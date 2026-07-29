Kriti Sanon On Allu Arjun: अल्लू अर्जुनसोबत काम करण्याचं कृती सेननचं स्वप्न; अभिनेत्रीने पहिल्यांदाच व्यक्त केली मनातील इच्छा

Kriti Sanon On Allu Arjun : राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती अभिनेत्री कृती सेनन सध्या आपल्या कारकिर्दीतील यशस्वी टप्प्याचा आनंद घेत आहे. क्रू, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, दो पत्ती, मिमी आणि कॉकटेल 2 यांसारख्या चित्रपटांमधील दमदार कामगिरीमुळे तिने बॉलिवूडमध्ये स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. विविध प्रकारच्या भूमिका साकारत प्रेक्षकांची मनं जिंकणाऱ्या कृतीने आता तिला कोणत्या अभिनेत्यासोबत काम करण्याची इच्छा आहे, याचा खुलासा केला आहे.
एका मुलाखतीत तेलुगू सुपरस्टार अल्लू अर्जुनबद्दल बोलताना कृती म्हणाली, “मला नक्कीच अल्लू अर्जुनसोबत काम करायला आवडेल. ते उत्कृष्ट अभिनेते आहेत. ‘पुष्पा’मधील त्यांचा अभिनय मला खूप आवडला. त्यांच्या इतर चित्रपटांमधील भूमिका देखील तितक्याच प्रभावी आहेत. प्रत्येक भूमिकेत ते स्वतःला वेगळ्या पद्धतीने सादर करतात. ते खरोखरच अप्रतिम अभिनेता आहेत.”
Rakhi Sawant On Kangana Ranaut: ‘कंगना रणौतचं तोंड घाणेरडं; पुन्हा चापट बसेल!’ राखी सावंतचा संताप, चारित्र्यावरही साधला निशाणा
कृतीच्या या वक्तव्यातून अल्लू अर्जुन च्या अभिनयाविषयीचा तिचा आदर स्पष्टपणे दिसून येतो. विविध भूमिका साकारण्याची त्यांची क्षमता आणि पडद्यावरील प्रभावी उपस्थिती यामुळे ती प्रभावित झाल्याचे तिने सांगितले. सध्या दोघेही आपल्या कारकिर्दीच्या सर्वोच्च शिखरावर असून देशभरात त्यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यामुळे हे दोघे पहिल्यांदाच एखाद्या चित्रपटात एकत्र झळकले, तर चाहत्यांसाठी तो मोठा आनंदाचा क्षण ठरेल. आजकाल विविध चित्रपटसृष्टीतील कलाकार एकत्र काम करताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत कृती सेनन आणि अल्लू अर्जुन यांची जोडी मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी चाहते निश्चितच उत्सुक असतील.
सध्या कृती सेनन आणि अल्लू अर्जुन हे दोघेही आपल्या कारकिर्दीच्या शिखरावर आहेत. त्यामुळे भविष्यात हे दोघे एखाद्या चित्रपटात एकत्र झळकले, तर तो प्रेक्षकांसाठी मोठा सिनेमॅटिक अनुभव ठरू शकतो. बॉलिवूड आणि दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांचे वाढते सहकार्य पाहता, ही जोडी मोठ्या पडद्यावर पाहण्याची चाहत्यांची उत्सुकता अधिकच वाढली आहे.
Mukkam Post Pandharpur: आषाढी एकादशीनिमित्त ‘मुक्काम पोस्ट पंढरपूर’ची घोषणा; विठ्ठलभक्ती आणि आत्मशोधाचा भावस्पर्शी प्रवास