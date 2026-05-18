Kerala Politics: व्ही. डी. सतीशन यांचा शपथविधी; पहिल्याच बैठकीत महिलांसाठी मोठी घोषणा

Kerala Politics: केरळ काँग्रेसचे नेते डि. व्ही. सतीनश यांनी सोमवारी (१८ मे)केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाची म्हणून शपथ घेतली. या शपथविधी सोहळ्यास लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक वरिष्ठ नेते उपस्थित होते. शपथविधीनंतर लगेचच झालेल्या यूडीएफ सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जनतेसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
मुख्यमंत्री सतीशन यांनी महिलांसाठी मोफत केरळ राज्य रस्ते वाहतूक महामंडळ ( SDRTC) बस प्रवास योजना जाहीर केली. या योजनेची सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील महिलांना सार्वजनिक वाहतुकीत दिलासा देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
याशिवाय, राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हा देशातील अशा प्रकारचा पहिलाच उपक्रम असल्याचा दावा मुख्यमंत्री सतीशन यांनी केला. “एखादा समाज आपल्या ज्येष्ठ नागरिकांशी कसा वागतो, यावरून त्या समाजाचे मूल्यमापन केले जाते. ज्येष्ठ नागरिकांची सन्मानपूर्वक काळजी घेऊन केरळने आदर्श सुसंस्कृत समाज बनले पाहिजे,” असे सतीशन यांनी सांगितले.
दरम्यान, सचिवालयासमोर आंदोलन करणाऱ्या आशा कार्यकर्त्यांनाही सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन पूर्ण करत आशा कार्यकर्त्यांच्या मानधनात दरमहा ३ हजार रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे.
नव्या सरकारच्या पहिल्याच बैठकीत घेतलेल्या या निर्णयांमुळे राज्यातील महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि आशा कार्यकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
काँग्रेसने याबाबतची माहिती एक्स-पोस्टवर दिली. एक्स-पोस्टमध्ये काँग्रेसने लिहिले, "केरळच्या जनतेसाठी एक भेट.
अंगणवाडी सेविका, पूर्व-प्राथमिक शिक्षिका, स्वयंपाकी आणि मदतनीस यांच्या वॉक भत्त्यात १,००० रुपयांची वाढ.
आम्ही जे बोलतो ते करतो. आम्ही काँग्रेस आहोत.