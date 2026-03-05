Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dhulivandan 2026 : धुलिवंदनाला’ मिनी रेव्ह पार्टी’ची नवी संस्कृती? भरमसाठ तिकीट असणाऱ्या डान्स पार्ट्यांवर प्रश्नचिन्ह

नांदेड शहरातील अनेक ठिकाणी अशा प्रकारे धुलिवंदनाच्या पार्टी आणि इव्हेंट आयोजित करण्यात आले होते. शुल्क आकारून झालेल्या डीजे-डान्स पाट्‌यांमुळे उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

Updated On: Mar 05, 2026 | 04:33 PM
Police question permission for youth DJ party on the occasion of Dhuli Vandana in Nanded

नांदेडमध्ये धुलिवंदन निमित्ताने तरुणांची डीजे पार्टी रंगल्या आहे (फोटो - istock)

Dhulivandan 2026 : नांदेड : धुलीवंदनाच्या निमित्ताने अनेक पार्ट्यांचे आयोजन केले जाते. रंगांची उधळण, नाच-गाणे आणि पिणे अशी नवीन संस्कृती निर्माण करणाऱ्या या धुलिवंदनाच्या पार्टीवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या पार्ट्यांसाठी हजारो रुपयांची तिकीटविक्री केली जाते आणि तरुणाईचा यासाठी मोठा प्रतिसाद देखील असतो. नांदेड शहरातील अनेक ठिकाणी अशा प्रकारे धुलिवंदनाच्या पार्टी (Holi News) आणि इव्हेंट आयोजित करण्यात आले होते. शुल्क आकारून झालेल्या डीजे-डान्स पाट्‌यांमुळे उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. मोठ्या आवाजातील संगीत, रात्री उशिरापर्यंत चाललेले कार्यक्रम आणि युवक-युवतींची मोठी उपस्थिती यामुळे या पाट्यांची तुलना पुणे-मुंबईत चर्चेत येणाऱ्या तथाकथित ‘रेव्ह पार्टी’ संस्कृतीशी केली जात आहे. (Nanded News)

प्रवेश शुल्क घेवून डान्स पार्टीचे आयोजन

मिळालेल्या माहितीनुसार, काही आयोजकांनी खासगी ठिकाणी प्रवेश शुल्क घेऊन डान्स पार्टीचे आयोजन केले होते. डीजेच्या तालावर रंगोत्सव साजरा करताना मोठी गर्दी जमल्याचे दिसून आले. सोशल मीडियावर व्हिडिओ आणि छायाचित्रे व्हायरल झाल्यानंतर या कार्यक्रमांच्या स्वरूपाबाबत नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे. अशा कार्यक्रमांसाठी आवश्यक प्रशासकीय परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या का, तसेच ध्वनीप्रदूषण नियंत्रण नियमांचे पालन झाले का, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्र पोलिस ऍक्ट १९५१ आणि ध्वनीप्रदूषण नियंत्रण नियमांनुसार मोठ्या प्रमाणात गर्दी होणाऱ्या कार्यक्रमांसाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक असते.

मद्य खरेदीची धुळवड

तसेच काही युवकांकडून कार्यक्रमानतर जवळील दुकानांतून मद्य खरेदी केल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या आहेत. महाराष्ट्र प्रोहीबीशन ऍक्टनुसार परवानगीशिवाय मद्यविक्री किवा सार्वजनिक ठिकाणी मद्यसेवन दंडनीय ठरू शकते, महिलांच्या सुरक्षिततेचाही मुद्दा पुढे आला आहे. मोठ्धा संख्येने युवक-युवती सहभागी होणाऱ्या कार्यक्रमांत पुरेशी सुरक्षा, सीसीटीव्ही व्यवस्था आणि महिला पथकांची उपस्थिती आवश्यक मानली जाते. भारतीय दंड संहितेतील कलम ३५४ अंतर्गत महिलांशी गैरवर्तनास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे.

सिडको चंद्रग्रहणामुळे हडकोतील मंदिरे बंद

चंद्रग्रहणाच्या पार्श्वभूमीवर ३ मार्च रोजी सिडको, हडको तसेच जुना व नवीन कौठा परिसरातील अनेक मंदिरे दिवसभर दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात आली होती. सकाळी ६ ते सायंकाळी ७ वाजेपर्यंत मंदिरांचे दरवाजे बंद ठेवून धार्मिक परंपरेनुसार नियम पाळण्यात आले. सिडकोतील बालाजी मंदिर, दक्षिणमुखी काळा हनुमान मंदिर (संभाजी चौक), राममंदिर, शिवमंदिर तसेच हडको भागातील श्री बालाजी मंदिर, श्री शनी मंदिर, संकटमोचक हनुमान मंदिर, विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर आदी देवस्थानांसह जुना कौठा विकास नगर येथील बालाजी मंदिर, पवनसुत हनुमान मंदिर, नरोबा मंदिर देवस्थान ही मंदिरे सकाळपासूनच बंद होती. सायंकाळी ७ वाजल्यानंतर मंदिर परिसर पाण्याने स्वच्छ धुवून साफसफाई करण्यात आली. त्यानंतर देवदेवतांच्या मूर्तीना विधीवत महाअभिषेक, पूजन व महाआरती करण्यात आले.

