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रणरागिणी भडकल्या अन् क्रिकेटच्या पंढरीत…! HarmanPreet Kaur ने इंग्लंडविरुद्ध मोडला ‘हा’ महारेकॉर्ड

Updated On: Jul 14, 2026 | 04:24 PM IST
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सारांश

भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात भारतीय महिला संघाने इंग्लंडचा दणदणीत पराभव केला आहे. भारतीय क्रिकेट संघाने लॉर्डसवर विक्रम केला आहे.

रणरागिणी भडकल्या अन् क्रिकेटच्या पंढरीत…! HarmanPreet Kaur ने इंग्लंडविरुद्ध मोडला ‘हा’ महारेकॉर्ड

कर्णधार हरमनप्रीत कौर (फोटो- ians)

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विस्तार
  • लॉर्ड्सच्या मैदानावार हरमनप्रीत कौरने रचला इतिहास
  • भारतीय संघाचा इंग्लंडवर 270 रन्सने पराभव 
  • हरमनप्रीतने मोडला मिताली राजचा कर्णधार 
Indian Women’s Vs England Women’s lords Test: नुकतीच क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या क्रिकेटच्या मैदानावर भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात एकमेव कसोटी सामना पार पडला. या सामन्यात भारतीय संघाने इंग्लंडवर 270 रन्सने विजय मिळवला आहे. या सामन्यात कर्णधार हरमनप्रीत कौरने एक नवा रेकॉर्ड रचला आहे. तिने माजी कर्णधार मिताली राजचा रेकॉर्ड मोडला आहे.

भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात भारतीय महिला संघाने इंग्लंडचा दणदणीत पराभव केला आहे. भारतीय क्रिकेट संघाने लॉर्डसवर विक्रम केला आहे. भारताने इंग्लंडचा 270 रन्सने दारुण पराभव केला आहे. त्यातच कर्णधार हरमनप्रीत कौरने नवा रेकॉर्ड रचला आहे. भारताकडून अनेक खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली आहे.

कर्णधार हरमनप्रीत कौरचा विक्रम

भारतीय संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये खेळत आहे. इंग्लंडविरुद्ध तिच्या नेतृत्वात भारताने विजय मिळवला आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वात भारताने 5 पैकी 4 कसोटी सामने जिंकले आहेत. तिने पाच कसोटी सामन्यांमध्ये भारताचे नेतृत्व केले आहे. त्यामध्ये चार सामने तिने जिंकले आहेत. हा कसोटी क्रिकेटमध्ये एक रेकॉर्ड म्हटला जात आहे.

IND W Vs ENG W: लॉर्ड्सवर फडकला तिरंगा! Team India समोर इंग्लंडचा सुपडासाफ; 270 रन्सने पराभव

हरमनप्रीत कौरने भारताची माजी कर्णधार मिताली राजचा रेकॉर्ड मोडला आहे. मिताली राजच्या नेतृत्त्वात 8 पैकी तीन सामन्यांमध्ये भारताला विजय मिळवला होता. आता  हरमनप्रीत कौरने हा रेकॉर्ड मोडला आहे. इंग्लंडविरुद्धच्या एकमेव कसोटी सामन्यात हरमनप्रीत कौरने फलंदाजीत देखील चांगली कामगिरी केली.

लॉर्डसवर आतापर्यंत केवळ 4 भारतीय कर्णधारांनी विजय प्राप्त केला आहे . क्रिकेटच्या पंढरीत हरमनप्रीत कौरचे नाव यादीत सामील झाले आहेत. त्याआधी या मैदानावार कपिल देव, महेंद्रसिंग धोनी, विराट कोहलीने कसोटी सामना जिंकला आहे. त्यात आटा हरमनप्रीत कौरचे नाव देखील सामील झाले आहे.

IND W Vs ENG W Live: इंग्लंडविरुद्ध क्रांतीचा थरार! 170 वर ऑल आउट; भारताच्या लेकीचा ऐतिहासिक ‘पंच’

क्रिकेटची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या लॉर्डस या ऐतिहासिक क्रिकेटच्या मैदानावर भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात एकमेव कसोटी सामना खेळवण्यात आला. या सामन्यात भारतीय महिला संघाने इंग्लंडची दाणादाण उडवली आहे. भारताने इंग्लंडचा तब्बल 270 रन्सने पराभव करत एकमेव कसोटी सामना जिंकला आहे. भारतीय संघाने लॉर्डसवर इतिहास रचला आहे.

Web Title: Harmanpreet kaur break mitali raj record team indian lords test win against england

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Published On: Jul 14, 2026 | 03:23 PM

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