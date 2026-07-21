मंगळवार, 21 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Kamali Serial : हॉस्टेलमधून ‘कमळी’ची हकालपट्टी! नयनताराच्या घरात मिळणार का स्थान? हृषीने घेतला निर्णय, पाहा Promo

Updated On: Jul 21, 2026 | 08:59 AM IST
जाहिरात
सारांश

झी मराठीच्या 'कमळी' मालिकेत मोठा ट्विस्ट! कमळीसाठी हृषीने नयनतारासमोर ठेवली अट. कमळी आणि तिच्या आईला घरात आश्रय मिळणार का? जाणून घ्या आगामी भागातील घडामोडी.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Kamali Serial: झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका ‘कमळी’मध्ये आता प्रेक्षकांना मोठा भावनिक ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे. कमळीची आई हे जग सोडून गेली असा गैरसमज अनेकांना होता. पण एवढा मोठा अपघात होऊन सुद्धा गौरी सुखरूप वाचली. मात्र, तिच्या डोक्याला दुखापत झाल्याने कमळीच्या आईची स्मृती गेली आहे. कमळीच्या बालपणाबद्दल तिला सगळं माहिती असतं. पण, तिच्या लेकीला ती प्रत्यक्ष ओळखूही शकत नाही. गौरीला खूप मोठा मानसिक धक्का बसला असून आता आईची जबाबदारी कमळीवर असते.

कमळी सुद्धा आईची सेवा अगदी मनापासून करते आहे. या सगळ्या परिस्थितीत ह्रषी, निंगी तिच्या पाठिशी खंबीर उभे आहेत. पण, आता कमळीला त्रास देण्यासाठी अनिका पुन्हा एकदा एक प्लॅन रचणार आहे. मुलींच्या हॉस्टेमध्ये बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीला राहण्याची परवानगी नाही. त्यामुळे कमळीच्या रूममध्ये तिच्या घरातले राहू शकत नाहीत. त्यामुळे कमळीने हॉस्टेलचे नियम मोडले आहेत. असा दावा अनिकाने केला आहे.

हॉस्टलचे नियम मोडल्याने कमळीला तिची राहती जागा सोडावी लागणार आहे. मुंबईत कमळीच्या ओळखीचं कोणीच नसतं. अशा परिस्थितीत कमळी, तिची आई आणि निंगी कुठे जाणार हा प्रश्न सर्वांना पडतो. आता कमळी कायमची गावी जाणार अशा भ्रमात अनिका असू शकते. पण, आता ह्रषी स्वत: पुढाकार घेऊन यातून मार्ग काढणार आहे.

 

View this post on Instagram

 


Amitabh Bachchan: FIFA मधील पराभवानंतर मेस्सी भावूक; अमिताभ बच्चन यांच्या एका ट्विटने जिंकली चाहत्यांची मनं

झी मराठीने एक प्रोमो शेअर केला आहे. ज्यात दिसत आहे. कमळीला हॉस्टेलमधून बाहेर काढल्यानंतर ह्रषी या तिघींना घेऊन त्याच्या स्वत:च्या घरी जातो. कमळीला पाहून नयनतारा म्हणते, “हे काय? मी फक्त तुला घरी बोलावलं होतं.” त्यावर हृषी ठामपणे उत्तर देतो, “आई, अगदी काही दिवसांचा प्रश्न आहे. आता याला अट समजायची असेल तर तसं समज… पण जर मी तुला या घरात यायला हवा असेन, तर तुला कमळीला आणि तिच्या आईला काही दिवसांसाठी या घरात घ्यावं लागेल.”

हृषीच्या या स्पष्ट भूमिकेमुळे नयनतारासमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. मुलाच्या आग्रहाखातर ती कमळी आणि तिच्या आईला घरात स्थान देणार की आपला निर्णय बदलणार नाही, याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याचबरोबर कमळीच्या आईची हरवलेली स्मृती पुन्हा परत येणार का, याबाबतची उत्सुकताही शिगेला पोहोचली आहे.

हृता दुर्गुळे, रेणुका शहाणे आणि निर्मिती सावंत यांची भन्नाट जुगलबंदी; ‘अगं आई अहो आई’ ZEE5 घेऊन येते नात्यांची नवी गोष्ट

Web Title: Kamali serial major twist hrishi puts a condition before his mother for kamali what will nayantara decide

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 21, 2026 | 08:59 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हृता दुर्गुळे, रेणुका शहाणे आणि निर्मिती सावंत यांची भन्नाट जुगलबंदी; ‘अगं आई अहो आई’ ZEE5 घेऊन येते नात्यांची नवी गोष्ट
1

हृता दुर्गुळे, रेणुका शहाणे आणि निर्मिती सावंत यांची भन्नाट जुगलबंदी; ‘अगं आई अहो आई’ ZEE5 घेऊन येते नात्यांची नवी गोष्ट

Marathi Serial: ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये अलौकिक गुरुलीला! कावेरीला शिर्डीत साईबाबांच्या रूपात होणार स्वामींचे दिव्य दर्शन
2

Marathi Serial: ‘जय जय स्वामी समर्थ’मध्ये अलौकिक गुरुलीला! कावेरीला शिर्डीत साईबाबांच्या रूपात होणार स्वामींचे दिव्य दर्शन

Kissing Controversy : किसिंग सीनवरून ‘lock upp 2’मध्ये नवा वाद; श्रेया कालराने राम कपूरवर केले गंभीर आरोप
3

Kissing Controversy : किसिंग सीनवरून ‘lock upp 2’मध्ये नवा वाद; श्रेया कालराने राम कपूरवर केले गंभीर आरोप

Salman Khan: व्हायरल व्हिडिओनंतर सलमान खानची पहिली प्रतिक्रिया, रात्री उशिरा शेअर केली पोस्ट; चाहत्यांना विचारला ‘हा’ प्रश्न
4

Salman Khan: व्हायरल व्हिडिओनंतर सलमान खानची पहिली प्रतिक्रिया, रात्री उशिरा शेअर केली पोस्ट; चाहत्यांना विचारला ‘हा’ प्रश्न

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kamali Serial : हॉस्टेलमधून ‘कमळी’ची हकालपट्टी! नयनताराच्या घरात मिळणार का स्थान? हृषीने घेतला निर्णय, पाहा Promo

Kamali Serial : हॉस्टेलमधून ‘कमळी’ची हकालपट्टी! नयनताराच्या घरात मिळणार का स्थान? हृषीने घेतला निर्णय, पाहा Promo

Jul 21, 2026 | 08:59 AM
Mumbai News: आरे स्टॉलधारकांना दिलासा! पुनर्वसनासह स्वतंत्र धोरणासाठी महापालिका प्रशासन सकारात्मक

Mumbai News: आरे स्टॉलधारकांना दिलासा! पुनर्वसनासह स्वतंत्र धोरणासाठी महापालिका प्रशासन सकारात्मक

Jul 21, 2026 | 08:56 AM
पोलिस महासंचालकांचा संशयास्पद मृत्यू; पोलीस मुख्यालयातील कार्यालयात आढळला मृतदेह

पोलिस महासंचालकांचा संशयास्पद मृत्यू; पोलीस मुख्यालयातील कार्यालयात आढळला मृतदेह

Jul 21, 2026 | 08:50 AM
Solapur Crime: पतीच्या छळाला कंटाळली; 10 महिन्यांच्या मुलीची हत्या करून आई थेट मृतदेह खांद्यावर घेऊन पोलीस ठाण्यात

Solapur Crime: पतीच्या छळाला कंटाळली; 10 महिन्यांच्या मुलीची हत्या करून आई थेट मृतदेह खांद्यावर घेऊन पोलीस ठाण्यात

Jul 21, 2026 | 08:45 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: जे झालं त्यासाठी माफी मागतो; अभिजीतने लाठीचार्ज झालेल्या विद्यार्थ्यांची माफी मागितली

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: जे झालं त्यासाठी माफी मागतो; अभिजीतने लाठीचार्ज झालेल्या विद्यार्थ्यांची माफी मागितली

Jul 21, 2026 | 08:41 AM
Suzuki Hayabusa: नव्या रुपात येतेय सुझुकी हायाबुसा! २०२७ मॉडेलमध्ये आकर्षक रंग आणि ‘स्पेशल एडिशन’चा धमाका! पाहून घ्या

Suzuki Hayabusa: नव्या रुपात येतेय सुझुकी हायाबुसा! २०२७ मॉडेलमध्ये आकर्षक रंग आणि ‘स्पेशल एडिशन’चा धमाका! पाहून घ्या

Jul 21, 2026 | 08:30 AM
Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! कोणते शेअर्स देऊ शकतात कमाई करण्याची संधी? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

Share Market Today: गुंतवणूकदारांनो सावधान! कोणते शेअर्स देऊ शकतात कमाई करण्याची संधी? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा अंदाज

Jul 21, 2026 | 08:27 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा