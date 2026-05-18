Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Vd Satheesan Announced Free Bus Travel For Women Kerala Sdrtc Free Travel Scheme

Kerala Politics: व्ही. डी. सतीशन यांचा शपथविधी; पहिल्याच बैठकीत महिलांसाठी मोठी घोषणा

Kerala Politics: राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा देशातील अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम असल्याचा दावा मुख्यमंत्री सतीशन यांनी केला.

Updated On: May 18, 2026 | 05:15 PM
Keralam News, V D Satheesan, Rahul Gandhi, Congress,

Kerala Politics: व्ही. डी. सतीशन यांचा शपथविधी; पहिल्याच बैठकीत महिलांसाठी मोठी घोषणा

Follow Us:
Follow Us:
  • पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत महिलांसाठी ‘केरळ राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ’ (SDRTC) बसमधून मोफत प्रवास योजना
  • केरळ सरकार देशातील पहिला स्वतंत्र ‘ज्येष्ठ नागरिक विभाग’ स्थापन करणार .
  • आशा कार्यकर्त्यांच्या मानधनात दरमहा ३,००० रुपयांची घसघशीत वाढ करण्याचा मोठा निर्णय
 

Kerala Politics: केरळ काँग्रेसचे नेते डि. व्ही. सतीनश यांनी सोमवारी (१८ मे)केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाची म्हणून शपथ घेतली. या शपथविधी सोहळ्यास लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. शपथविधीनंतर लगेचच झालेल्या यूडीएफ सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जनतेसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

मुख्यमंत्री सतीशन यांनी महिलांसाठी मोफत केरळ राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ ( SDRTC) बस प्रवास योजना जाहीर केली. या योजनेची सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील महिलांना सार्वजनिक वाहतुकीत दिलासा देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

Yogi Adityanath : ‘नमाज पढायची असेल तर शिफ्टमध्ये वाचा, नाहीतर…’ नमाजवरून CM योगी आदित्यनाथांचा मोठा इशारा

याशिवाय, राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा देशातील अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम असल्याचा दावा मुख्यमंत्री सतीशन यांनी केला. “एखादा समाज आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांशी कसा वागतो, यावरून त्या समाजाचे मूल्यमापन केले जाते. ज्येष्ठ नागरिकांची सन्मानपूर्वक काळजी घेऊन केरळने आदर्श सुसंस्कृत समाज बनले पाहिजे,” असे सतीशन यांनी सांगितले.

दरम्यान, सचिवालयासमोर आंदोलन करणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांनाही सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन पूर्ण करत आशा कार्यकर्त्यांच्या मानधनात दरमहा ३ हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.

India Inflation Rate: गेल्या १२ वर्षांत जगणे ६० ते ७० टक्क्यांनी महागले; गरिबीविरुद्धची प्रगती धोक्यात

नव्या सरकारच्या पहिल्याच बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयांमुळे राज्यातील महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि आशा कार्यकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

केरळ सरकारच्या निर्णयांसंदर्भात काँग्रेसची  पोस्ट

काँग्रेसने याबाबतची माहिती एक्स-पोस्टवर दिली. एक्स-पोस्टमध्ये काँग्रेसने लिहिले, “केरळच्या जनतेसाठी एक भेट.

केएसआरटीसी (KSRTC) बसमधून महिलांसाठी मोफत प्रवास.

आशा कार्यकर्त्यांच्या मानधनात ३,००० रुपयांची वाढ.

अंगणवाडी सेविका, पूर्व-प्राथमिक शिक्षिका, स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांच्या वॉक भत्त्यात १,००० रुपयांची वाढ.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक विशेष मंत्रालय निर्माण केले जाईल.

आम्ही जे बोलतो ते करतो. आम्ही काँग्रेस आहोत.

 

 

 

 

Web Title: Vd satheesan announced free bus travel for women kerala sdrtc free travel scheme

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 18, 2026 | 05:14 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक
1

“मोदीजी, देश तुम्हाला प्रश्न विचारतोय,” NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी आक्रमक

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी
2

NEET Paper leak Case: धर्मेंद्र प्रधान यांना त्वरित पदावरून हटवा, NEET पेपरफुटीवरून राहुल गांधी यांची मागणी

Kerala CM Networth: 1 कोटींचं सोनं… ₹73 लाख डिपॉजिट, केरळच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी किती संपत्ती?
3

Kerala CM Networth: 1 कोटींचं सोनं… ₹73 लाख डिपॉजिट, केरळच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांकडे नेमकी किती संपत्ती?

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले
4

Chitra Wagh: राहुल गांधींच्या ५४ परदेश दौऱ्यांचा हिशोब कुठे? ६० कोटींच्या खर्चावरून चित्रा वाघ यांनी काँग्रेसला घेरले

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Kerala Politics: व्ही. डी. सतीशन यांचा शपथविधी; पहिल्याच बैठकीत महिलांसाठी मोठी घोषणा

Kerala Politics: व्ही. डी. सतीशन यांचा शपथविधी; पहिल्याच बैठकीत महिलांसाठी मोठी घोषणा

May 18, 2026 | 05:14 PM
Car Warranty Rules: नवीन कार घेताना ‘या’ चुका पडतील महागात! कंपनी थेट रद्द करू शकते कारची वॉरंटी; पाहा कोणते बदल आहेत धोकादायक?

Car Warranty Rules: नवीन कार घेताना ‘या’ चुका पडतील महागात! कंपनी थेट रद्द करू शकते कारची वॉरंटी; पाहा कोणते बदल आहेत धोकादायक?

May 18, 2026 | 05:14 PM
Car Buying Tips: जुनी कार घेताना घाई नको! इंजिनपासून कागदपत्रांपर्यंत सर्व काही नीट तपासा

Car Buying Tips: जुनी कार घेताना घाई नको! इंजिनपासून कागदपत्रांपर्यंत सर्व काही नीट तपासा

May 18, 2026 | 05:04 PM
Shivangi Joshi Facts : ‘ये रिश्ता…’ ची नायरा खऱ्या आयुष्यात आहे गोल्ड मेडलिस्ट; शिवांगी जोशीबद्दल ‘या’ खास गोष्टी माहितीयत का?

Shivangi Joshi Facts : ‘ये रिश्ता…’ ची नायरा खऱ्या आयुष्यात आहे गोल्ड मेडलिस्ट; शिवांगी जोशीबद्दल ‘या’ खास गोष्टी माहितीयत का?

May 18, 2026 | 05:01 PM
Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

Narendra Modi : “भारतात गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी…”, युरोप दौऱ्यात पीएम मोदींची मोठी घोषणा

May 18, 2026 | 04:45 PM
ठाकरे गटाकडून समृद्धी महामार्गावर कांदा प्रश्नासाठी आंदोलन, ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदीची मागणी, पोलिसांकडून अंबादास दानवे ताब्यात

ठाकरे गटाकडून समृद्धी महामार्गावर कांदा प्रश्नासाठी आंदोलन, ‘नाफेड’मार्फत कांदा खरेदीची मागणी, पोलिसांकडून अंबादास दानवे ताब्यात

May 18, 2026 | 04:44 PM
Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

Cannes Festival 2026 : नाकात नथ, सोळा श्रृंगार; Cannes Film Festival मध्ये प्राजक्ता माळीच्या मराठमोळ्या लुकवर चाहते फिदा

May 18, 2026 | 04:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM