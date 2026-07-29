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Washim News: वाहन चोरीचे तीन गुन्हे उघडकीस; तिघांना अटक, कामरगाव आणि अहमदनगरातील प्रकार

Updated On: Jul 29, 2026 | 02:57 PM IST
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सारांश

Washim car theft case: वाशिम जिल्ह्यातील कारंजा तालुक्यातील कामरगाव येथून चोरीला गेलेल्या कारचा स्थानिक गुन्हे शाखेने अवघ्या काही दिवसांत छडा लावत तीन आरोपींना अटक केली. यावेळी चारचाकी वाहनासह एकूण ५ लाख ८१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला.

Washim News: वाहन चोरीचे तीन गुन्हे उघडकीस; तिघांना अटक, कामरगाव आणि अहमदनगरातील प्रकार
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विस्तार
  • वाहन चोरीचे तीन गुन्हे उघडकीस
  • तिघांना अटक, कामरगाव आणि अहमदनगरातील प्रकार
  • ५ लाख ८१ हजारांचा मुद्देमला केला जप्त
वाशिम: जिल्ह्यातील कारंजा तालुक्यातील कामरगाव येथून चोरीला गेलेल्या चारचाकी वाहनाचा स्थानिक गुन्हे शाखेने अवघ्या काही दिवसात छडा लावत तीन आरोपींना अटक केली. या कारवाईत चोरीतील रोख रक्कम, एक चारचाकी वाहन व इतर साहित्य असा एकूण ५ लाख ८१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

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पोलिस स्टेशन धनज येथे शनिवारी फिर्यादी सुभाष भाऊराव निघोट (रा. रामनगर, कामरगाव, ता. कारंजा, जि. वाशिम) यांनी तक्रार दिली होती. त्यांच्या घरासमोर उभी असलेली एमएच / ३७जी ७६२२ क्रमांकाची कार चोरट्याने चोरून नेली होती. त्यानुसार आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश पोलिस अधीक्षक निकेश खाटमोडे-पाटील यांनी दिल्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक सुधाकर आहे यांनी दोन विशेष पथके तयार करून नांदेड व बुलढाणा येथे रवाना केली. या तपासादरम्यान एका पथकाने नांदेड जिल्ह्यातील भाग्यनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून शेख अफजल ऊर्फ गोलू शेख दाऊद (२५, रा. धाड, जि. बुलढाणा) याला ताब्यात घेतले, चौकशीत त्याने नितीन रमेश गवई (२६) व शेख सरवर, शेख मनवर (३८) दोघेही रा. मेरा खुर्द, ता. चिखली, जि. बुलढाणा यांच्या मदतीने कामरगाव येथील वाहन चोरी केल्याची कबुली दिली. तसेच चोरीची कार नांदेड येथील तीन अनोळखी व्यक्तींना ८० हजार रुपयांना विकल्याचेही त्याने सांगितले. त्यांच्या ताब्यातून वाहन विक्रीतून मिळालेली ८० हजार रुपयांची रोकड पंचासमक्ष जप्त करण्यात आली.

५ लाख ८१ हजारांचा मुद्देमला केला जप्त

दुसऱ्या पथकाने नितीन गवई व शैख सरवर या वाशिम-हिंगोली मार्गावरील तोडगा टोलनाक्याजवळ ताब्यात घेतले. चौकशीत त्यानी गुन्ह्याची कबुली देत अहमदनगर । अहिल्यानग येथून आणखी दोन कार चोरी केल्याचे सांगितल त्यापैकी तोफखाना पोलिस ठाण्यात दाख गुन्ह्यातील कार जप्त करण्यात आले. या संपू कारवाईत एकूण ५ लाख ८५ हजार रुपया मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. पुढील तपास सु आहे. ही कारवाई पोलिस अधीक्षक निके खाटमोडे-पाटील, अपर पोलिस अधीक्षक लता पा यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शारा पोलिस निरीक्षक सुधाकर आहे यांच्या नेतृत्वा पोलिस उपनिरीक्षक सचिन गोखले, शेखर मारवा तसेच स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केली.

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Web Title: Washim vehicle theft case three accused arrested car recovered

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Published On: Jul 29, 2026 | 02:57 PM

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