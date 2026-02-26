India-Canada Ties: ‘कॅनडातील हिंसक गुन्ह्यांमध्ये भारताचा…’ PM मार्क कार्नी यांनी दिल्ली भेटीपूर्वी दहशतवादावर केले ‘असे’ भाष्य

Mark Carney India visit 2026 highlights : भारत आणि कॅनडा (India-Canada Relation) यांच्यातील संबंधांमध्ये गेल्या दोन वर्षांपासून असलेला बर्फ आता वितळू लागला आहे. कॅनडाचे नवे पंतप्रधान मार्क कार्नी (Mark Carney) यांच्या भारत भेटीपूर्वी कॅनडा सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि सकारात्मक विधान केले आहे. “भारत सरकार आता कॅनडातील कोणत्याही हिंसक कारवायांमध्ये किंवा गुन्ह्यांमध्ये गुंतलेले नाही,” अशी अधिकृत कबुली कॅनडाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. हा बदल केवळ राजनैतिक नसून, दोन्ही देशांमधील सुरक्षा आणि विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने पडलेले एक मोठे पाऊल आहे.
‘टोरंटो स्टार’ या प्रसिद्ध कॅनेडियन वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मार्क कार्नी यांच्या भारत दौऱ्यापूर्वी एका तांत्रिक ब्रीफिंगमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका अधिकाऱ्याने म्हटले, “भारत आणि कॅनडा यांच्यात आता अत्यंत मजबूत राजनैतिक संवाद सुरू आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या स्तरावर झालेल्या चर्चेनंतर, आम्हाला खात्री आहे की कॅनडाच्या भूमीवर भारताशी संबंधित कोणत्याही हिंसक कारवाया आता सुरू नाहीत.” या विधानामुळे जस्टिन ट्रुडो यांच्या कार्यकाळात भारतावर लावण्यात आलेल्या आरोपांना एक प्रकारे पूर्णविराम मिळाला आहे.
कॅनडाचे माजी पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी जून २०२३ मध्ये हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येत भारताचा सहभाग असल्याचा ‘संशयास्पद’ आरोप केला होता, ज्यामुळे दोन्ही देशांचे संबंध टोकाला पोहोचले होते. मात्र, मार्च २०२५ मध्ये पंतप्रधानपदी आलेल्या मार्क कार्नी यांनी भारतासोबतचे संबंध सुधारण्याला प्राधान्य दिले आहे. कार्नी सरकारचे म्हणणे आहे की, ते सुरक्षा धोक्यांना गांभीर्याने घेतात, पण भारतासारख्या महत्त्वाच्या लोकशाही देशाशी शत्रुत्व घेण्यापेक्षा सहकार्याने काम करणे जास्त गरजेचे आहे.
मार्क कार्नी आज मुंबईत दाखल होत असून, त्यानंतर ते नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतील. या भेटीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वच्छ ऊर्जा, संरक्षण आणि व्यापार या क्षेत्रांत नवीन भागीदारी होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, दोन्ही देश आता सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारावर (CEPA) वेगाने काम करणार आहेत. २०२४ मध्ये भारत आणि कॅनडा यांच्यातील व्यापार ३० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला होता, जो २०३० पर्यंत ५० अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे ध्येय दोन्ही नेत्यांनी ठेवले आहे.
जागतिक राजकारणात निर्माण झालेली नवी समीकरणे, विशेषतः मध्य पूर्वेतील तणाव आणि ‘इस्लामिक नाटो’च्या वाढत्या हालचाली पाहता, कॅनडाला भारताची साथ आवश्यक वाटत आहे. फेंटानिल तस्करी, सायबर गुन्हेगारी आणि सीमापार दहशतवाद यांसारख्या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) आता एकत्रितपणे काम करत आहेत. “जर आपल्याला कॅनडा आणि भारत दोघांनाही सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर संवाद हाच एकमेव मार्ग आहे,” असे भारताचे उच्चायुक्त दिनेश पटनायक यांनी स्पष्ट केले आहे.
