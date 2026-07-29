PoK Protest: ‘एक जरी वाचला तरी…’ PoK मध्ये रक्ताची होळी; पाकिस्तानी लष्कराच्या दडपशाहीविरुद्ध JAAC ची आरपारची लढाई

पाकिस्तानव्याप्त जम्मू आणि काश्मीरमध्ये (PoJK) सध्या अत्यंत भयावह आणि तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानी सरकार आणि तेथील क्रूर लष्कराच्या दडपशाहीविरोधात स्थानिक नागरिकांनी पुकारलेल्या आंदोलनाला आता रक्ताळलेले स्वरूप प्राप्त झाले आहे. गेल्या ४८ तासांत पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी निदर्शकांवर केलेल्या थेट आणि अमानुष गोळीबारात किमान ३१ निष्पाप नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. या नव्या हिंसाचारामुळे ५ जूनपासून सुरू असलेल्या या ऐतिहासिक जनआंदोलनात प्राणास मुकलेल्या नागरिकांची एकूण संख्या आता ८० च्या वर पोहोचली आहे.
पाकिस्तानच्या लष्करी प्रशासनाकडून अमानुष अत्याचार, अश्रूधूर आणि थेट गोळीबार केला जात असला, तरी स्थानिक जनतेचा आक्रोश शमण्याचे नाव घेत नाही आहे. या आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटीने (JAAC) स्पष्ट केले आहे की, लष्कराच्या या दडपशाहीला नागरिक अजिबात घाबरणार नाहीत. संयुक्त आवामी कृती समितीच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी आरोप केला आहे की, पाकीस्तानी लष्कर आणि पोलिस दले निष्पाप, निःशस्त्र नागरिकांवर अत्याधुनिक शस्त्रांचा वापर करत आहेत.
जेएएसी (JAAC) चे वरिष्ठ नेते सरदार उमर नझीर काश्मिरी यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, पाकिस्तान सरकार आणि लष्कर हे आंदोलन चिरडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. परंतु, आपल्या मूलभूत हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरलेली ही जनता मागे हटणार नाही. त्याच वेळी, दुसरे प्रमुख नेते सरदार अमन काश्मिरी यांनी एका जाहीर निवेदनात अत्यंत आक्रमक भूमिका मांडली. त्यांनी स्पष्ट शब्दात सांगितले, “पाकिस्तानच्या या क्रूर ताब्यापासून आणि अन्यायापासून पूर्ण मुक्ती मिळेपर्यंत हा संघर्ष थांबणार नाही. जरी आमच्यापैकी एक जरी व्यक्ती जिवंत वाचली, तरी आमचा मुझफ्फराबादच्या दिशेने निघणारा लाँग मार्च सुरूच राहील.” या घोषणेमुळे आंदोलकांमध्ये नवे चैतन्य पसरले आहे.
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पाकव्याप्त काश्मीरमधील मीरपूर शहरातून एक अत्यंत हृदयद्रावक आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. स्थानिक सूत्रांच्या माहितीनुसार, मीरपूर येथील बिलाल मशिदीत नागरिक नमाज अदा करत असतानाच पाकिस्तानी सैन्याने तिथे अचानक गोळीबार सुरू केला. या दुर्दैवी घटनेत खारियान भागाचे प्रसिद्ध इमाम, मौलाना इनायतुल्ला यांच्या डोक्यात थेट गोळी लागल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. या पवित्र ठिकाणी झालेल्या रक्तरंजित कारवाईमुळे संपूर्ण पीओकेमध्ये संतापाची तीव्र लाट उसळली असून नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून पाकिस्तानी लष्कराचा निषेध सुरू केला आहे.
PoK protests group has publicly confirmed at least 20 deaths in Rawalakot, while wider reports have placed the combined toll across Rawalakot and Mirpur as high as 31. #PoJKProtests #Rawalakot #PakistanCrackdown pic.twitter.com/F1gRkUlSS6 — Navya (@Navya_pavi) July 29, 2026
credit – social media and Twitter
पाकव्याप्त काश्मीरमधील हे भयानक वास्तव जगासमोर येऊ नये म्हणून पाकिस्तान सरकारने वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे आणि सोशल मीडियावर अत्यंत कडक निर्बंध लादले आहेत. अनेक ठिकाणी इंटरनेट आणि मोबाईल सेवा पूर्णपणे खंडित करण्यात आली आहे. जिओ न्यूजचे ज्येष्ठ पाकिस्तानी पत्रकार शहजाद इक्बाल यांनी या दडपशाहीवर जोरदार टीका केली आहे. त्यांनी उघडपणे सवाल केला की, जर हे आंदोलक खरोखरच ‘भारत-समर्थित’ किंवा देशद्रोही होते, तर पाकिस्तान सरकारने त्यांच्या ३८ पैकी ३६ मागण्या का मान्य केल्या होत्या? शहामृगासारखे वाळूत डोके खुपसून बसल्याने तिथली खरी परिस्थिती बदलणार नाही, अशा कडक शब्दांत त्यांनी शाहबाज शरीफ सरकारला फटकारले आहे.
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सध्या संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीर एका बारुदाच्या ढिगाऱ्यावर बसले आहे. संयुक्त आवामी कृती समिती रोज मारल्या गेलेल्या आणि जखमी झालेल्या नागरिकांची आकडेवारी जाहीर करत आहे, परंतु पाकिस्तानी सैन्याकडून कोणतीही अधिकृत माहिती दिली जात नाही. स्वतंत्र पत्रकार आणि मानवाधिकार संघटनांना तिथे जाण्यास मनाई असल्याने या भागातील वास्तव अधिकच चिंताजनक बनले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील पाकिस्तानच्या या मानवाधिकार उल्लंघनावर जोरदार टीका होत असून संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) देखील या हिंसेबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.