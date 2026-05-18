Honda City Facelift : होंडा सिटी फेसलिफ्ट ‘या’ तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री

Honda City फेसलिफ्ट आता लवकरच लॉन्च होणार आहे. लॉन्च होण्यापूर्वी या कारचे काही फोटोज समोर आले आहेत.

Updated On: May 18, 2026 | 05:20 PM
होंडा सिटी फेसलिफ्ट 'या' तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री

सौजन्य - सोशल मिडीया

  • होंडा सिटी फेसलिफ्ट लवकरच होणार लाँच
  • अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री
  • लॉन्च डेट आली समोर
तुम्ही नवीन कार घेण्याचा विचार करताय? तर थोेड थांबा. कारण होंडा कार इंडिया आपली प्रसिद्ध Honda City च्या फेसलिफ्ट मॉडलला या महिन्यात लॉन्च करण्याच्या तयारीत आहे. नुकतीच भारतात एक अनडिस्गाइज्ड यूनिट स्पॉट करण्यात आलंय. जे येणाऱ्या अपडेट्सची झलक स्पष्ट दाखवतंय. पहिल्याच्या कॅमोफ्लाज्ड टेस्ट म्यूल्सपेक्षा वेगळा, या ओपन फोटोने फ्रंट डिझाइन पूर्णपणे समोर आली आहे. ही कार 22 मेच्या आसपास लॉन्च होण्याची शक्यता आहे. Honda City च्या फेसलिफ्ट या कारबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर.

 

होंडा सिटी फेसलिफ्ट लवकरच भारतीय बाजारात लाँच होणार आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला अनेक प्रकारचे अपडेट्स पाहायला मिळतील. होंडा प्रील्यूडपासून प्रेरणा घेऊन, ही स्पोर्टी डिझाइनसह ऑफर केली जाईल. 22 मे रोजी लाँच होणार आहे.

होंडा प्रील्यूडद्वारे प्रेरित, सेडानमध्ये विस्तृत स्टान्स, स्लिमर एलईडी हेडलाइट्स, पुन्हा डिझाइन केलेले ग्रिल आणि पुन्हा डिझाइन केलेला बम्पर सेटअप असण्याची शक्यता आहे. त्याची तीक्ष्ण स्टाईल सध्याच्या मॉडेलच्या अधिक पारंपारिक लूकपेक्षा एक बदल आहे. मागील बाजूला, फेसलिफ्टमध्ये सुधारित स्टाईलिंग घटक आणि नवीन अलॉय व्हील डिझाइन असणे अपेक्षित आहे जे सध्याच्या व्हेरिएंटपेक्षा वेगळे होईल. इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टरचा लूक पूर्वीसारखाच राहण्याची अपेक्षा आहे, तर उर्वरित केबिनला छान डिझाइन दिले जाऊ शकते.

इंजिनमध्ये कोणताही बदल होणार नाही

आगामी अपग्रेड्समध्ये 360-डिग्री कॅमेरा सिस्टम, पॉवर्ड ड्रायव्हर सीट यासारख्या प्रीमियम वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. ट्रान्समिशन पर्याय देखील समान राहण्याची शक्यता आहे, मॅन्युअल आणि सीव्हीटी ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्स दोन्ही पूर्वीसारखेच राहतील. नवीन आणि स्पोर्टी स्टाईलिंग बदल, अधिक तंत्रज्ञान आणि जुने विश्वासार्ह इंजिन कायम ठेवून, होंडा आता सिटीचे फेसलिफ्टेड मॉडेल फीचर्स कार म्हणून सादर करण्यासाठी तयार आहे. मध्यम आकाराच्या सेडान सेगमेंटमध्ये कडवी स्पर्धा देण्यासाठी ही कार तयार केली जात आहे.

Published On: May 18, 2026 | 05:20 PM

Honda City Facelift : होंडा सिटी फेसलिफ्ट 'या' तारखेला होणार लाँच! अपडेटेड फीचर्ससह दमदार एंट्री

May 18, 2026 | 05:20 PM

May 18, 2026 | 05:20 PM
May 18, 2026 | 05:19 PM
May 18, 2026 | 05:14 PM
May 18, 2026 | 05:14 PM
May 18, 2026 | 05:04 PM
May 18, 2026 | 05:01 PM
May 18, 2026 | 04:45 PM

May 18, 2026 | 02:27 PM
May 18, 2026 | 02:23 PM
May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM