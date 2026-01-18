Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

डॉक्टरचे अपहरण, हाताच्या दंडाचा घेतला चावा अन्…; पुणे जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

डॉक्टांसह तिघांचे अपहरण करुन १९ लाख रुपयांची खंडणी उकळण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.

Updated On: Jan 18, 2026 | 05:40 PM
डॉक्टरचे अपहरण, हाताच्या दंडाचा घेतला चावा अन्...; पुणे जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना

  • राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली
  • डॉक्टरचे अपहरण करुन खंडणीची मागणी
  • पुणे जिल्ह्यातील धक्कादायक घटना
पुणे : राज्यासह देशभरात गुन्हेगारी वाढली आहे. दररोज वेगवेगळ्या भागातून खून हाणामाऱ्या, लुटमार यासारख्या घटना उघडकीस येत असतात. वाढत्या गुन्हेगारीमुळे नागरिक त्रस्त होत आहेत. अशातच आता पुण्यातून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. डॉक्टरसह तिघांचे अपहरण करुन १९ लाख रुपयांची खंडणी उकळण्यात आल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे.

 

पुणे-सोलापूर महामार्गावरील ऊरळी कांचन परिसरात ही घटना घडली आहे. कारमधून जात असताना अपहरण करण्यात आले आहे. दरम्यान, पसार झालेल्या अपहरणकर्त्यांचा शोध पुणे ग्रामीण पोलिसांची पथके घेत आहेत. याप्रकरणी ऊरळी देवाची पोलिस ठाण्यात पाच जणांवररुद्ध खंडणी, अपहरण, मारहाण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत एका ५८ वर्षीय डॉक्टरांनी तक्रार दिली आहे.

पोलिसांच्या माहितीनुसार, तक्रारदार यांचा ऊरळी कांचन परिसरात दवाखाना आहे. ते कुंजीरवाडी परिसरात राहायला आहेत. १० जानेवारी रोजी रात्री सव्वादहाच्या सुमारास डॉक्टर, त्यांचा चालक आणि मदतनीस महिला कारने निघाले होते. ऊरळी कांचनमधील प्रयागधाम रस्त्यावर कारमधून आलेल्या पाच जणांनी डॉक्टरांची कार अडविली. त्यांना तीक्ष्ण शस्त्राचा धाक दाखविला. आरोपींनी डॉक्टरांना मारहाण केली. एका आरोपीने त्यांच्या उजव्या हाताच्या दंडाचा चावा घेतला. कारचालक, डॉक्टर, तसेच मदतनीस महिलेला जीवे मारण्याची धमकी दिली. डॉक्टर आणि त्यांच्या कुटुंबीयाला जीवे मारण्याची धमकी दिली. आरोपींनी तिघांना डांबून ठेवले.

त्यांच्याकडे २० लाख रुपयांची खंडणी मागितली. त्यानंतर डॉक्टरांकडून १९ लाख रुपयांची खंडणी उकळण्यात आली. खंडणी उकळण्यात आल्यानंतर डॉक्टरांसह तिघांची सुटका करुन आरोपी पसार झाले. डॉक्टरांनी नुकतीच पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे. पसार झालेल्या आरोपींचा शोध घेण्यात येत आहे. पोलिस निरीक्षक सचिन वांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजीगरे तपास करत आहेत.

हे सुद्धा वाचा : लातूर मधील नवोदय विद्यालयातील मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात नाव ट्विस्ट! रॅगिंग की घातपात?

Published On: Jan 18, 2026 | 05:39 PM

