Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Bigg Boss Marathi 6 : ‘बिग बॉस मराठी सीझन 6’ कसा ठरला सांस्कृतिक phenomenon? जाणून घ्या त्या मागचं कारण

रितेश देशमुखच्या दमदार आणि प्रभावी होस्टिंगमुळे शोला एक वेगळीच उंची मिळाली.‘बिग बॉस मराठी 6’ फक्त मनोरंजनापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर तो महाराष्ट्रभर चर्चांचा केंद्रबिंदू बनला.

Updated On: Apr 20, 2026 | 04:13 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बिग बॉस मराठी 6’चा 19 एप्रिल रोजी ग्रॅंड फिनाले पार पडला आणि तन्वी कोल्तेने ट्रॉफीवर नाव कोरले. मात्र हा केवळ एका रिअॅलिटी शोचा शेवट नव्हता, तर महाराष्ट्रात निर्माण झालेल्या एका मोठ्या सांस्कृतिक phenomenonचा शिखरबिंदू ठरला.एंडेमोल शाइन इंडिया (बनिजय ग्रुपचा भाग) निर्मित या शोने 98 दिवसांच्या प्रवासात प्रेक्षकांना खिळवून ठेवले. रितेश देशमुखच्या दमदार आणि प्रभावी होस्टिंगमुळे शोला एक वेगळीच उंची मिळाली.‘बिग बॉस मराठी 6’ फक्त मनोरंजनापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर तो महाराष्ट्रभर चर्चांचा केंद्रबिंदू बनला. TRP रेटिंग्समध्ये आघाडी घेत, सोशल मीडियावरही या शोची जोरदार चर्चा रंगली. एकूणच, ‘बिग बॉस मराठी 6’ने प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवत, मराठी मनोरंजनविश्वात एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.

साप्ताहिक TRP चार्ट्समध्ये मिळवले अव्वल स्थान

जानेवारी 2026 मध्ये प्रीमियर झालेल्या या शोने पहिल्याच आठवड्यात 5 दशलक्षांहून अधिक प्रेक्षक मिळवले. डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही या सीझनने मागील सीझनपेक्षा अधिक वॉच टाइम मिळवत प्रेक्षकांचा अधिक सखोल सहभाग दर्शवला. एप्रिल 2026 मध्ये सोशल मीडियावर 1000 दशलक्ष व्ह्यूजचा टप्पा पार करत, बिग बॉस मराठी 6 महाराष्ट्रातील नॉन-फिक्शन श्रेणीत नंबर 1 शो ठरला आणि साप्ताहिक TRP चार्ट्समध्ये अव्वल स्थान मिळवले.

या यशामागची प्रमुख कारणे

या यशामागे सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे स्थानिकतेचा प्रभावी वापर. Riteish Deshmukh यांच्या होस्टिंगखाली, शोने उच्च-स्तरीय ड्रामा आणि प्रेक्षकांना जवळचा वाटणारा भावनिक प्रवास यांचा उत्तम समतोल साधला. Rakhi Sawant यांच्या वाइल्डकार्ड एंट्रीपासून ते Raqesh Bapat आणि Vishal Kotian यांच्यातील स्फोटक वादांपर्यंत, या सीझनने आठवड्यागणिक व्हायरल क्षण दिले.

विशेष म्हणजे, प्रेक्षक फक्त पाहणारे नव्हते, तर ते सक्रिय सहभागी बनले होते. मतदानाचे ट्रेंड्स, सोशल मीडिया वादविवाद आणि फॅन्सने तयार केलेल्या कथा यामुळे हा शो टीव्हीपलीकडेही जिवंत राहिला. फायनलिस्ट्समधील चुरशीच्या स्पर्धेमुळे उत्सुकता अधिक वाढली आणि फायनल एपिसोडसाठी राज्यभरात प्रचंड उत्साह निर्माण झाला.

दिव्य सोहळ्याची पर्वणी, आई तुळजाभवानी’ मालिकेत रंगणार महादेव आणि तुळजाभवानीच्या अलौकिक विवाहाचा अद्भुत विवाहसोहळा

‘बिग बॉस मराठी 6’ची विजेती तन्वी कोल्तेचा विजय हा तिच्या मजबूत खेळ, संयम आणि जिद्दीने भरलेल्या प्रवासाचा परिपाक ठरला. रणनीती आणि भावनांचा सुंदर मिलाफ साधत तिने संपूर्ण सीझनमध्ये स्वतःची वेगळी छाप उमटवली आणि अखेर ट्रॉफी पटकावली.या सीझनने केवळ मनोरंजन दिले नाही, तर प्रेक्षकांना भावनिकरित्या जोडून ठेवले. स्पर्धकांचे नाते, संघर्ष आणि खेळातील चढ-उतार यामुळे प्रेक्षकांनी हा प्रवास फक्त पाहिला नाही, तर तो मनापासून अनुभवला.एकंदरीत, ‘बिग बॉस मराठी 6’ हा फक्त रिअॅलिटी शो न राहता एक सांस्कृतिक निर्देशक ठरला, जिथे मनोरंजन आणि ओळख यांचा संगम पाहायला मिळाला.

Aakhri Sawal: ‘आखिरी सवाल’च्या पोस्टरने उडवली खळबळ; संजय दत्तचा रौद्र अवतार चर्चेत, प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला

Web Title: How did bigg boss marathi season 6 become a cultural phenomenon find out the reasons behind it

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 20, 2026 | 04:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Raja Shivaji Box Office Collection: बॉक्सऑफिसवर ‘राजा शिवाजी’चा धुरळा ; सलग दहाव्या दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई
1

Raja Shivaji Box Office Collection: बॉक्सऑफिसवर ‘राजा शिवाजी’चा धुरळा ; सलग दहाव्या दिवशी ‘इतक्या’ कोटींची कमाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

शंभरहून अधिक गुन्हे दाखल असलेल्या सराईताला ठोकल्या बेड्या; अलंकार पोलिसांची मोठी कारवाई

May 18, 2026 | 12:30 AM
Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

Maharashtra Govt Scheme : पुरस्कार विजेत्यांसाठी एसटी प्रवास पूर्ण मोफत; पुणे विभागातून २०१ जणांनी घेतला लाभ

May 18, 2026 | 12:30 AM
DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

DC vs RR: राजस्थान ‘बेहाल’! अक्षर-राहुलच्या खेळीने ‘मिशन Play Off सुरूच’, रॉयल्सचा 5 विकेट्सने पराभव

May 17, 2026 | 11:40 PM
Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

Ahilyanagar Accident: कल्याण-अहिल्यानगर महामार्गावर भीषण अपघात; एसटी खोल खड्यात… , 2 ठार

May 17, 2026 | 10:15 PM
कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

कमी किंमतीत उत्तम पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी या आहेत खास बजेट कार्स, मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये मोठी मागणी

May 17, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM