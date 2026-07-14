Pune Crime: भिंतीला भगदाड… गॅसकटरने लॉकर फोडला; पुण्यातील सराफी पेढीत लाखोंची धाडसी चोरी

काय घडलं नेमकं?
घडलेली घटना मुंढवा रस्ता, म्हसोबावस्ती येथील ‘आराध्या ज्वेलर्स’मध्ये रविवारी रात्रीच्या सुमारास घडली. चोरट्यांनी आधी सराफी दुकानाच्या लागत असलेली खोली गाठली. त्यांनतर त्या खोलीतून दुकानाच्या पाठीमागील भिंतीला मोठा भगदाड पाडले आणि थेट सराफा दुकानात प्रवेश केला. गॅसकटरचा वापर करत दुकानातील लॉकर आणि दागिन्यांचे कपाट फोडले. गॅसकटरच्या साहाय्याने लॉकर तोडून त्यांनी दुकानातील ३५ तोळे सोने आणि सव्वा किलो चांदीचे दागिने चोरले व तेथून पसार झाले. पोलिसांना घटनास्थळी चोरीसाठी वापरलेले एक गॅसकटर मिळून आले आहे. हा संपूर्ण चोरीचा प्रकार सोमवारी सकाळी जेव्हा दुकान मालकाने दुकान उघडले, तेव्हा उघडकीस आला.
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सोसायटीचा रखवालदार फरार
दोन महिन्यांपूर्वीच संबंधित सोसायटीने एका नेपाळी रखवालदाराला कामावर ठेवले होते. त्याची राहण्याची खोली नेमकी या सराफी दुकानाच्या मागेच होती; आणि याच खोलीतून भिंतीला भगदाड पाडून चोरी करण्यात आली आहे. सध्या हा रखवालदार फरार असून धक्कादायक म्हणजे सोसायटीकडे त्याचे आधार कार्ड किंवा इतर कोणतीही वैयक्तिक माहिती उपलब्ध नाही. मूळचा पहिला रखवालदार काही दिवसांपूर्वी गावाला गेला होता, त्यानेच जाण्यापूर्वी या दुसऱ्या रखवालदाराची सोय केली होती. सध्या हे दोन्ही रखवालदार फरार असून पोलीस त्यांचा शोध घेत आहेत.
तपास सुरु
पोलिसांना चोरीची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. तपासासाठी गुन्हे शाखेचे पथक, श्वानपथक आणि फॉरेन्सिक तज्ज्ञांनाही पाचारण करण्यात आले आहे. पोलिसांकडून परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यात येत आहेत. कॅमेऱ्यात काही चोरटे कैद झाले आहेत, मात्र त्यांनी आपले चेहरे झाकलेले असल्यामुळे आणि फुटेज अस्पष्ट असल्यामुळे चोरट्यांची ओळख पटवणे कठीण आहे. पोलीस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहे.
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Ans: पुण्यातील मांजरी परिसरातील 'आराध्या ज्वेलर्स'मध्ये.
Ans: 35 तोळे सोने आणि सव्वा किलो चांदीचे दागिने.
Ans: फरार नेपाळी रखवालदारासह संबंधित आरोपींवर.