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Washim Crime: चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीची हत्या; तीन चिमुकल्यांसह पोलीस ठाण्यात पोहोचून पतीने दिली गुन्ह्याची कबुली

Updated On: Jul 14, 2026 | 03:25 PM IST
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सारांश

वाशिम जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गावर चारित्र्याच्या संशयातून पतीने पत्नीची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. हत्येनंतर त्याने तीन लहान मुलांना सोबत घेऊन थेट कारंजा पोलीस ठाणे गाठत गुन्ह्याची कबुली दिली. या घटनेमुळे तीन निरागस मुलांच्या डोक्यावरून आई-वडिलांचे छत्र एका क्षणात हरपले.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • चारित्र्याच्या संशयातून पतीने कारमध्येच पत्नीची गळा दाबून हत्या केल्याचा आरोप.
  • हत्येनंतर आरोपी तीन लहान मुलांना घेऊन थेट कारंजा पोलीस ठाण्यात पोहोचला आणि गुन्ह्याची कबुली दिली.
  • आईचा मृत्यू आणि वडील अटकेत गेल्याने तीन चिमुकली एका क्षणात पोरकी झाली.
वाशीम: वाशिम जिल्ह्यातील समृद्धी महामार्गावर एकाचवेळी संतापजनक आणि हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली आहे. चारित्र्यावर संशय घेत पतीने भरधाव कारमध्येच पत्नीची निर्घृण हत्या केली. त्यानंतर तीन निरागस मुलांना सोबत घेऊन तो थेट कारंजा पोलीस ठाण्यात पोहोचला आणि गुन्ह्याची कबुली दिली. या घटनेनंतर पोलिसांसह उपस्थितांच्याही काळजाचा ठाव घेणारे दृश्य पाहायला मिळाले. आईची हत्या झाल्याची कल्पनाही नसलेली तीन चिमुकली मुलं पोलीस ठाण्यात अंथरलेल्या ब्लँकेटवर शांतपणे झोपली होती, तर त्यांचे वडील पोलिसांसमोर आपल्या गुन्ह्याची कबुली देत होते.

नेमकं काय घडलं?

या प्रकरणातील आरोपीचे नाव सलमान खान असे आहे. तो उत्तर प्रदेशमधून त्याच्या कारने महाराष्ट्रात आला होता. तो आपल्या पत्नीसह तीन चिमुकल्या मुलांसह प्रवास सुरु केला. मात्र प्रवासात पती- पत्नीमध्ये चारित्र्यावर संशय घेण्यावरून वाद झाला. याच वादाचं रूपांतर हत्येत झाला. सलमान याने संतापून आपल्या पत्नीची गळा हत्या केली. तेव्हा या दोघांची तीन लहान मुलंही गाडीतच होती. हा सगळा प्रकार त्यांनी उघड्या डोळ्यांनी बघितला. हत्या झालेल्या पत्नीचे नाव हसीना बांनो असे आहे.

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त्यांनतर त्याने काही किलोमीटरचा प्रवास करत कारंजाचा पोलीस ठाणे गाठले. आणि गुन्हयाची कबुली दिली. त्याने गुन्ह्याची कबुली दिल्यानंतर या लहान मुलांचे काय करायचे, हा प्रश्न पोलिसांना पडला. आईची हत्या झाल्याने आणि वडील आता तुरुंगात जाणार असल्याने ही तिन्ही लहान मुलं पोरकी झाली आहेत. सलमान आपल्यासोबतच या तीन चिमुरड्यांना पोलीस ठाण्यात घेऊन आला आणि त्यांना तिथेच अंथरलेल्या एका ब्लँकेटवर झोपले. या तिन्ही निरागस आणि निष्पाप मुलांना त्यांच्या आईसोबत नेमकं काय झालं आहे आणि आता आपल्यावरील पालकांचे छत्र हरपले आहे, याची थोडीशी कल्पना नव्हती. ही तिन्ही चिमुकली मुलं आपल्या वडिलांसोबत अगदी निरागसपणे चालत पोलीस स्टेशनमध्ये शिरली आणि तिथे अंथरलेल्या एका ब्लँकेटवर अंग टाकून झोपी गेली. हा प्रसंग पोलीस स्टेशनमधील उपस्थितांचे काळीज हेलावून टाकणारा होता.

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Web Title: Washim crime wife murdered over suspicion of infidelity husband confesses to the crime after arriving at the police station with his three young children

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Published On: Jul 14, 2026 | 03:25 PM

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