Pune ZP : उद्या राष्ट्रवादीचा जिल्हा परिषद गट स्थापन होणार? पक्षाने बोलावली महत्वाची बैठक

पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अधिकृत गट स्थापन करण्यासाठी उद्या (शुक्रवार, दि. ६ फेब्रुवारी २०२६) महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

Updated On: Mar 05, 2026 | 04:34 PM
संग्रहित फोटो

  • उद्या राष्ट्रवादीचा जिल्हा परिषद गट स्थापन होणार?
  • पक्षाने बोलावली महत्वाची बैठक
  • पुणे जिल्हा बँकेच्या सभागृहात होणार बैठक
पुणे : पुणे जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अधिकृत गट स्थापन करण्यासाठी उद्या (शुक्रवार, दि. ६ फेब्रुवारी २०२६) महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. ही बैठक पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात पार पडणार असून, जिल्हा परिषद सदस्य, पक्षाचे पदाधिकारी आणि प्रमुख नेते उपस्थित राहणार आहेत.

 

जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने संघटनात्मक तयारीला वेग दिला आहे. त्या अनुषंगाने उद्याच्या बैठकीत जिल्हा परिषदेमधील अधिकृत पक्षगटाची स्थापना करून गटनेते आणि प्रमुख पदांबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच आगामी निवड प्रक्रियेबाबत रणनीती निश्चित करण्यावरही बैठकीत चर्चा होणार असल्याची माहिती पक्षातील सूत्रांनी दिली.

पुणे जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बहुमत असल्याने अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे अध्यक्षपदाच्या निवडीपूर्वी पक्षातील एकजूट आणि समन्वय राखण्यासाठी ही बैठक महत्त्वाची मानली जात आहे. बैठकीसाठी जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जिल्हा परिषद सदस्यांना निमंत्रित करण्यात आले असून पक्षाचे आमदार, माजी आमदार तसेच जिल्हा पातळीवरील प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

या बैठकीत जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीसंदर्भातील संभाव्य उमेदवारांबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे उद्या होणारी बैठक पुणे जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.

हे सुद्धा वाचा : ठाकरेंच्या शब्दाला किंमत उरली नाही, उबाठातील सर्व निर्णय…; भाजपच्या नेत्याची टीका

पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून राजकारण रंगले

पुणे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद खुले झाले आहे. यामुळे राष्ट्रवादी अजित पवार गटात मोठी रस्सीखेच निर्माण झाली आहे. मिनी मंत्रालयाच्या चाव्या अनुभवी की तरुण सदस्याकडे द्यायच्या यावर पक्षात खल सुरू आहे. सत्तावाटपाचे सूत्र ठरविताना अनुभवी व तरुण चेहऱ्यांचा मेळ घातला जाऊ शकतो. इच्छुक सदस्यांनी वरिष्ठांकडे फिल्डिंग लावली आहे. मात्र, ऐनवेळी अजित पवार यांच्या धक्कातंत्राचा अवलंब केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार आगामी राजकीय गणिते लक्षात घेऊन रणनीती आखायचे. जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवडीतून त्यांचा मुत्सद्दीपणा दिसून यायचा. त्यांनी निवड केलेल्या बहुतांशी पदाधिकाऱ्यांनी पुढे चमकदार कामगिरी केली आहे.

Published On: Mar 05, 2026 | 04:34 PM

