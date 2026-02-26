Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Canada Pm Mark Carney India Visit 2026 Diplomatic Reset Violent Crimes Claim

India-Canada Ties: ‘कॅनडातील हिंसक गुन्ह्यांमध्ये भारताचा…’ PM मार्क कार्नी यांनी दिल्ली भेटीपूर्वी दहशतवादावर केले ‘असे’ भाष्य

India-Canada Relation: कॅनडाने आपल्या भूमिकेत लक्षणीय बदल केला आहे, असे म्हटले आहे की भारत आता हिंसक गुन्ह्यांमध्ये सहभागी नाही असा त्यांचा विश्वास आहे. हे विधान मार्क कार्नी यांच्या भारत भेटीपूर्वी आले आहे.

Updated On: Feb 26, 2026 | 10:48 AM
canada pm mark carney india visit 2026 diplomatic reset violent crimes claim

'भारत आता गुन्हेगार नाही!' पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या दिल्ली भेटीपूर्वी कॅनडाचा ऐतिहासिक 'यू-टर्न' ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • भूमिकेत मोठा बदल
  • पंतप्रधान मार्क कार्नी यांचा दौरा
  • राजनैतिक ‘रिसेट’

Mark Carney India visit 2026 highlights : भारत आणि कॅनडा (India-Canada Relation) यांच्यातील संबंधांमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून असलेला बर्फ आता वितळू लागला आहे. कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी (Mark Carney) यांच्या भारत भेटीपूर्वी कॅनडा सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि सकारात्मक विधान केले आहे. “भारत सरकार आता कॅनडातील कोणत्याही हिंसक कारवायांमध्ये किंवा गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेले नाही,” अशी अधिकृत कबुली कॅनडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. हा बदल केवळ राजनैतिक नसून, दोन्ही देशांमधील सुरक्षा आणि विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने पडलेले एक मोठे पाऊल आहे.

काय आहे कॅनडाचा नवा दावा?

‘टोरंटो स्टार’ या प्रसिद्ध कॅनेडियन वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी एका तांत्रिक ब्रीफिंगमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने म्हटले, “भारत आणि कॅनडा यांच्यात आता अत्यंत मजबूत राजनैतिक संवाद सुरू आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या स्तरावर झालेल्या चर्चेनंतर, आम्हाला खात्री आहे की कॅनडाच्या भूमीवर भारताशी संबंधित कोणत्याही हिंसक कारवाया आता सुरू नाहीत.” या विधानामुळे जस्टिन ट्रुडो यांच्या कार्यकाळात भारतावर लावण्यात आलेल्या आरोपांना एक प्रकारे पूर्णविराम मिळाला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert: इकडे तेल अवीवमध्ये PM मोदी, तर ‘तिकडे’ लँड झाले अनेक अमेरिकन F-22 फायटर जेट; ‘इस्लामिक नाटो’चे अस्तित्व संपवणारा प्लॅन

ट्रुडो विरुद्ध कार्नी: धोरणांमधील फरक

कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी जून २०२३ मध्ये हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येत भारताचा सहभाग असल्याचा ‘संशयास्पद’ आरोप केला होता, ज्यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध टोकाला पोहोचले होते. मात्र, मार्च २०२५ मध्ये पंतप्रधानपदी आलेल्या मार्क कार्नी यांनी भारतासोबतचे संबंध सुधारण्याला प्राधान्य दिले आहे. कार्नी सरकारचे म्हणणे आहे की, ते सुरक्षा धोक्यांना गांभीर्याने घेतात, पण भारतासारख्या महत्त्वाच्या लोकशाही देशाशी शत्रुत्व घेण्यापेक्षा सहकार्याने काम करणे जास्त गरजेचे आहे.

credit – social media and Twitter

पंतप्रधान मोदी आणि मार्क कार्नी यांची भेट

मार्क कार्नी आज मुंबईत दाखल होत असून, त्यानंतर ते नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतील. या भेटीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वच्छ ऊर्जा, संरक्षण आणि व्यापार या क्षेत्रांत नवीन भागीदारी होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, दोन्ही देश आता सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारावर (CEPA) वेगाने काम करणार आहेत. २०२४ मध्ये भारत आणि कॅनडा यांच्यातील व्यापार ३० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला होता, जो २०३० पर्यंत ५० अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे ध्येय दोन्ही नेत्यांनी ठेवले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र

सुरक्षा सहकार्य आणि ‘इस्लामिक नाटो’चा प्रभाव

जागतिक राजकारणात निर्माण झालेली नवी समीकरणे, विशेषतः मध्य पूर्वेतील तणाव आणि ‘इस्लामिक नाटो’च्या वाढत्या हालचाली पाहता, कॅनडाला भारताची साथ आवश्यक वाटत आहे. फेंटानिल तस्करी, सायबर गुन्हेगारी आणि सीमापार दहशतवाद यांसारख्या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) आता एकत्रितपणे काम करत आहेत. “जर आपल्याला कॅनडा आणि भारत दोघांनाही सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर संवाद हाच एकमेव मार्ग आहे,” असे भारताचे उच्चायुक्त दिनेश पटनायक यांनी स्पष्ट केले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मार्क कार्नी यांनी भारतावरचे आरोप का मागे घेतले?

    Ans: कार्नी सरकारने व्यावहारिक धोरण स्वीकारले असून, सुरक्षा तज्ज्ञांच्या तपासानंतर त्यांना भारत हिंसक कारवायांत गुंतल्याचे पुरावे आढळले नाहीत.

  • Que: या भेटीमुळे व्यापारावर काय परिणाम होईल?

    Ans: दोन्ही देश ५० अब्ज डॉलर्सच्या द्विपक्षीय व्यापाराचे उद्दिष्ट ठेवून आहेत, ज्यामुळे कॅनेडियन गुंतवणूक आणि भारतीय तंत्रज्ञान क्षेत्राला मोठा फायदा होईल.

  • Que: खालिस्तानी घटकांवर कॅनडाची आता काय भूमिका आहे?

    Ans: कार्नी सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली हिंसा आणि द्वेष पसरवणाऱ्यांना थारा दिला जाणार नाही.

Web Title: Canada pm mark carney india visit 2026 diplomatic reset violent crimes claim

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 26, 2026 | 10:48 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र
1

PM Modi Israel Visit: ‘आम्ही फक्त तुमचे आहोत!’ इस्रायलने जगाला नाकारलं; पण भारताला दिलं ‘हे’ अपराजेय महाविनाशक शस्त्र

PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस; अनेक महत्त्वपूर्ण करार होण्याची शक्यता
2

PM Modi Israel Visit : पंतप्रधान मोदींचा इस्रायल दौऱ्याचा आजचा दुसरा दिवस; अनेक महत्त्वपूर्ण करार होण्याची शक्यता

जगात भारी आपले PM Narendra Modi! ‘नमस्ते अन् शालोम’चा जयघोष; इस्त्रायलमध्ये जोरदार स्वागत
3

जगात भारी आपले PM Narendra Modi! ‘नमस्ते अन् शालोम’चा जयघोष; इस्त्रायलमध्ये जोरदार स्वागत

Buddharoid: विज्ञानाच्या जगात अध्यात्माचा शिरकाव; जपानने तयार केला ‘यांत्रिक भिक्षू’ जो करणार सर्वच शंकांचे निरसन
4

Buddharoid: विज्ञानाच्या जगात अध्यात्माचा शिरकाव; जपानने तयार केला ‘यांत्रिक भिक्षू’ जो करणार सर्वच शंकांचे निरसन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
India-Canada Ties: ‘कॅनडातील हिंसक गुन्ह्यांमध्ये भारताचा…’ PM मार्क कार्नी यांनी दिल्ली भेटीपूर्वी दहशतवादावर केले ‘असे’ भाष्य

India-Canada Ties: ‘कॅनडातील हिंसक गुन्ह्यांमध्ये भारताचा…’ PM मार्क कार्नी यांनी दिल्ली भेटीपूर्वी दहशतवादावर केले ‘असे’ भाष्य

Feb 26, 2026 | 10:48 AM
ट्रम्प यांचा एक निर्णय अन् ब्रिटन सरकारने टेकले गुडघे; चागोस डीलवरुन घेतली माघार, नेमकं प्रकरण काय?

ट्रम्प यांचा एक निर्णय अन् ब्रिटन सरकारने टेकले गुडघे; चागोस डीलवरुन घेतली माघार, नेमकं प्रकरण काय?

Feb 26, 2026 | 10:46 AM
Today’s Share Market: शेअर बाजार हिरव्या रंगात; गुंतवणूकदारांचा उत्साह शिगेला

Today’s Share Market: शेअर बाजार हिरव्या रंगात; गुंतवणूकदारांचा उत्साह शिगेला

Feb 26, 2026 | 10:35 AM
धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर सनी आणि बॉबीसोबतच्या वादाच्या अफवांवर पूर्णविराम; Hema Malini यांचे स्पष्ट वक्तव्य

धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर सनी आणि बॉबीसोबतच्या वादाच्या अफवांवर पूर्णविराम; Hema Malini यांचे स्पष्ट वक्तव्य

Feb 26, 2026 | 10:32 AM
Chhattisgarh Crime: झोपेत असलेल्या कुटुंबावर कुऱ्हाडीने सपासप वार; तिघांचा मृत्यू तर…

Chhattisgarh Crime: झोपेत असलेल्या कुटुंबावर कुऱ्हाडीने सपासप वार; तिघांचा मृत्यू तर…

Feb 26, 2026 | 10:30 AM
T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानला अजूनही विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत जाण्याची संधी? ही त्यांची शेवटची आशा…

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानला अजूनही विश्वचषकाच्या उपांत्य फेरीत जाण्याची संधी? ही त्यांची शेवटची आशा…

Feb 26, 2026 | 10:29 AM
पारंपरिक चव आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असलेली थंडगार आंबटगोड सोलकढी आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या रेसिपी

पारंपरिक चव आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असलेली थंडगार आंबटगोड सोलकढी आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या रेसिपी

Feb 26, 2026 | 10:20 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM
Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Navi Mumbai : वाहतूक कोंडीला दिलासा! 12.71 किमी सिग्नल-फ्री रोडने बदलणार प्रवासाचा चेहरा

Feb 25, 2026 | 03:24 PM
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM