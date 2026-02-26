Uttarakhand Crime: मातृत्वाला काळिमा! 22 दिवसांच्या नवजात मुलीची गळा दाबून हत्या; कारण काय?

Satara Crime: पर्यटनमार्गावर थरारक घटना! आंबेनळी घाटात अर्धवट जळालेल्या महिलेचा मृतदेह सापडला; फॉरेन्सिक तपास सुरू
काय नेमकं प्रकरण?
मृत चिमुकलीचे आजोबा केशर सिंह यांनी सांगितले की, त्यांच्या मोठ्या मुलाचे लग्न एप्रिल २०२५ मध्ये झाला होता. त्यांचा मुलगा परदेशात राहतो. लग्नांनंतर काही महिने सर्व काही सुरळीत होते, मात्र त्यांनतर सून छोट्या-छोट्या गोष्टींवरून भांडण करू लागली. विशेष म्हणजे, सुनेच्या माहेरच्या लोकांनीही तिचीच बाजू घेत तांत्रिकांच्या सांगण्यावरून सासरच्यांवर आरोप केले होते. यामुळे घरात अशांततेचे वातावरण सतत राहत होते.
समुपदेशन झालं आणि त्यानंतर…
या सगळ्यांपासून कंटाळून केशर सिंह यांनी पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार केली होती. ज्यावर महिला हेल्पलाइनमध्ये समुपदेशन सुरु होते. घटनेच्या दिवशी सकाळीच ‘वन स्टॉप सेंटर’चे कर्मचारी त्यांच्या घरी आले होते. तिथे सून आणि सासू-सासऱ्यांचे समुपदेशन करण्यात आले, ज्यामध्ये सुनेने वेगळे राहण्याची इच्छा व्यक्त केली. सासरच्यांनी तिला राहण्यासाठी स्वतंत्र खोलीही दिली, मात्र त्याच दिवशी संध्याकाळी या महिलेने पोटच्या नवजात चिमुकलीची हत्या केली. या घटनेने सर्वानाच धक्का बसला आहे. चिमुकली केवळ २२ दिवसांची आहे.
चिमुकलीच्या मृत्यूनंतर पोलिसांना या घटनेची माहिती देण्यात आली. मुलीच्या मृत्यनंतर मृतदेहाला शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवण्यात आले.शवविच्छेदन अहवालात मुलीचा मृत्यू गळा दाबल्यामुळे झाल्याचे डॉक्टरांनी स्पष्ट केले. या अहवालाच्या आधारे केशर सिंह यांनी पोलीस ठाण्यात आपल्या सुनेविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी आरोपी सुनेला अटक केली असून पुढील कारवाई करत आहे.
