले.

मुक्ताईनगर पोलिसांची मोठी कारवाई, फेसबुकवरून फसवणूक करणाऱ्या टोळीचा पर्दाफाश; नकली नोटा-मोबाईल जप्त

आरोपीने माफी मागितल्यानंतर सोडण्यात आले

यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून मुथप्पाची चौकशी केली. परिस्थिती चिघळल्यानंतर मुथप्पाने जाहीरपणे माफी मागितली, अगदी केम्पेगौडा (मॅजेस्टिक) मेट्रो स्टेशनवर उपस्थित असलेल्या लोकांच्या पाया पडून. मात्र त्यानंतर महिलेने आरोपीला उप्परपेट पोलिस स्टेशनमध्ये नेले. पोलिसांनी अश्लील वर्तनासाठी एनसीआर दाखल केला आणि माफी मागितल्यानंतर त्याला सोडून दिले.

पीडितेने गंभीर आरोप

खाजगी कंपनीत घरकाम करणारा मुथप्पा जेव्हा त्याला पोलिस स्टेशनमध्ये आणले गेले तेव्हा तो मद्यधुंद असल्याचे मानले जाते. शुक्रवारी, अरेकेरे येथील रहिवासी असलेल्या महिलेने इंस्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट केला. ज्यामध्ये पोलिसांनी कठोर कारवाई न करण्याचा आणि संशयिताबद्दल सहानुभूती दाखवल्याचा आरोप केला. त्याचे वय आणि मद्यधुंद स्थितीचा उल्लेख करून त्याला इशारा देऊन सोडून दिले.

महिलेने आरोपीचा व्हिडिओ रेकॉर्ड

पीडितेने सांगितले की, ती त्याचे वर्तन सहन करू शकत नव्हती कारण ती प्रवासादरम्यान वारंवार तिला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न करत होती, जरी ती दूर गेल्यानंतरही…, मॅजेस्टिकमध्ये उतरल्यानंतर, तिने तो मेट्रो स्टेशनभोवती फिरत असताना आणि तिच्याकडे हसत असल्याचा व्हिडिओ रेकॉर्ड केला. तिने सुरक्षा रक्षकांकडे जाण्यापूर्वी त्याला थप्पड मारल्याचेही कबूल केले.

या प्रकरणावर पोलिसांची भूमिका काय आहे?

पोलिसांनी निष्क्रियतेचे आरोप फेटाळून लावले. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, तपास कर्मचाऱ्यांनी महिलेला औपचारिक तक्रार दाखल करण्यास सांगितले होते, परंतु तिच्या पालकांनी हस्तक्षेप केला आणि तिला एफआयआर दाखल न करण्याचा सल्ला दिला.

Udaipur Crime : कानातले अन् अंतर्वस्त्रे गायब…! महिला मॅनेजरवर धावत्या कारमध्ये सामूहिक बलात्कार; कंपनीच्या CEO सह तिघांना अटक

Web Title: Bengaluru metro girl eve teasing victim accused police for not taking action

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 27, 2025 | 11:26 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार
1

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू
2

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल
3

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह
4

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Smartphone Tips: रोज की आठवड्यातून एकदा…. फोनची स्क्रीन कधी स्वच्छ करावी? तुमची एक चूक आणि होईल मोठं नुकसान

Jan 21, 2026 | 06:45 AM
Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Tata Sierra खरेदी करण्याआधी ‘हे’ गुपित तुम्हाला ठाऊक हवंच! चुकीचा निर्णय ठरू शकतो महागात

Jan 21, 2026 | 06:15 AM
Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Liver Damage Symptoms: लिव्हर कुजल्यानंतर शरीरात दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, शेवटचे लक्षणं वाचून सरकेल पायाखालची जमीन

Jan 21, 2026 | 05:30 AM
फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

फोन नाही, हा तर पॉवरहाऊस! Realme आणतोय 10,001mAh बॅटरी असलेला ढासू स्मार्टफोन, या दिवशी भारतात होणार दमदार एंट्री

Jan 21, 2026 | 05:16 AM
Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Bigg Boss Marathi Season 6 : घरात तणावाचे वातावरण, सदस्यांमध्ये वैचारिक संघर्ष!

Jan 21, 2026 | 04:15 AM
“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

“वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी?” ‘या’ पालखी मार्गावर वृक्षलागवड नाहीच? ठेकेदाराचे पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष

Jan 21, 2026 | 02:35 AM
घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

घर…गाडी..बंगला..लक्ष्मीची मोठी कृपा! तरी दारोदार फिरतोय इंदौरमध्ये भिकारी मांगीलाल

Jan 21, 2026 | 01:15 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM