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Washim Crime: पत्नी आणि दोन चिमुकल्यांना विहिरीत ढकललं; पतीचीही आत्महत्या, तिवळी गाव हादरलं

Updated On: Jun 14, 2026 | 08:11 AM IST
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सारांश

वाशिमच्या तिवळी गावात कौटुंबिक वादातून पतीने पत्नी आणि दोन चिमुकल्या मुलांना हात बांधून विहिरीत ढकलल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यानंतर स्वतः गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याने एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला. मात्र, नातेवाईकांनी घातपाताचा संशय व्यक्त केला आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • संतोष बकाल यांनी पत्नी आणि दोन मुलांना विहिरीत ढकलून स्वतः गळफास घेतल्याचा संशय.
  • पत्नी आणि मुलांचे मृतदेह हात बांधलेल्या अवस्थेत आढळल्याने खळबळ.
  • मृत महिलेच्या भावाने संपत्तीच्या वादातून घातपाताचा संशय व्यक्त केला.
वाशिम : वाशिम जिल्ह्यातील तिवळी गावातून एक हृदयद्रावक आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कौटुंबिक वादातून पतीने पत्नी आणि दोन चिमुकल्या मुलांना हात बांधून विहिरीत ढाककल्याचे समोर आले आहे. त्यानंतर स्वतःही गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याने एकाच कुटुंबातील चौघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे. मात्र, या प्रकरणात घातपाताचा संशय व्यक्त करण्यात आल्याने मृत्यूचं गूढ अधिकच वाढलं आहे.

काय नेमकं घडलं?

या प्रकरणातील आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीचे नाव संतोष बकाल (३५) असे आहे. तर त्यांची पत्नी इंद्रायणी बकाल आणि 7 वर्षीय जान्हवी बकालसह 5 वर्षीय मुलगा सोहम बकाल असे विहिरीत बुडून मृत्यू झाल्याची नाव आहे. त्यानंतर स्वतः संतोष बकालने महावितरणच्या पॉवर ग्रीड टॉवरला गळफास घेऊन जीवन संपवलं. इंद्रायणीसह दोन्ही चिमुकल्या मुलांचे हात बांधलेल्या अवस्थेत आढळल्याची माहिती गावात आगीसारखी पसरली शिरपूर जैन पोलिसांना या घटनेबाबत माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी पोहोचले.

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पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदन करण्यासाठी पाठवले आहे. एकाच कुटुंबातील चार जणांच्या मृत्यूने गावात शोककळा पसरली आहे. या प्रकरणी मृत इंद्रायणीच्या भावाने घातपाताचा संशय व्यक्त केला आहे. संतोषचा भाऊ संपत्तीवरुन नेहमी संतोष आणि त्यांच्या पत्नीसोबत वाद घालत मारहाण करत असल्याचा आरोप मृतक महिलेचा भाऊ सुधाकर इंगोले यांनी केले. यामुळे आता या प्रकरणाचा गूढ आणखी वाढला आहे. आता शवविच्छेदन अहवाल आल्यानंतरच प्रकरण नेमकं काय घडले हे स्पष्ट होईल.

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मालमत्तेच्या वादात न्यायालयाने घराचा ताबा वृद्ध आई-वडिलांच्या बाजूने देण्याचा आदेश दिला; मात्र याचाच राग मनात धरून पोटच्या मुलाने केवळ एका तासाच्या आत 84 वर्षीय वृद्ध वडिलांना धारदार शस्त्राने वार करून संपवले. ही घटना छत्रपती संभाजीनगर रेल्वे स्टेशन परिसरातील अबरार कॉलनी येथे घडली आहे.

जाफर कमरुद्दीन पटेल सय्यद (वय ८४) असे खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. याप्रकरणी सातारा पोलिसांनी मुख्य संशयित आरोपी मुलगा अब्दुल रहेमान अब्दुल जाफर याला अवघ्या दीड तासात बेड्या ठोकल्या आहेत. मृत जाफर सय्यद हे जलसंपदा विभागातून सेवानिवृत्त झाले होते. त्यांना पत्नी, चार मुली आणि तीन मुलगे असा मोठा परिवार आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: वाशिममध्ये नेमकी काय घटना घडली?

    Ans: तिवळी गावात पतीने पत्नी आणि दोन मुलांना विहिरीत ढकलल्यानंतर स्वतः आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली.

  • Que: मृतदेह कोणत्या अवस्थेत आढळले?

    Ans: पत्नी आणि दोन्ही चिमुकल्या मुलांचे मृतदेह हात बांधलेल्या अवस्थेत विहिरीत आढळले.

  • Que: या प्रकरणात नातेवाईकांनी कोणता आरोप केला?

    Ans: मृत महिलेच्या भावाने संपत्तीच्या वादातून घातपात झाल्याचा संशय व्यक्त केला आहे.

Web Title: Washim crime husband pushes wife and two young children into a well then commits suicide tivli village in shock

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Published On: Jun 14, 2026 | 08:11 AM

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