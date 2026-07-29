धक्कादायक खुलासा! लग्नाआधीच समोर आलं बॉयफ्रेंडचं रहस्य, वेगळ्याच मुलीला केलं गरोदर; Lock Upp 2’मध्ये खुलासा

नेटफ्लिक्सवरील रिअॅलिटी शो ‘लॉकअप’ मध्ये स्पर्धक त्यांच्या आयुष्यातील धक्कादायक अनुभव उघड करत आहेत. यावेळी दुबईची मॉडेल आणि सौंदर्यवती पामेला सेरेना हिने तिच्या प्रेमसंबंधात विश्वासघात झाल्याचा खुलासा केला आहे.
पामेलाने सांगितले की, पाच वर्षांपूर्वी ती एका प्रतिष्ठित व्यावसायिकासोबत नात्यात होती. दोघे तब्बल आठ वर्षे रिलेशनशिपमध्ये होते. त्यांचा साखरपुडाही झाला होता आणि लवकरच ते लग्न करणार होते. मात्र, अचानक तिच्या आयुष्यात असा प्रसंग आला, ज्यामुळे तिची सर्व स्वप्ने एका क्षणात तुटली.
तिने सांगितले की, तिच्या प्रियकराची प्रकृती बिघडल्याने त्याच्यावर तातडीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्यावेळी दोघांचेही कुटुंबीय लंडनमध्ये असल्याने रुग्णालयात त्याची काळजी पामेलाच घेत होती. याच काळात तिच्या प्रियकराच्या मोबाईलवर एका तरुणीचा फोन आला.
त्या तरुणीने फोनवर सांगितले, “मी गेली दोन वर्षे त्याच्यासोबत नात्यात आहे आणि मी त्याच्या बाळाची आई होणार आहे.” हे ऐकताच पामेलाच्या पायाखालची जमीनच सरकली. सत्य समोर आल्यानंतर तिने नातं संपवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, प्रियकराची प्रकृती गंभीर असल्याने ती त्याला त्या अवस्थेत सोडून जाऊ शकली नाही.
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दीड महिना त्याची सेवा केल्यानंतर तो पूर्णपणे बरा झाला. त्याच दिवशी पामेलाने आपले सामान घेतले आणि कायमचे त्याच्यापासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतला.
या घटनेनंतर तिचा प्रेमावरील आणि नात्यांवरील विश्वासच उडाला, असे पामेलाने सांगितले. त्यानंतर आयुष्यात इतर नाती आली, पण ती पुन्हा कधीच कोणावर पूर्ण विश्वास ठेवू शकली नाही, अशी भावनिक कबुली तिने दिली.
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पामेलाचा हा खुलासा ऐकून शोचा सूत्रसंचालक रितेश देशमुख यांच्यासह अनेक स्पर्धक भावूक झाले. अभिनेत्री आकांक्षा चमोलाने तिला मिठी मारत धीर दिला. ‘लॉकअप’मधील हा भाग प्रेक्षकांसाठीही अत्यंत भावनिक ठरला असून, आगामी भागात स्पर्धकांच्या आयुष्यातील आणखी काही धक्कादायक खुलासे समोर येणार असल्याची चर्चा आहे.