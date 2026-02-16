Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Yeh Jawaani Hai Deewani 2 बद्दल एक मोठी अपडेट, रणबीर कपूरने स्वतः सांगितले सिक्वेलबद्दल सत्य, म्हणाला, "लवकरच…"

सुपरस्टार रणबीर कपूरने एआरकेएसच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर लाईव्ह जाऊन त्याच्या सिक्वेलबद्दल मोठी अपडेट दिली आहे.

Updated On: Feb 16, 2026 | 03:07 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

काही बॉलिवूड चित्रपट वर्षानुवर्षे आपल्या मनात कोरले जातात. असाच एक चित्रपट होता करण जोहरचा ‘ये जवानी है दिवानी’, जो अजूनही लोक त्याच आवडीने पाहतात. २०१३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटात सुपरस्टार रणबीर कपूर आणि दीपिका पदुकोणची जोडी खूप आवडली होती. कबीर, बधैयां आणि इलाही सारखी गाणी अजूनही लोकांच्या प्लेलिस्टमध्ये समाविष्ट आहेत. सुपरस्टार रणबीर कपूरने एआरकेएसच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर लाईव्ह जाऊन त्याच्या सिक्वेलबद्दल मोठी अपडेट दिली आहे. त्याने त्याची पत्नी आलियासोबत ‘ब्रह्मास्त्र २’ चित्रपटाबद्दलही बोलले आहे.

अलिकडेच, रणबीर कपूरने इंस्टाग्रामवर एक लाईव्ह सेशन आयोजित केले. हे लाईव्ह सेशन व्हॅलेंटाईन डेच्या आसपास होते आणि त्याच्या ब्रँडच्या अकाउंटवर झाले. चाहत्यांनी त्याला रॉकस्टार २, ब्रह्मास्त्र २ आणि विशेषतः ये जवानी है दिवानी २ सारख्या अनेक जुन्या चित्रपटांच्या सिक्वेलबद्दल विचारले. रणबीरने अगदी स्पष्ट उत्तर दिले. तो म्हणाला, “बरेच लोक भाग २ हवा आहे, पण त्यासाठी खूप नवीन चित्रपट, नवीन दिग्दर्शक आणि नवीन कल्पना आहेत. मला वाटते की ये जवानी है दिवानी चा शेवट परिपूर्ण होता. म्हणून, मला वाटत नाही की भाग २ ची गरज आहे.”

रणबीर कपूरने अचानकये जवानी है दिवानी 2 मुळे निराश झालेल्या चाहत्यांना आनंद दिला आहे. अभिनेत्याने ये जवानी है दिवानी सारख्याच भविष्यात रोमँटिक आणि भावनिक चित्रपटाचे संकेत दिले. हा चित्रपट त्याचा सिक्वेल नसून एक नवीन चित्रपट असेल. हे ऐकून चाहते खूप आनंदी झाले.

Bigg Boss Marathi 6 : दोन सदस्य घराबाहेर! आता घरातून राखी सावंतला हाकललं? बिग बॉसच्या घरात मोठा ट्विस्ट

ब्रह्मास्त्र 2 बद्दल अपडेट
संभाषणादरम्यान, रणबीरने अयान मुखर्जीसोबतच्या त्याच्या आगामी चित्रपट, ब्रह्मास्त्र 2 बद्दल देखील सांगितले. तो म्हणाला, “ब्रह्मास्त्र 2 वर काम सुरू आहे. आम्ही लवकरच शूटिंग सुरू करू, तुमच्या अपेक्षेपेक्षाही लवकर.” हे ऐकून चाहते खूप आनंदी झाले. आता, चित्रपटाबद्दल प्रचंड उत्सुकता आहे.

‘Heer Ranjha’ची स्टारकास्ट ठरली? रांझाच्या भूमिकेत दिसणार ‘हा’ अभिनेता, Imtiaz Ali–Ekta Kapoor यांचा चित्रपट चर्चेत

