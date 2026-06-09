Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

स्टार प्रवाहच्या ‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’मध्ये नव्या वळणाची चाहूल; अभिनेत्री अनघा अतुलची एण्ट्री

Updated On: Jun 09, 2026 | 04:36 PM IST
जाहिरात
सारांश

स्टार प्रवाहच्या लग्नानंतर होईलच प्रेम मालिकेत जीवा आणि नंदिनी यांच्या मातृत्वाच्या प्रवासाला भावनिक वळण मिळाले आहे. वारंवार आलेल्या अडचणींनंतर दोघांनी सरोगसीचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका ‘Lagnanantar Hoilach Prem’ सध्या अत्यंत भावनिक वळणावर पोहोचली आहे. जीवा आणि नंदिनी यांच्या आयुष्यातील संघर्ष, मातृत्वाची ओढ आणि त्यासाठी सुरू असलेली धडपड प्रेक्षकांना भावूक करत आहे. एकीकडे काव्या आणि पार्थ यांच्या आयुष्यात नव्या पाहुण्याच्या आगमनाची चाहूल लागली आहे, तर दुसरीकडे नंदिनीला आई होण्याचे स्वप्न पूर्ण न झाल्याने ती मानसिक संघर्षातून जात आहे. मातृत्वाच्या प्रवासात वारंवार आलेल्या अडचणींमुळे जीवा आणि नंदिनी यांनी अखेर सरोगसीचा मार्ग स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या महत्त्वाच्या निर्णयानंतर मालिकेच्या कथानकात एका नव्या व्यक्तिरेखेची एण्ट्री होणार असून त्यामुळे कथेला नवे वळण मिळणार आहे.

Slumdog Teaser: विजय सेतुपतीचा रहस्यमय आणि धडकी भरवणारा अंदाज, तब्बूची पोलिस भूमिका ठरतेय आकर्षण

लोकप्रिय अभिनेत्री अनघा अतुल आता या मालिकेत डॉ. आर्या या भूमिकेत दिसणार आहे. संवेदनशील, समजूतदार आणि सकारात्मक विचारांची ही व्यक्तिरेखा जीवा आणि नंदिनीच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यावर त्यांच्यासोबत उभी राहणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या मातृत्वाच्या प्रवासात कोणते बदल घडतील, याबाबत प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

‘रंग माझा वेगळा’ मालिकेतील श्वेता या भूमिकेमुळे घराघरात पोहोचलेली अनघा जवळपास तीन वर्षांनंतर पुन्हा स्टार प्रवाहवर परतत आहे. या नव्या भूमिकेबद्दल बोलताना तिने स्टार प्रवाहसोबत पुन्हा काम करण्याची संधी मिळाल्याचा आनंद व्यक्त केला. खलनायिकेच्या भूमिकेनंतर सकारात्मक व्यक्तिरेखा करण्याची इच्छा होती आणि डॉ. आर्याच्या रूपाने ती पूर्ण झाल्याचे तिने सांगितले.

अनघाने मालिकेच्या लोकप्रियतेचेही कौतुक केले. प्रवासादरम्यान अनेक महिला मोबाईलवर ही मालिका पाहताना दिसतात, असे सांगत ती स्वतःही मालिकेची नियमित प्रेक्षक असल्याचे म्हणाली. त्यामुळे आपल्या आवडत्या मालिकेत काम करण्याची संधी मिळणे तिच्यासाठी विशेष असल्याचे तिने नमूद केले.

‘सरकटे Weds चव्हाण’ अनुष्का आणि निखिलच्या लग्नाची पत्रिका आली समोर! ‘या’ शुभमुहूर्तवार योजिले लग्न

आता डॉ. आर्याच्या आगमनामुळे जीवा-नंदिनीच्या आयुष्यात नेमके काय बदल घडणार, त्यांचे मातृत्वाचे स्वप्न पूर्ण होणार का, याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागली आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेण्यासाठी ‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’ ही मालिका दररोज सायंकाळी ७ वाजता स्टार प्रवाहवर पाहता येईल.

Web Title: Actress anagha atul in marathi serial lagnanantar hoilach prem

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 09, 2026 | 04:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘सरकटे Weds चव्हाण’ अनुष्का आणि निखिलच्या लग्नाची पत्रिका आली समोर! ‘या’ शुभमुहूर्तवार योजिले लग्न
1

‘सरकटे Weds चव्हाण’ अनुष्का आणि निखिलच्या लग्नाची पत्रिका आली समोर! ‘या’ शुभमुहूर्तवार योजिले लग्न

Exclusive: ‘टेचात आणि ठसक्यात बोलणारी इंदुराणी…प्रेम असंच राहू द्या’ – साक्षी गांधी
2

Exclusive: ‘टेचात आणि ठसक्यात बोलणारी इंदुराणी…प्रेम असंच राहू द्या’ – साक्षी गांधी

‘आज शूटिंगचा शेवटचा दिवस…’,’मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिका घेणार प्रेक्षकांचा निरोप; अभिनेत्री गार्गी फुलेची भावुक पोस्ट
3

‘आज शूटिंगचा शेवटचा दिवस…’,’मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले’ मालिका घेणार प्रेक्षकांचा निरोप; अभिनेत्री गार्गी फुलेची भावुक पोस्ट

Sonam Mhaswekar : 5 मिनिटांच्या भेटीसाठी केला 6 तासांचा प्रवास! चाहत्याचे प्रेम पाहून देवमाणूस फेम अभिनेत्री झाली भावुक
4

Sonam Mhaswekar : 5 मिनिटांच्या भेटीसाठी केला 6 तासांचा प्रवास! चाहत्याचे प्रेम पाहून देवमाणूस फेम अभिनेत्री झाली भावुक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
स्टार प्रवाहच्या ‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’मध्ये नव्या वळणाची चाहूल; अभिनेत्री अनघा अतुलची एण्ट्री

स्टार प्रवाहच्या ‘लग्नानंतर होईलच प्रेम’मध्ये नव्या वळणाची चाहूल; अभिनेत्री अनघा अतुलची एण्ट्री

Jun 09, 2026 | 04:36 PM
PCMC anti encroachment: पहाटे ३ वाजता महापालिकेचा बुलडोझर; चिखली-कुदळवाडीतील कारवाईवरून स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप

PCMC anti encroachment: पहाटे ३ वाजता महापालिकेचा बुलडोझर; चिखली-कुदळवाडीतील कारवाईवरून स्थानिक नागरिकांमध्ये तीव्र संताप

Jun 09, 2026 | 04:32 PM
प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू होणार CET Cell Student Assistance Center; विद्यार्थ्यांना काय होणार फायदा? पहा एका क्लिकवर..

प्रत्येक जिल्ह्यात सुरू होणार CET Cell Student Assistance Center; विद्यार्थ्यांना काय होणार फायदा? पहा एका क्लिकवर..

Jun 09, 2026 | 04:24 PM
पुणेकरांवर पाणीटंचाईचे संकट! नगरसेवक सुनील पांडेंनी केली चिंता व्यक्त; प्रशासनाकडे उपाययोजना करण्याची मागणी

पुणेकरांवर पाणीटंचाईचे संकट! नगरसेवक सुनील पांडेंनी केली चिंता व्यक्त; प्रशासनाकडे उपाययोजना करण्याची मागणी

Jun 09, 2026 | 04:23 PM
निदा खान प्रकरणाचे सूत्रधार इम्तियाज जलील! त्यांना तात्काळ अटक करा; पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचा खळबळजनक आरोप

निदा खान प्रकरणाचे सूत्रधार इम्तियाज जलील! त्यांना तात्काळ अटक करा; पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचा खळबळजनक आरोप

Jun 09, 2026 | 04:23 PM
ग्रे मार्केटमध्ये शेअर्सची हवा! IPO रिलीज होण्याआधीच 152 रुपयांवर पोहोचला प्रीमियम; लिस्टिंगच्या वेळी मिळणार मोठा नफा?

ग्रे मार्केटमध्ये शेअर्सची हवा! IPO रिलीज होण्याआधीच 152 रुपयांवर पोहोचला प्रीमियम; लिस्टिंगच्या वेळी मिळणार मोठा नफा?

Jun 09, 2026 | 04:22 PM
करोडपती Yuzvendra Chahal रस्त्यावर मागतोय भीक; शिखरच्या प्रश्नाला दिले ‘हे’ मजेशीर उत्तर, Video Viral

करोडपती Yuzvendra Chahal रस्त्यावर मागतोय भीक; शिखरच्या प्रश्नाला दिले ‘हे’ मजेशीर उत्तर, Video Viral

Jun 09, 2026 | 04:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
ऐप में पढ़ें