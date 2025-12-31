Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Crime »
  • Uttar Pradesh News The Dream Of Serving The Country Remains Unfulfilled

Uttarpradesh News: देशसेवेचं स्वप्न अधुरंच! प्रेयसीच्या सततच्या धमक्यांमुळे तरुणाची आत्महत्या; व्हिडिओ कॉलवरच…

देशसेवेचं स्वप्न उराशी बाळगून आसामला गेलेल्या कानपूरच्या दीपू यादवने प्रेयसीच्या सततच्या लग्नाच्या धमक्या आणि मानसिक छळाला कंटाळून व्हिडिओ कॉलदरम्यान गळफास घेऊन आत्महत्या केली.

Updated On: Dec 31, 2025 | 10:10 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • कानपूरच्या दीपू यादवचा आसामच्या डिब्रूगडमध्ये आत्महत्या
  • सैन्य भरतीसाठी प्रशिक्षण घेत असताना प्रेयसीचा मानसिक छळ
  • व्हिडिओ कॉलवरच गळफास; पोलिसांकडून कॉल रेकॉर्डची तपासणी सुरू
उत्तर प्रदेश: कानपुर येथून एक हृदयद्रावक घटना समोर आली आहे. एका तरुणाने प्रेयसीच्या सततच्या छळाला कंटाळून आपले आयुष्य संपवले आहे. तो कानपूरचा रहिवासी आहे. तो आसाममधील डिब्रूगड येथे सैन्य भरतीची तयारी करण्यासाठी गेला होता. तिथे त्याने राहत्या खोलीत आत्महत्या केली. दिपू यादव असं आत्महत्या करणाऱ्या तरुणाचे नाव आहे. धक्कादायक म्हणजे आत्महत्या करण्यापूर्वी प्रेयसीने त्याला व्हिडीओ कॉल केला होता आणि त्याच वेळी हा टोकाचा पाऊल उचलल्याचे आरोप कुटुंबयांनी केला आहे.

Chhatarpati Sambhaji nagar Crime News दलित अत्याचारासह गुन्हेगारीचा वाढता आलेख; संभाजीनगर गुन्हेगारांचा नवा अड्डा

नेमकं काय घडलं?

कानपूरच्या महाराजपूर भागातील बाम्बुरिया गावात राहणारा दिपू यादव सैन्य दलात भरती होण्यासाठी जिद्दीने प्रयत्न करत होता. उत्तम तयारी व्हावी या उद्देशाने तो आसाममधील डिब्रूगड येथे गेला होता. दिपूचे त्याच्याच गावातील एका मुलीसोबत गेल्या तीन वर्षांपासून प्रेमसंबंध होते. मात्र मुलीच्या घरच्यांनी या नात्याला कडाडून विरोध केला होता. हा वाद मिटावा आणि दिपूने आपल्या करिअरवर लक्ष केंद्रित करावे यासाठी १० महिन्यांपूर्वी पालकांनी त्याला आसामला पाठवले होते. दिपू आसामला गेल्याने मुलगी धास्तावली होती. दिपू आता आपल्याशी लग्न करणार नाही किंवा ब्रेकअप करेल, अशी भीती तिला वाटत होती.

२७ डिसेंबर रोजी या प्रकरणातला हिंसक वळण मिळाले. मुलीने दिपूला व्हिडीओ कॉल केला आणि “जर तू माझ्याशी लग्न केले नाहीस, तर मी जीव देईन,” अशी धमकी देण्यास सुरुवात केली. याच वारंवार मिळणाऱ्या धमक्यांमुळे दिपू प्रचंड मानसिक तणावात होता. कुटुंबीयांचा आरोप आहे की, त्या मुलीने त्याला इतके प्रवृत्त केले की, त्याने तिच्यासमोरच व्हिडीओ कॉल सुरु असतांना गळफास लावून घेतला आहे.

सोमवारी त्याचा मृतदेह मूळ गावी पोहोचला, तेव्हा संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली. लेकाचा मृतदेह पाहून पालकांनी हंबरडा फोडला. दिपूच्या वडिलांनी दिलेल्या तारकारीनुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. दिपूच्या मोबाईलमधील शेवटचा कॉल हा त्या मुलीचाच होता. हे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे. पोलीस आता कॉल रेकॉर्डस् आणि मेसेजची कसून चौकशी करत आहेत. या घटनेने संपूर्ण गावात शोककळा पसरली आहे.

Uttarpradesh Crime: बर्थडे पार्टीत डीजेवर मुली नाचल्या अन् वाद भडकला; दाजीने मेहुण्याचा चाकू भोसकून खून

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: दीपू यादवने आत्महत्या का केली?

    Ans: प्रेयसीकडून लग्नासाठी दिल्या जाणाऱ्या सततच्या धमक्या आणि मानसिक तणावामुळे.

  • Que: घटना नेमकी कुठे घडली?

    Ans: आसाममधील डिब्रूगड येथे, जिथे तो सैन्य भरतीची तयारी करत होता.

  • Que: पोलिसांची पुढील कारवाई काय आहे?

    Ans: शेवटचा व्हिडिओ कॉल, मेसेजेस आणि कॉल रेकॉर्ड तपासून गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.

Web Title: Uttar pradesh news the dream of serving the country remains unfulfilled

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 10:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार
1

Ratnagiri Crime: मंडणगडमध्ये माणुसकीला काळिमा; दोन वर्षीय चिमुकलीवर चुलत काकानेच केला अत्याचार

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू
2

Govind Pansare: कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी समीर गायकवाड याचा हृदयविकाराने मृत्यू

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल
3

Chhatrapati Sambhanjinagar Crime: ‘तिने मला सोडलं’ या रागातून प्रेयसीची केली हत्या, न्यायालयाने दिला कठोर निकाल

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह
4

Baramati Crime: बारामती तालुक्यात निर्घृण हत्याकांड; रस्त्याच्या कडेला आढळला नग्न अवस्थेत तरुणीचा मृतदेह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Big Boss Marathi 6: “ज्या प्रकारे विशाल बोलतोय ना मला…”, अखेर तन्वीने विशालबाबत आयुषसामोर मांडली स्पष्ट भूमिका

Jan 20, 2026 | 10:11 PM
IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

IMD Rain Alert News: स्वेटर घालायचा की रेनकोट? हवामान खात्याचा मोठा इशारा; ९ राज्यांत मुसळधार पाऊस तर कुठे थंडीचा कडाका!

Jan 20, 2026 | 09:52 PM
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM