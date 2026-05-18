Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Entertainment »
  • Sunil Barve And Aishwarya Narkar Working Together For First Time In 8 Vajun 13 Minutes Web Series On Ultra Zakas Marathi

‘८ वाजून १३ मिनिटे’ पहिल्यांदाच सुनील बर्वे ऐश्वर्या नारकर एकत्र, वेब सिरीजचे Poster पाहून अंगावर येईल काटा

अनेक वर्ष काम करूनही पहिल्यांदाच सुनील बर्वे आणि ऐश्वर्या नारकर वेब सिरीजमध्ये झळकणार आहेत. या वेबसिरीजच्या पोस्टवरूनच ही कथा रहस्यमयी असणार हे लक्षात येत आहे, जाणून घ्या

Updated On: May 18, 2026 | 05:23 PM
सुनील बर्वे - ऐश्वर्या नारकर पहिल्यांदाच एकत्र

सुनील बर्वे - ऐश्वर्या नारकर पहिल्यांदाच एकत्र

Follow Us:
Follow Us:
  • सुनील बर्वे आणि ऐश्वर्या नारकर पहिल्यांदाच एकत्र 
  • वेब सिरीजमधून येणार प्रेक्षकांसमोर 
  • ८ वाजून १३ मिनिटे नक्की काय आहे
एका साध्या –  सरळ प्रामाणिक माणसाच्या आयुष्यात अचानक मृत्यूची चाहूल लागली, तर काय होईल? त्या एका क्षणानंतर त्याच्या आयुष्याची दिशा पूर्णपणे बदलून जाईल का? अशाच रहस्य, भावना आणि थराराने भरलेली नवी अल्ट्रा झकास ओरिजिनल मराठी वेब सिरीज ‘८ वाजून १३ मिनिटे’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. 

येत्या २९ मे २०२६ ला ही बहुचर्चित सिरीज अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीवर प्रदर्शित होणार असून, १५ मे २०२६ ला या वेब सिरीजचे पोस्टर प्रदर्शित करण्यात आले आहे. हा पोस्टर एका रहस्यमय आणि भावनिक कथेची झलक प्रेक्षकांसमोर आणते. 

प्रेक्षकांसमोर येणार ओरिजनल कंटेट 

‘सौभाग्यवती सरपंच’, ‘आयपीसी’, ‘राख’ आणि ‘खोताची वाडी’ यांसारख्या वेगळ्या आशयाच्या ओरिजिनल्स नंतर ‘८ वाजून १३ मिनिटे’च्या माध्यमातून ‘अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीने आपल्या ओरिजिनल कंटेंटमध्ये आणखी एका दमदार कथानकाची भर घातली जाणार आहे.

दिग्दर्शक गिरीश मोहिते यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेल्या ८ वाजून १३ मिनिटे वेब सिरीजमध्ये सुनील बर्वे आणि ऐश्वर्या नारकर हे लोकप्रिय कलाकार प्रमुख भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. यांच्यासोबतच शरद पोंक्षे , उदय सबनीस, संजीव जोटांगिया आणि विनीत शर्मा हे कलाकारही महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत.

Shivangi Joshi Facts : ‘ये रिश्ता…’ ची नायरा खऱ्या आयुष्यात आहे गोल्ड मेडलिस्ट; शिवांगी जोशीबद्दल ‘या’ खास गोष्टी माहितीयत का?

प्रेक्षकांसाठी पर्वणी 

रहस्य, भावनिक संघर्ष आणि अनपेक्षित वळणांनी गुंफलेली ‘८ वाजून १३ मिनिटे’ ही वेब सिरीज प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवेल. एका क्षणामुळे आयुष्य कसं पूर्णपणे बदलू शकतं आणि त्या बदलामुळे नात्यांमध्ये तसेच मनात कोणते ताण निर्माण होतात, याचा सखोल वेध तुम्हाला हि वेब सिरीज देईल. त्यामुळे ही सिरीज फक्त सस्पेन्सपुरती मर्यादित राहत नाही, तर ती भावनिक पातळीवरही प्रेक्षकांना जोडते. 

काय म्हणाले दिग्दर्शक 

या वेब सिरीजचे दिग्दर्शक गिरीश मोहिते म्हणाले, “८ वाजून १३ मिनिटे ही केवळ एक सस्पेन्स कथा नाही, तर ती एका साध्या माणसाच्या आयुष्यातील भावनिक उलथापालथ दाखवणारी गोष्ट आहे. दिग्दर्शक म्हणून मी आजवर अनेक प्रयोग केले आहेत, पण या कथेतली भावनिक खोली प्रेक्षकांना खिळवून ठेवेल. या सिरीजमधील ‘८ वाजून १३ मिनिटे’ ही वेळ केवळ घड्याळावरची वेळ नसून, ती आयुष्याला कलाटणी देणारा एक महत्त्वाचा टर्निंग पॉइंट आहे, हे प्रेक्षकांना नक्कीच जाणवेल.” 

प्रादेशिक ओटीटी कंटेंटच्या वाढत्या लोकप्रियतेबद्दल बोलताना ‘अल्ट्रा मीडिया अँड एंटरटेनमेंट’चे सी.ई.ओ. सुशीलकुमार अग्रवाल म्हणाले, “आजचे प्रेक्षक स्थानिक संस्कृतीशी जोडलेल्या कथा पाहण्यास अधिक पसंती देत आहेत. आणि ‘८ वाजून १३ मिनिटे’ सारख्या ओरिजिनल वेब सिरीजच्या माध्यमातून ‘अल्ट्रा झकास’ मराठी OTT हे मनोरंजन अधिक समृद्ध करण्याचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत आहे.”

Exclusive: ऑडिशन दिली नेगेटिव्ह भूमिकेसाठी पण निवड झाली ‘आसावरी’साठी, जुई गोगरीचा ‘सनई चौघडे’चा अद्भुत प्रवास

Web Title: Sunil barve and aishwarya narkar working together for first time in 8 vajun 13 minutes web series on ultra zakas marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 05:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित
1

Aakhri Sawal चं स्पेशल स्क्रीनिंग; RSS चे जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबाले यांची विशेष उपस्थित

पुण्यात ‘स्पोकन पोइट्री’चा वाढता ट्रेंड; तरुणाईला मिळतेय अभिव्यक्तीचे नवे व्यासपीठ
2

पुण्यात ‘स्पोकन पोइट्री’चा वाढता ट्रेंड; तरुणाईला मिळतेय अभिव्यक्तीचे नवे व्यासपीठ

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा
3

सूर्याने चिडवलं अन् चाहत्यांनी नाव जोडलं! Tilak Varma आणि Sreeleela च्या अफेअरच्या चर्चांवर सूत्रांचा मोठा खुलासा

UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण
4

UAE मध्ये बंदी, जनहित याचिकेनंतरही भारतात धुमाकूळ घालतेय ‘Aakhri Sawal ’, राष्ट्रपती भवनात होणार विशेष प्रक्षेपण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘८ वाजून १३ मिनिटे’ पहिल्यांदाच सुनील बर्वे ऐश्वर्या नारकर एकत्र, वेब सिरीजचे Poster पाहून अंगावर येईल काटा

‘८ वाजून १३ मिनिटे’ पहिल्यांदाच सुनील बर्वे ऐश्वर्या नारकर एकत्र, वेब सिरीजचे Poster पाहून अंगावर येईल काटा

May 18, 2026 | 05:23 PM
रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल

रुपयाची घरसण होत असताना आता पंतप्रधानांची इज्जत घसरत नाही का? काँग्रेसचा संतप्त सवाल

May 18, 2026 | 05:21 PM
Honda City Facelift : होंडा सिटी फेसलिफ्ट ‘या’ तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री

Honda City Facelift : होंडा सिटी फेसलिफ्ट ‘या’ तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री

May 18, 2026 | 05:20 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत; वनविभाग सतर्क, नागरिकांना सावधतेचे आवाहन

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये पुन्हा बिबट्याची दहशत; वनविभाग सतर्क, नागरिकांना सावधतेचे आवाहन

May 18, 2026 | 05:19 PM
Kerala Politics: व्ही. डी. सतीशन यांचा शपथविधी; पहिल्याच बैठकीत महिलांसाठी मोठी घोषणा

Kerala Politics: व्ही. डी. सतीशन यांचा शपथविधी; पहिल्याच बैठकीत महिलांसाठी मोठी घोषणा

May 18, 2026 | 05:14 PM
Car Warranty Rules: नवीन कार घेताना ‘या’ चुका पडतील महागात! कंपनी थेट रद्द करू शकते कारची वॉरंटी; पाहा कोणते बदल आहेत धोकादायक?

Car Warranty Rules: नवीन कार घेताना ‘या’ चुका पडतील महागात! कंपनी थेट रद्द करू शकते कारची वॉरंटी; पाहा कोणते बदल आहेत धोकादायक?

May 18, 2026 | 05:14 PM
Car Buying Tips: जुनी कार घेताना घाई नको! इंजिनपासून कागदपत्रांपर्यंत सर्व काही नीट तपासा

Car Buying Tips: जुनी कार घेताना घाई नको! इंजिनपासून कागदपत्रांपर्यंत सर्व काही नीट तपासा

May 18, 2026 | 05:04 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM