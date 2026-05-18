ही चिमुकली अभिनेत्री ओळखली का? 70 च्या दशकात गाजवला पडदा, 72 व्या वर्षी धर्मेंद्रसोबत किसिंग सीनने खळबळ

70 च्या दशकात हिंदी चित्रपटसृष्टीवर अधिराज्य गाजवणाऱ्या एका दिग्गज अभिनेत्रीचा बालपणीचा फोटो सध्या चर्चेत आला आहे. या अभिनेत्रीने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केले आहे.

Updated On: May 18, 2026 | 05:30 PM
  • ही चिमुकली अभिनेत्री ओळखली का?
  • 70 च्या दशकात गाजवला पडदा
  • 72 व्या वर्षी धर्मेंद्रसोबत किसिंग सीनने खळबळ
शबाना आझमी यांनी पुन्हा एकदा आपल्या चाहत्यांना सुंदर आठवणींच्या दुनियेत नेले आहे. या ज्येष्ठ अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर आपल्या बालपणीचा एक दुर्मिळ कृष्णधवल फोटो शेअर केला आहे, ज्यामुळे त्यांचे चाहते भावूक झाले आहेत. या फोटोमध्ये, लहान शबाना मुलांसोबत बसलेल्या दिसत आहेत आणि ते सर्व कॅमेऱ्याकडे पाहून हसत आहेत.

हा अनमोल फोटो शेअर करताना शबाना यांनी सांगितले की, हा फोटो त्यांना नुकताच प्रसिद्ध उर्दू लेखक सज्जाद जहीर यांच्या नातीने पाठवला आहे. त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, हा फोटो १९५५ सालचा असून त्यांना रेड फ्लॅग हॉलमधील दिवसांची आठवण करून देतो. रेड फ्लॅग हॉल ही केवळ एक इमारत नव्हती, तर त्या काळातील लेखक, कलाकार आणि विचारवंतांसाठी एक चैतन्यमय सांस्कृतिक केंद्र होते.

चाहत्यांकडून प्रेमाचा वर्षाव

शबाना यांच्या पोस्टवर चाहत्यांकडून तसेच चित्रपटसृष्टीतील त्यांच्या मित्रांकडून प्रेमाचा वर्षाव झाला. दिया मिर्झाने हार्ट इमोजीद्वारे आपले प्रेम व्यक्त केले, तर दिव्या दत्ताने कमेंट केली, “ही खोडकर मुलगी किती गोंडस दिसते.”

 

सज्जाद जहीर हे भारतीय साहित्य आणि नाट्यविश्वातील एक प्रमुख व्यक्तिमत्व होते. ते प्रोग्रेसिव्ह रायटर्स असोसिएशन आणि इंडियन पीपल्स थिएटर असोसिएशनच्या प्रमुख संस्थापकांपैकी एक होते. शबानाचे वडील, प्रसिद्ध कवी कैफी आझमी, हे त्यांच्या जवळच्या सहकाऱ्यांपैकी एक होते. त्यामुळेच शबानाचे बालपण साहित्य, नाट्य आणि पुरोगामी विचारांच्या वातावरणात गेले.

सज्जाद जहीर यांची मुलगी, नादिरा बब्बर, यादेखील एक सुप्रसिद्ध नाट्य व्यक्तिमत्व आहेत. त्यामुळे, शबाना आझमी आणि नादिरा बब्बर यांच्या कुटुंबांमधील नाते केवळ वैयक्तिक नसून ते सांस्कृतिक आणि वैचारिक वारशातही रुजलेले आहे.

72 व्या वर्षी धर्मेंद्रसोबत किसिंग सीनने खळबळ

कामाच्या आघाडीवर, शबाना आझमी लवकरच ‘लाहोर १९४७’ मध्ये दिसणार आहेत. राजकुमार संतोषी दिग्दर्शित हा चित्रपट आमिर खानच्या प्रॉडक्शन हाऊस अंतर्गत तयार होत आहे. सनी देओल, प्रिती झिंटा, अली फजल आणि करण देओल हे देखील महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहेत. शबाना आझमी शेवटच्या २०२३ साली प्रदर्शित झालेल्या ‘रॉकी और रानी की प्रेम कहानी’ या चित्रपटात धर्मेंद्र यांच्यासोबत दिसल्या होत्या. वयाच्या ७२ व्या वर्षी, या अभिनेत्रीने धर्मेंद्र यांच्यासोबतच्या आपल्या चुंबन दृश्याने पडद्यावर खळबळ उडवून दिली होती.

