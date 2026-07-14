Milk Adulteration Case : दूध भेसळ प्रकरणातील आरोपी अद्यापही फरार; आठ दिवसांपासून पोलिसांकडून शोध सुरु

भूम : भूम शहरातील मधुबन ट्रेडर्स येथे अन्न व औषध प्रशासनाने टाकलेल्या धाडीत दुधात भेसळ करण्यासाठी वापरली जाणारी मोठ्या प्रमाणातील व्हे पावडर व अन्य साहित्य जप्त करण्यात आले होते. या प्रकरणी सात नामनिर्देशित आरोपींसह इतरांविरोधात भूम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, गुन्हा दाखल होऊन आठ दिवस उलटूनही एकाही मुख्य आरोपीला अटक करण्यात पोलिसांना यश आलेले नसल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, तपासाच्या गतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईनंतर अन्न सुरक्षा कायद्यासह विविध कलमांनुसार गुन्हा नोंदविण्यात आला. मात्र, गुन्हा दाखल होण्यास झालेल्या विलंबामुळे आरोपींना पसार होण्याची संधी मिळाल्याची चर्चा सुरू आहे. यामुळे कारवाईतील समन्वयावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, गुन्ह्यातील काही आरोपी परिसरात खुलेआम फिरताना दिसत असल्याचा दावा केला जात आहे. तरीही त्यांना अटक होत नसल्याने पोलिसांच्या तपासाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दुधातील भेसळ हा थेट नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित गंभीर गुन्हा असल्याने या प्रकरणात तातडीने कठोर कारवाई होणे अपेक्षित असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. दरम्यान, आरोपींच्या शोधासाठी विशेष पथके नेमण्यात आल्याची माहिती समोर आली असली, तरी आठ दिवस उलटूनही आरोपी पोलिसांच्या हाती लागलेले नाहीत. त्यामुळे शोधमोहीम नेमकी कितपत प्रभावी आहे, असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
यासंदर्भात भूमचे पोलीस उपनिरीक्षक गणेश जांभळे यांनी सांगितले की, आरोपींना अटक करण्यासाठी पोलीस कोणतीही कसूर करत नाहीत. दोन-तीन तालुक्यांमध्ये आरोपी राहत असल्याची माहिती मिळाल्यानुसार पथके सातत्याने पाठवली जात आहेत. मात्र, आम्ही पोहोचण्यापूर्वी आरोपी तेथून निघून जात आहेत. अन्न व औषध प्रशासनाकडून गुन्हा दाखल होण्यास झालेल्या विलंबाचाही आरोपींना फायदा झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तरीही लवकरच सर्व आरोपींना ताब्यात घेण्यात येईल. या पार्श्वभूमीवर सर्व आरोपींना तातडीने अटक करून दुधातील भेसळीच्या संपूर्ण रॅकेटचा पर्दाफाश करावा, दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या भेसळीला आळा घालण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
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भेसळप्रकरणी पोलिसांवर प्रश्नचिन्ह; पर्दाफाश कधी?