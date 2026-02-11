Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Bigg Boss Marathi Season 6: चहावरून अनुश्रीने केली प्रभूशी कट्टी! म्हणाला ‘चहाचा फक्त वास देईन…’

‘बिग बॉस मराठी ६’च्या घरात रोज नव्या वादांची ठिणगी पडत असतानाच आज मात्र वेगळंच गोंडस चित्र पाहायला मिळालं. अनुश्री आणि प्रभू यांच्यात चहावरून छोटासा वाद झाला आणि दोघांनी एकमेकांशी ‘कट्टी’ घेतल्याचं प्रोमोमध्ये दिसलं.

Updated On: Feb 11, 2026 | 05:47 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

बिग बॉस मराठी ६ वेगवेगळ्या वळणावर वळण घेत आहे. येथे दररोज नवीन वाद होत आहेत आणि खटके उडत आहेत. वादाला कधी मोठे कारण आहे तर कधी शुल्लक कारणे आहेत पण बिग बॉसच्या घरात आज काही वेगळंच चित्र पाहायला मिळाले. प्रेक्षकांना हे चित्र पाहून नक्कीच त्यांना त्यांचे बालपण आठवेल. मुद्दा भांडण्यासारखा असूनही आज पहिल्यांदा अनुश्रीने भांडल्याशिवाय मुद्दा संपवलेला दिसून येत आहे. हे चित्र नक्की आहे तरी काय? जाणून घ्या.

बिग बॉसने जाहीर केलेल्या प्रोमोमध्ये अनुश्रीने प्रभूशी कट्टी घेतल्याचे दिसून येत आहे. हा बालिशपणा म्हणावा की फक्त मनोरंजन? याचे उत्तर प्रेक्षकांना एपिसोडमध्येच मिळणार आहे. अनुश्री प्रभूला चहा बनवायला सांगते पण प्रभू तिला स्पष्ट शब्दात नाही सांगतो आणि म्हणतो की चहाचा फक्त वास घे. तू काहीच कामे करत नाहीस. तेव्हा अनुश्री प्रभूला म्हणते की हा भात मीच बनवला आहे आणि तुलाही तो मी देणार नाही. आणि दोघे एकमेकांशी कट्टी करून घेतात.

हे संभाषण ऐकायला जरा गोंडस तर वाटते कारण यामध्ये दोघांचेही लहान रूप दिसून येते. पण अनुश्रीचे असे वागणे पाहून प्रेक्षकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. प्रेक्षक म्हणत आहेत की “ही तीच अनुश्री आहे ना जी कालच्या भागात समोरची टीम प्रभूला नोकर म्हणून वागवतो असा आरोप करत होती.” अनेक जणं म्हणत आहेत की ‘समोरची टीम प्रभूला कामे सांगते मग आता अनुश्री तू स्वतः काय करत आहेस असं वेगळं?”

कालच्या भागात नॉमिनेशन टास्क झाला आहे. या टास्कमध्ये प्रत्येकाच्या गळ्यात दात अडकवण्यात आले होते आणि त्या दातावर घरातील एका सदस्याचा फोटो होता. आपल्या गळ्यात असणाऱ्या सदस्यांच्या फोटोला नॉमिनेट करण्याचा टास्क होता. ज्याचा फोटो आहे तो व्यक्ती त्या व्यक्तीला समजावून आपले नॉमिनेशन वाचवू शकत होता.

Published On: Feb 11, 2026 | 05:47 PM

