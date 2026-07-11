Mumbai Rain: चप्पल उचलण्याच्या प्रयत्नात गमावला जीव, पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला; तीन दिवसांनी सापडला मृतदेह

Hyderabad Crime: POCSO प्रकरणातील आरोपीचा रक्तरंजित कहर; अल्पवयीन मुलीसह 7 जणांची निर्घृण हत्या, आरोपी फरार
नक्की काय घडलं होतं?
कुरार पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५ जुलै रोजी साधरण १०.३० वाजताच्या सुमारास योगेश तानाजी नगरमधील खोट कुआँ नाल्याजवळून जात होता. प्रत्यक्षदर्शींनी पोलिसांनी सांगितले की, योगेश त्यावेळी नशेच्या धुंदीत होता. नाल्याजवळून जात असताना अचानक त्याची चप्पल तुडुंब भरलेल्या नाल्यात पडली. यानंतर चप्पल नाल्यातून बाहेर काढण्यासाठी तो किनाऱ्याजवळ गेला आणि इथेच पाण्याच्या प्रवाहाने त्याला आत खेचले. योगेशला नाल्यात वाहून जात असल्याचे पाहून उपस्थितांनी आरडाओरड करायला सुरुवात केली, परंतु काही सेकंदातच योगेश नाल्यातून पुढे वाहत अचानक गायब झाला.
३ दिवस सुरु होते शोधकार्य
घटनेची माहिती मिळताच, कुरार पोलिसांनी योगेशचा भाऊ मनोज शिवकुमार वर्मा याच्या तक्रारीच्या आधारावर बेपत्ता असल्याची नोंद केली. यानंतर पोलिसांनी एनडीआरएफ, कोस्ट गार्ड आणि स्थानिक पाणबुड्यांच्या मदतीने सलग तीन दिवस शोधकार्य सुरु केले. अखेर बुधवारी बांगुर नगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील एका मोठ्या नाल्यात योगेशचा मृतदेह सापडला.
TV Actor Arrested: १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ; प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्याला POCSO अंतर्गत अटक
अकस्मात मृत्यूची नोंद
या प्रकरणात कुरार पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली असून घटनेचा तपास केला जात असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कुरार पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुशील गायकवाड यांनी सांगितले की, प्रत्यक्षदर्शींनी योगेशला नाल्याजवळ जाण्यास मनाई केली होती परंतु त्यांच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत तो न्लयात उतरला आणि या चुकीमुळेच त्याचा जीव पणाला लागला.