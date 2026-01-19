Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Vasai Crime: मंदिरात मंगळसूत्र बांधून लग्नाचा भास; वसईत अल्पवयीन शाळकरी मुलीवर लैंगिक अत्याचार, आरोपीवर POCSO कारवाई

वसईत लग्नाचा खोटा भास निर्माण करून अल्पवयीन शाळकरी मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची संतापजनक घटना उघडकीस आली आहे. आरोपीने मंदिरात मंगळसूत्र बांधून फसवणूक केली. नायगाव पोलिसांनी POCSO अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 08:33 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • लग्नाचा खोटा भास निर्माण करून अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार
  • मंदिरात मंगळसूत्र बांधून ‘लग्न झाले’ असा विश्वास बसवला
  • नायगाव पोलिसांकडून आरोपीवर POCSO कायद्यान्वये गुन्हा दाखल
वसई: वसईमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नाचे खोटे आमिष दाखवत एका अल्पवयीन शालेय मुलीवर लैगिक अत्याचार झाल्याची संतापजनक बातमी समोर आली आहे. पीडित मुलीची एका सलूनमध्ये काम करणाऱ्या तरुणाशी मैत्र झाली होती. आरोपीने तिला विरारच्या जीवदानी मंदिरात नेऊन, तिच्या गळ्यात मंगळसूत्र बांधले. “आपले लग्न झाले आहे’ असा भास निर्माण केला आणि तिच्यावर शारीरिक अत्याचार केले. याप्रकरणी नायगाव पोलिसांनी आरोपी तरुणावर पोक्सो (POCSO) कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.

हा प्रकार कसा समोर आला?

तर घडलं असं की १७ जानेवारीला पीडित अल्पवयीन मुलगी शाळेत जाण्याचे सांगून वसई रेल्वे स्थानकावर आरोपीला भेटायला आली होती. रेल्वे पोलिसांना संशय आल्याने त्यांनी तिची चौकशी केली आणि पालकांना बोलावून तिला सुपूर्द केले. घरी गेल्यानंतर आरोपीने केलेली फसवणूक समोर आली. त्यानंतर पीडितेने नायगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली.

नायगाव पोलिसांनी पीडितेच्या तक्रारीनुसार आरोपीविरोधात पोक्सो कायद्यासह संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल केला असून आरोपीचा शोध सुरू आहे. पीडितेचा जबाब नोंदवण्यात आला असून, वैद्यकीय तपासणी व अन्य पूरक तपासही करण्यात येत आहे. अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पालकांनी व समाजाने अधिक सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.

पालघर जिल्ह्यातील वसई येथील वाघरा पाडा भागात एका महिलेवर गोळीबार केल्याची घटना घडली. यांनतर ठाणे जिल्ह्यातील मुंब्रा येथे एका घरात दडून बसला होता. पोलिसंनी त्याला अटक केली आहे. आरोपी हा मृत महिलेचा भाऊ आहे. आरोपीचे नाव शिवदयाळ विश्वकर्मा (४५) असे नाव आहे. तर पुष्पा अशोक विश्वकर्मा (४२) असे महिलेचे नाव आहे. पोलिसांनी आरोपीच्या घरात जिवंत हॅण्ड ग्रेनेड आणि गावठी रिव्हॉल्व्हरही पोलिसांनी हस्तगत केले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: आरोपीने अल्पवयीन मुलीला कशा पद्धतीने फसवले?

    Ans: मंदिरात नेऊन मंगळसूत्र बांधत लग्न झाल्याचा खोटा भास निर्माण केला.

  • Que: हा प्रकार उघडकीस कसा आला?

    Ans: रेल्वे पोलिसांना संशय आल्याने चौकशी केली असता संपूर्ण प्रकार समोर आला.

  • Que: पोलिसांनी कोणती कारवाई केली आहे?

    Ans: नायगाव पोलिसांनी आरोपीविरोधात POCSO कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे.

Published On: Jan 19, 2026 | 08:33 AM

