Shivangi Joshi Facts : ‘ये रिश्ता…’ ची नायरा खऱ्या आयुष्यात आहे गोल्ड मेडलिस्ट; शिवांगी जोशीबद्दल ‘या’ खास गोष्टी माहितीयत का?

शिवांगीचा जन्म मुंबईत झाला आहे. पण तिचे बालपण आणि शिक्षण निसर्गरम्य देहरादूनमध्ये झाले आहे. देहरादूनमधूनच शिवांगीने आपले शालेय शिक्षण पूर्ण केले आहे. तसेच बैचलर ऑफ आर्ट्समध्ये पदवी देखील घेतली आहे. अभिनयाच्या दुनियेत येण्यापूर्वी ती एक उत्तम विद्यार्थी म्हणून ओळखली जायची.
शिवांगी केवळ उत्तम अभियत्रीच नव्हे, तर एक उत्तम कथक नृत्यांगना देखील आहे. शिवांगीला नृत्याची प्रचंड आड असून तिचे डान्स व्हिडिओ अनेकदा सोशल मीडियावर शेअर करत असते. तिच्या नृत्याकील हावभाव आणि नजाकत तिच्या अभिनयातही स्पष्टपणे दिसून येतात. यामुळे तिची भूमिका आणखी निखळून येते.
शिंवागी दिसायला नाजूक असली तरी, एक डॅशिंग खेळाडूही आहे. यावर तुमचा विश्वास बसणार नाही. पण शालेय जीवनात शिवांगीने ताइक्कांडो या मार्शल आर्ट्समध्ये राष्ट्रीय स्तरावर चॅम्पियनशिपमध्ये भाग घेत सुवर्णपदक मिळवले आहे. तिची ही साहसी वृत्ती खतरों के खिलाडी या रिअॅलिटी शोमध्येही पाहायला मिळाली होती.
शिवांगीने २०१३ मध्ये खेलती है जिंदगी आंख मिचोली या मालिकेतून आपल्या अभिनय प्रवासाला सुरुवात केली होती. त्यानंतर तिने बेगूसराय, परवरिश, बेइंतेहा आणि प्यार तूने क्या किया यांसारख्या अनेक मालिकांमध्ये विविधांगी भूमिका साकारल्या आहेत. पण स्टार प्लसवरील ये रिश्ता क्या कहलाता है या मालिकेतील नायरा या भूमिकेने तिच्या करियरला एका नव्या उंचीवर नेले. या सिरीयलने तिला टेलिव्हिजन विश्वातील सर्वोच्च अभिनेत्रींच्या पक्तींत नेऊन बसवले.
