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Mumbai Rain: चप्पल उचलण्याच्या प्रयत्नात गमावला जीव, पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला; तीन दिवसांनी सापडला मृतदेह

Updated On: Jul 11, 2026 | 11:11 AM IST
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सारांश

Mumbai News : मुंबईतील मुसळधार पावसादरम्यान मालाडच्या कुरार परिसरात घडलेल्या एका घटनेत ३५ वर्षीय व्यक्तीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. ३ दिवसांच्या शोधकार्यानंतर अखेर नाल्यात त्याचा मृतदेह सापडला.

Mumbai Rain: चप्पल उचलण्याच्या प्रयत्नात गमावला जीव, पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला; तीन दिवसांनी सापडला मृतदेह

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • मुसळधार पावसादरम्यान मालाडच्या कुरार परिसरात घडलेल्या एका घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.
  • घटनेनंतर पोलिसांसह विविध यंत्रणांनी सलग तीन दिवस शोधमोहीम राबवली.
  • या प्रकरणी पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
मागील काही दिवसांपासून मुंबई शहराला पावसाने पछाडलं असून पाण्याच्या वेगवान प्रवाहात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर येत आहे. माहितीनुसार, सदर घटना मालाड (पूर्व) येथील कुरार परिसरात घडली असून चप्पल बाहेर काढण्याच्या प्रयत्नात ३५ वर्षीय योगेश शिवकुमार वर्मा याला आपला जीव गमवावा लागला आहे. पाण्याच्या वेगवान प्रवाहात योगेश वाहून गेला आणि मुख्य म्हणजे यात कुणीही त्याची मदत केली नाही. तीन दिवस शोधकार्य सुरु असतानाच बुधवारी योगेशचा मृतदेह बांगूर नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका मोठ्या नाल्यातून बाहेर काढण्यात आला. योगेश हा उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असून कुरारमध्ये तो त्याच्या आई आणि भावासोबत राहत होता.

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नक्की काय घडलं होतं?

कुरार पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५ जुलै रोजी साधरण १०.३० वाजताच्या सुमारास योगेश तानाजी नगरमधील खोट कुआँ नाल्याजवळून जात होता. प्रत्यक्षदर्शींनी पोलिसांनी सांगितले की, योगेश त्यावेळी नशेच्या धुंदीत होता. नाल्याजवळून जात असताना अचानक त्याची चप्पल तुडुंब भरलेल्या नाल्यात पडली. यानंतर चप्पल नाल्यातून बाहेर काढण्यासाठी तो किनाऱ्याजवळ गेला आणि इथेच पाण्याच्या प्रवाहाने त्याला आत खेचले. योगेशला नाल्यात वाहून जात असल्याचे पाहून उपस्थितांनी आरडाओरड करायला सुरुवात केली, परंतु काही सेकंदातच योगेश नाल्यातून पुढे वाहत अचानक गायब झाला.

३ दिवस सुरु होते शोधकार्य

घटनेची माहिती मिळताच, कुरार पोलिसांनी योगेशचा भाऊ मनोज शिवकुमार वर्मा याच्या तक्रारीच्या आधारावर बेपत्ता असल्याची नोंद केली. यानंतर पोलिसांनी एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड आणि स्थानिक पाणबुड्यांच्या मदतीने सलग तीन दिवस शोधकार्य सुरु केले. अखेर बुधवारी बांगुर नगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका मोठ्या नाल्यात योगेशचा मृतदेह सापडला.

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अकस्मात मृत्यूची नोंद

या प्रकरणात कुरार पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली असून घटनेचा तपास केला जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कुरार पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुशील गायकवाड यांनी सांगितले की, प्रत्यक्षदर्शींनी योगेशला नाल्याजवळ जाण्यास मनाई केली होती परंतु त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत तो न्लयात उतरला आणि या चुकीमुळेच त्याचा जीव पणाला लागला.

 

Web Title: Mumbai malad kurar man dies after being swept away in drain during heavy rains search operation

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Published On: Jul 11, 2026 | 11:10 AM

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