Rakhi Sawant On Kangana Ranaut: ‘कंगना रणौतचं तोंड घाणेरडं; पुन्हा चापट बसेल!’ राखी सावंतचा संताप, चारित्र्यावरही साधला निशाणा

राखी सावंत एवढ्यावरच थांबली नाही, तर तिने कंगनावर अपमानास्पद टीका करत म्हटले की, देशातील महिला, मुले आणि मुलींविरुद्ध बोलण्याचा अधिकार तिला नाही. तिला देण्यात आलेल्या ‘झेड-सुरक्षा’ कवचाशिवाय ती जर फिरली, तर तिला देशाच्या ताकदीची जाणीव होईल, असेही ती म्हणाली. राखी सावंतने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर कंगनावर हल्ला करणारा एक व्हिडिओ शेअर केला.
व्हिडिओमध्ये राखी सावंत कंगनाबद्दल म्हणाली, “खजवी, कशी आहेस खजवी? मंत्री होण्यासाठी काय पैसे दिले? कंगना, तू अशीच बाहेर पडलीस तर तुला कुत्रासुद्धा मत देणार नाही. मला माहित नाही तू असं काय पाहिलंस ज्यामुळे तू मुख्यमंत्री, पंतप्रधान झालीस. ऐक, तू आपल्या देशातील मुलींबद्दल काय मूर्खपणा करत आहेस? हो, तू माझ्या विद्यार्थिनी आणि माझ्या मुलींबद्दल काय मूर्खपणा करत आहेस? विमानतळावर तुझ्या एका कानाखाली चापट बसली होती, बरोबर?”
Rakhi Sawant ripped Kangana apart 🤣🤣 🔥 pic.twitter.com/z8LmXXnYCC — MrsG (@Marvellous_MrsG) July 28, 2026
राखी सावंत पुढे म्हणाली, ‘तुम्हाला भीती वाटत नाही का? तुम्ही माझ्या देशातील मुलींबद्दल काय मूर्खपणा करत आहात? तुम्हाला ‘झेड’ सुरक्षा देण्यात आली आहे. इतकेच काय, तुम्ही या ‘झेड’ सुरक्षेसह फिरत आहात. जर तुमच्यात हिम्मत असेल, तर एकट्याने फिरा. एकट्याने प्रवास करा, मग तुम्हाला देशाची ताकद, देशातील मुलांची ताकद, देशातील लोकांची ताकद कळेल. संसदेत एकट्याने बसून काय मूर्खपणा करत आहात?’
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त्यानंतर राखीने कंगनाला फटकारले आणि इतर मुलींवर बोट दाखवण्याआधी स्वतःच्या चारित्र्याकडे पाहण्यास सांगितले. ती म्हणाली, “तू आपल्या देशातील मुलींबद्दल इतकं वाईट बोलतेस का? स्वतःच्या चारित्र्याकडे बघ. तू बॉलिवूडमध्ये काय केलंस? तू कोणासोबत होतीस? किती वर्षांपासून तू तुझी प्रतिमा कुठे कुठे डागाळली आहेस? स्वतःच्या चारित्र्याकडे बघ, गटारगंगे. एक घाणेरडी गटारकिडा. तू माझ्या देशातील मुलींविरुद्ध बोलत आहेस. तुझ्यात तेवढी हिम्मत आहे का?”
राखी सावंतचा हा व्हिडिओ एक्स (X) वर सुद्धा व्हायरल होत असून तिच्या व्हिडिओवर कमेंट्सचा पाऊस पडत आहे.
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