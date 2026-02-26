ट्रम्प यांचा एक निर्णय अन् ब्रिटन सरकारने टेकले गुडघे; चागोस डीलवरुन घेतली माघार, नेमकं प्रकरण काय?

Greenland खरेदीचा नवा फंडा? ट्रम्प यांनी पाठवलं अत्याधुनिक हॉस्पिटल शिप; जगात खळबळ
ब्रिटिन (Britain) परराष्ट्र मंत्री हमिश फाल्कनर यांनी बुधवारी (२५ फेब्रुवारी) ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, सध्या चागोस बेटांच्या हस्तांतरणावर अमेरिकेशी चर्चा सुरु आहे. ही चर्चा पुर्ण होत नाही तोपर्यंत चागोस बेटांच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया थांबवण्यात आली. फाल्कनर यांच्या या विधानामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. ब्रिटनच्या राजकीय वर्तुळात याची चर्चा सुरु असून फाल्कनर चुकीचे बोलले असे म्हटले जात आहे.
गेल्या आठवड्यात ट्रम्प यांनी ब्रिटनच्या चागोस बेटांच्या हस्तांतरणाच्या डीलवरुन मोठे खळबळजनक वक्तव्य केले होते. त्यांनी स्टारमर सरकारच्या या निर्णयाचा पाठिंबा काढून घेत, चागोस बेटांचे सार्वभौमत्व मॉरिशसला देणे ही मोठी चूक आहे.
ट्रम्प यांच्या या विधानाच्या पार्श्वभूमीवरच ब्रिटननच्या परराष्ट्र विभागाने स्पष्ट केले आहे की, हा करार आता ट्रम्प यांच्या सहमतीवर अवलंबून आहे. अमेरिकाच होकार मिळाला तरच हा करार पुढे जाईल असे ब्रिटिश सरकारने स्पष्ट केले आहे.
गेल्या वर्षी ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर (Keir Starmer) यांनी चागोस बेटे मॉरिशसला सोपवण्याचे मान्य केले होते. या करारानुसार, ब्रिटन आणि अमेरिकेला (America) डिएगो गार्सिया बेटावरील महत्वपूर्ण लष्करी तळ ९९ वर्षाच्या भाडेतत्त्वावर स्वत:कडे ठेवता येणार होता.
यासाठी ब्रिटन दरवर्षी ३५ अब्ज डॉलर्स मॉरिशसला देणार होता. सुरुवातील या कराराला ट्रम्प यांनी पाठिंबा दिला होता. मात्र आता त्यांना मोठा यु-टर्न घेतला असून ब्रिटनला या करारावर पुन्हा विचार करावा लागणार आहे. सध्या ब्रिटनच्या राजकारणाच यावरुन मोठा वाद सुरु आहे.
Tariff Hike Impcat : भारत-अमेरिकेच्या Trade Deal चं कुठे अडलं घोडं? डोनाल्ड ट्रम्पची मोदींविरोधात पुन्हा तिरपी चाल