Top 5 Bigg Boss Contestant: ओमकारच्या मते टोळी हुशार! घराच्या बाहेर येऊन घेतला आपल्याच मित्रांचा समाचार

नुकताच बिग बॉसच्या घरातून ओमकार राऊतने सगळ्याचा निरोप घेतला, घराबाहेर येताच त्याने बिग बॉसचे पाच टॉप स्पर्धेक सांगितले आहेत, ते नेमकं कोण आहेत जाणून घेऊया.

Feb 10, 2026 | 08:10 PM
बिग बॉस मराठीचा ६ वा सिझन आता दिवसेंदिवस रंजक होत चालला आहे. प्रत्येक सदस्य आपला खेळ दाखवत आहे. चौथ्या आठवड्यात एकूण 9 स्पर्धक नॉमिनेट होते. यापैकी दिव्या शिंदेला बिग बॉसच्या टीमने भाऊचा धक्का सुरू होण्यापूर्वीच निष्कासित केलं होते. दिव्या घराबाहेर गेल्यानंतर घरात रोशन भजनकर, प्रभू शेळके, राकेश बापट, सचिन कुमावत, ओमकार राऊत, अनुश्री माने, आयुष संजीव, दिपाली सय्यद असे एकूण आठ सदस्य नॉमिनेट होते.

गेल्या आठवड्यात बिग बॉसच्या घरातून कमी मतं मिळाल्याने ओमकार राऊत एलिमिनेट झाला आणि त्याला बिग बॉसच्या घराचा निरोप घ्यावा लागला. ओमकार राऊत बिग बॉसच्या घराबाहेर पडला असून त्याने नवराष्ट्र सोबत मनमोकळ्या गप्पा मारल्या आहेत. यावेळी त्याने घरातील त्याची मैत्री, त्याची टोळी आणि सदस्यांबद्दल त्याने गप्पा मारल्या आणि त्याचा घरातील प्रवासाबद्दल गप्पा मारल्या आहेत.

ओमकारचा घरातील प्रवास

नवराष्ट्रसोबत बोलताना त्याने आपला घरातील प्रवास सांगितला आहे, यावेळी तो म्हणाला, ”बाहेर येऊन खूप भारी वाटतय, पण खंत या गोष्टीची वाटते की आजून थोडं घरात राहिला पाहिजे होते. आजून गेम अप केला पाहिजे होता, मला खेळ समजला पण थोडा उशीरा समजला, लवकर समजला असता तर मी आज बिग बॉसच्या घरात असतो.” असे ओमकारने स्पष्ट केले आहे.

आयुष आणि ओमकारची मैत्री

मैत्रीबद्दल बोलताना ओमकार म्हणाला,”आमची मैत्री खूप घट्ट आहे, आता ही आम्ही बाहेर आल्यावर खूप चांगले मित्र असणार आहे. आमचे ठरलं होते बाहेर जाऊन पहिलं चाइनिज कोण खाणार हे बघूया.किती भांडण झालं किती काही झालं तरीही मैत्रा कायम राहणार.”

 

Farzi Season 2 ला हिरवा कंदील;विजय सेतुपती–शाहिद कपूरची जोडी पुन्हा करणार खळबळ, यावेळी खेळ आणखी मोठा

ओमकारच्या मते हे बिग बॉसचे ५ टॉप स्पर्धक

पुढे बोलताना ओमकारने बिग बॉसचे पाच टॉप स्पर्धक सांगितले आहेत. यावेळी त्याने पहिलं नाव विशालचं घेतले आहे.तर दुसरे नाव आयुष्य घेतलं, याबद्दल बोलताना तो म्हणाला, रूचिताने सयंम ठेवला आणि सांभाळून खेळला तर रूचिताही टॉप ५ मध्ये येऊ शकते. त्यानंतर त्याने तन्वीचे नाव घेतले आणि म्हणाला तन्वी कन्फर्म आहे.ओमकार बाहेर पडताच बिग बॉसच्या घरात पहिल्या वाइल्ड कार्ड सदस्याची एन्ट्री झाली आहे. राखी सावंतच्या एन्ट्रीने घरात एक वेगळच वातावरण पाहायला मिळत आहे.राखीला पाहून काही सदस्य आश्चर्यचकित झाले आहेत. पण राखील पाहून चाहते खूश आहेत.ड्रामा क्वीन घरात आहे म्हणजे राडा आणि मनोरंजन होणार हे फिक्स आहे.

मोठी बातमी! ‘धुरधंर’ Ranveer Singh ला कोट्यवधी रुपयांची मागणी करणारा धमकीचा मेसेज, पोलिसांकडून सुरक्षा वाढवली

Published On: Feb 10, 2026 | 08:10 PM

